AGM Mobile lanza el smartwatch AGM Legion 3: Pantalla AMOLED Premium y Resistencia Extrema ya disponibles

El Legion 3 está equipado con una pantalla AMOLED y es 100% resistente al agua El Legion 3 es resistente a los golpes y a los arañazos

AGM Legion 3 – Valor inigualable en smartwatches robustos: Pantalla AMOLED y otras características de gama alta a un precio de entrada

MADRID, MADRID, SPAIN, March 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile, líder en tecnología móvil robusta, anuncia hoy la disponibilidad oficial del AGM Legion 3, un smartwatch outdoor de construcción robusta que combina una vibrante pantalla AMOLED de 1,95 pulgadas, resistencia militar y funciones inteligentes esenciales, todo ello a un precio extraordinario de 69 euros.

En una época en la que los smartwatches premium con pantallas AMOLED y gran durabilidad suelen superar los 150-300 euros, el Legion 3 ofrece un valor excepcional al llevar visuales de alto contraste y legibles bajo la luz del sol, junto con una protección robusta irrompible, a un público amplio sin compromisos.

«El AGM Watch Legion 3 redefine el rendimiento asequible», declaró un portavoz de AGM Mobile. «Por solo 69 euros, los usuarios obtienen una impresionante pantalla AMOLED brillante y vívida, junto con una resistencia certificada IP68 + 5ATM que resiste agua, polvo, golpes y condiciones extremas. Es la prueba de que no hace falta gastar cientos de euros para tener un smartwatch fiable y lleno de funciones, construido para la vida real, ya sea en senderos, en el trabajo o en el uso diario.»

Principales características del AGM Watch Legion 3:

- Pantalla AMOLED cuadrada grande de 1,95 pulgadas – Ofrece visuales nítidos y coloridos con negros profundos y excelente visibilidad al aire libre, superando con creces las pantallas LCD estándar de bajo presupuesto.

- Construcción extremadamente robusta – Certificaciones 5ATM + IP68 de resistencia al agua y al polvo que permiten nadar, soportar lluvias intensas, tormentas de polvo, caídas y entornos hostiles sin problemas.

- Linterna LED integrada de alta luminosidad – Una adición práctica para acampadas, emergencias o tareas con poca luz.

- Llamadas Bluetooth y notificaciones – Realiza y recibe llamadas directamente desde la muñeca, además de alertas instantáneas para mensajes y aplicaciones.

- Seguimiento de salud y fitness – Monitorización continua de la frecuencia cardíaca, modos multideporte y seguimiento completo de la actividad.

- Batería de larga duración de 500 mAh – Proporciona un uso prolongado que complementa su diseño resistente.

Disponible ya en color negro clásico, el AGM Watch Legion 3 está diseñado como un reloj deportivo cuadrado robusto, ideal para aventureros, entusiastas del fitness, trabajadores al aire libre y cualquier persona que busque tecnología wearable fiable que sobreviva a cualquier situación.

Con un precio de solo 69 euros, este lanzamiento rompe todas las expectativas en el mercado de los smartwatches, ofreciendo calidad AMOLED premium y un rendimiento realmente robusto a una fracción del coste habitual.

El AGM Watch Legion 3 está disponible inmediatamente para su compra directamente en el sitio web oficial de AGM Mobile, así como en selectos minoristas en línea.

Acerca de AGM Mobile

AGM Mobile se especializa en smartphones, relojes y dispositivos robustos diseñados para funcionar en las condiciones más duras, manteniéndose accesibles e innovadores. Comprometida con ofrecer tecnología de alta calidad para todos, AGM sigue ampliando los límites en durabilidad y valor.

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