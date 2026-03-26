Grand Lakes Veículos é eleita a melhor importadora da VWCO do mundo
O diretor da Grand Lakes Veículos, Geraldo Kulaif, recebe o prémio das mãos do Presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes
Empresa sediada em Angola foi também distinguida na categoria InovaçãoLUANDA, ANGOLA, March 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Grand Lakes Veículos, representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus, recebeu, na noite desta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, o prémio de melhor representante da marca a nível mundial. A distinção foi atribuída durante o encontro anual de concessionários.
Além deste reconhecimento, a empresa conquistou também o prémio de Inovação pelo Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), desenvolvido na província angolana de Cabinda. Desde 2019, já foram entregues mais de 2.000 autocarros para o projeto que, para além de aumentar a oferta de transporte, tem como objetivo mapear e definir as melhores rotas operacionais e pontos de paragem urbanos e interprovinciais, beneficiando milhares de pessoas.
O diretor da Grand Lakes Veículos, Geraldo Kulaif, celebrou os resultados alcançados. Em edições anteriores da premiação, a empresa já se tinha destacado nas categorias Destaque em Inovação (2023), Melhor Projeto de Sustentabilidade e Melhor Pós-Venda (2024), bem como Vendedor Comercial e de Pós-Venda (2025).
“Estamos comprometidos em fornecer os melhores produtos e serviços a todos os nossos clientes em Angola, e este reconhecimento da Volkswagen orgulha-nos e motiva-nos ainda mais”, afirma Kulaif.
Pertencente à Adone Holding, a Grand Lakes atua no país africano desde 2007 e já comercializou mais de 11 mil veículos, entre camiões e autocarros. A empresa tem sede em Luanda e filiais nas províncias de Benguela, Cabinda e Huíla, contando atualmente com mais de 200 colaboradores.
“Temos um percurso sólido, marcado por importantes conquistas, o que se reflete nos resultados alcançados ao longo dos anos”, destaca o presidente do Conselho de Administração da holding, José Roberto Colnaghi. “Alcançar agora o topo, com o reconhecimento de melhor concessionária global, é mais um incentivo para melhorarmos diariamente o nosso trabalho e oferecermos excelência aos nossos clientes”, conclui o executivo.
Silvania Dal Bosco
ECCO Escritório de Consultoria em Comunicação
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