Korn Traduções é eleita a principal empresa de tradução jurídica e financeira do Brasil no ranking Leaders League 2026

Korn Traduções conquista esse reconhecimento pelo quinto ano seguido, superando gigantes globais no mercado brasileiro de traduções jurídicas e financeiras.

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, March 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Korn Traduções, empresa do grupo Idlewild Burg, figura entre as principais prestadoras de serviços de tradução jurídica e financeira do Brasil no ranking Leaders League 2026. Desde 2022, a empresa está presente no topo da lista das “Melhores Empresas de Tradução do Brasil: Jurídico – Empresas / Instituições Financeiras”, reforçando sua posição como líder de mercado em conteúdo jurídico e financeiro de alta complexidade.

Esse reconhecimento contínuo reflete o foco da Korn Traduções em atender aos principais escritórios de advocacia, departamentos jurídicos corporativos e instituições financeiras do Brasil em questões nacionais e internacionais de grande relevância. A empresa trabalha com diversos materiais jurídicos e financeiros, incluindo contratos, documentos de litígios e arbitragens, registros regulatórios, demonstrações financeiras e documentação do mercado de capitais, em que precisão, consistência e rapidez são essenciais.

No ranking de 2026, a Leaders League coloca, mais uma vez, a Korn Traduções na sua categoria mais alta de tradução jurídica e financeira, confirmando a excelência contínua da empresa neste setor altamente especializado. Embora concorrentes globais como TransPerfect e Lionbridge estejam entre as maiores prestadoras de serviços linguísticos do mundo em termos de receita, a Korn Traduções se destaca no Brasil por sua profunda expertise no setor e liderança em serviços jurídicos e financeiros.

“Ser reconhecida ano após ano no ranking da Leaders League de tradução jurídica e financeira é uma prova da confiança que nossos clientes depositam em nós”, declarou Luma Dionisio, porta-voz da Korn Traduções. “Nossas equipes atuam como uma extensão das equipes jurídicas e comerciais de nossos clientes, ajudando-os a lidar com negociações complexas, litígios e ambientes regulatórios com linguagem clara e precisa em português e outros idiomas importantes”.

Como parte do grupo de empresas de serviços linguísticos Idlewild Burg, a Zaum Langs, a Korn Traduções e a Language Solutions Inc. combinam especialização sob medida com os recursos, a tecnologia e a governança de uma plataforma internacional mais ampla. A empresa continua investindo em linguistas especializados na área jurídica, gestão de terminologia e fluxos de trabalho seguros, alinhados aos principais padrões de qualidade e segurança da informação, garantindo que os materiais jurídicos e financeiros sensíveis recebam o rigor e a confidencialidade necessários.

O reconhecimento da Leaders League em 2026 consolida uma trajetória de vários anos de classificações de alto nível para a Korn Traduções e reforça o papel da empresa como a parceira de confiança da comunidade jurídica e financeira do Brasil. Com o apoio da Idlewild Burg, a empresa está bem posicionada para atender à crescente demanda por suporte multilíngue sofisticado em operações internacionais, litígios e questões regulatórias nas Américas e em outros continentes.

Sobre a Zaum Langs | Korn Traduções

A Zaum Langs | Korn Traduções é uma empresa brasileira líder em tradução, especializada em conteúdo jurídico, financeiro e técnico de alta complexidade. A empresa presta serviços especializados de tradução, edição e gerenciamento de terminologia para escritórios de advocacia de primeira linha, departamentos jurídicos corporativos e instituições financeiras em assuntos complexos, incluindo operações internacionais, arbitragem e litígios, além de questões regulatórias e de conformidade. A Zaum Langs | Korn Traduções é uma empresa da Idlewild Burg e faz parte do portfólio de prestadoras de serviços linguísticos especializados da Idlewild nas Américas.

Sobre a Idlewild Burg

A Idlewild Burg, Inc., com sede em St. Petersburg, Flórida, é uma holding que investe e apoia prestadoras especializadas em serviços linguísticos e de acessibilidade, com foco em clientes em mercados regulados com conteúdo de alto impacto. Por meio de suas empresas investidas, o grupo oferece serviços de tradução, localização, interpretação, multimídia e acessibilidade nos setores de saúde, jurídico, financeiro, técnico e de marketing nas Américas e em todo o mundo.

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