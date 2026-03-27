Louis Enrique Negrón, Sr., nombrado Pres. y Dir. Ejecutivo de la Fundación de Escuelas Públicas del Condado de Clayton
Esto no se trata solo de financiar programas; se trata de transformar futuros y construir un legado de excelencia para las generaciones venideras”CLAYTON COUNTY, GA, UNITED STATES, March 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Fundación de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton (CCPSF, por sus siglas en inglés) ha nombrado al Rev. Louis Enrique Negrón, Sr., como su nuevo Presidente y Director Ejecutivo, marcando el inicio de una nueva etapa de alianzas estratégicas, inversión filantrópica y una mayor participación comunitaria para apoyar a los estudiantes y familias en todo el Condado de Clayton y el distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton.
— Rev. Louis Enrique Negrón, Sr.
“Estoy increíblemente emocionado de dar la bienvenida a Louis Negrón como nuestro Presidente y Director Ejecutivo”, expresó Hayelom Tadesse, Presidente de la CCPSF. “Su nombramiento marca un momento crucial para la Fundación y el Distrito. Louis es un líder comprobado cuya pasión por el desarrollo juvenil y el fortalecimiento comunitario se alinea directamente con nuestra misión.”
Negrón aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo sin fines de lucro, desarrollo comunitario y recaudación de fondos. Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo y Director de Operaciones de 100 Black Men of Atlanta, una de las principales organizaciones de mentoría y desarrollo juvenil del país. En ese rol, ayudó a expandir programas enfocados en mentoría, preparación universitaria, desarrollo de liderazgo y empoderamiento económico para jóvenes en toda el área metropolitana de Atlanta.
Líder afro-puertorriqueño originario de Oakland, California, Negrón es ampliamente reconocido por su compromiso de construir puentes entre comunidades y ampliar oportunidades para jóvenes y familias desatendidas. Graduado de Morehouse College y ministro ordenado, su carrera se ha centrado en promover la equidad educativa, el liderazgo comunitario y soluciones colaborativas a desafíos sociales complejos.
La filosofía de liderazgo de Negrón se centra en la colaboración entre escuelas, familias, empresas y organizaciones comunitarias. Su experiencia en liderazgo sin fines de lucro, mentoría, recaudación de fondos y participación comunitaria basada en la fe lo posiciona para ampliar el alcance y el impacto a largo plazo de la CCPSF en todo el condado.
Su nombramiento como Presidente y Director Ejecutivo refleja el compromiso de la Fundación de fortalecer las relaciones en las diversas comunidades del Condado de Clayton, incluida su creciente población latina, al tiempo que amplía su impacto en el éxito estudiantil.
“Mi visión para la CCPSF es catalizar oportunidades, donde la innovación, la equidad y la comunidad convergen para garantizar que cada estudiante tenga los recursos, el apoyo y el sistema de creencias necesarios para prosperar”, afirmó Negrón. “Esto no se trata solo de financiar programas; se trata de transformar futuros y construir un legado de excelencia para las generaciones venideras.”
La CCPSF continúa ampliando su enfoque en alfabetización, STEM, desarrollo de la fuerza laboral, filantropía y el apoyo integral al estudiante. Bajo su liderazgo, se fortalecerá la unión entre el distrito escolar, las familias y nuestros socios estratégicos en torno a una visión compartida: crear oportunidades significativas que transformen la vida de cada estudiante al que servimos.
“Espero ayudar a la Fundación, al distrito escolar y a la comunidad del Condado de Clayton a fortalecer su coalición de partes interesadas”, agregó Negrón. “Estas relaciones sólidas beneficiarán en última instancia a aún más niños y familias en toda el área.”
Haga clic en https://ccpsfoundationinc.org/ para obtener más información sobre la Fundación de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton.
Sobre la Fundación de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton
La Fundación de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton (CCPSF) es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar al distrito escolar mediante la generación de recursos filantrópicos que brindan becas, subvenciones para aulas y alianzas estratégicas que mejoran las oportunidades educativas para estudiantes y educadores en todo el distrito. Visite https://ccpsfoundationinc.org/ para más información.
Creshika Briggs
Fundación de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton
+1 678-399-1050 ext. 102
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.