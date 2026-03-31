Medelklassmuseet öppnar sommaren 2026. Nu kan allmänheten nominera föremål

Utvalda bidrag får möjlighet att ställas ut vid invigningen. Nomineringar tas nu emot från hela Sverige.

De nomineringar som kommer in nu blir en del av urvalet till den första utställningen. De visar också vad människor runt om i landet själva tycker hör hemma på Medelklassmuseet.” — Johan Nilsson, presstalesperson för Medelklassmuseet.

STOCKHOLM, SWEDEN, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- Medelklassmuseet öppnar sommaren 2026. Inför den första utställningen bjuds allmänheten nu in att nominera föremål som de anser speglar medelklassen. Den som får sitt bidrag utvalt ges möjlighet att ställa ut det i samband med museets invigning.

Nomineringarna är nu öppna och skickas in via museets webbplats. De inkomna bidragen ligger till grund för urvalet till den första utställningen.

"De nomineringar som kommer in nu blir en del av urvalet till den första utställningen. De visar också vad människor runt om i landet själva tycker hör hemma på Medelklassmuseet", säger Johan Nilsson, presstalesperson för Medelklassmuseet.

Bland de nomineringar som hittills kommit in finns bidrag från flera delar av landet, bland annat "Lamino-fåtöljen", nominerad av Meja V. i Västra Götalands län, "Air fryer", nominerad av Farah M. i Hallands län, och "Medelklassens regnbåge", nominerad av Tariq H. i Värmlands län.

De bidrag som väljs ut presenteras i samband med invigningen. Den som får sitt bidrag utvalt ges möjlighet att ställa ut det som en del av museets första utställning.

Nomineringarna är öppna nu.

