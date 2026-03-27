MONDAINE beleuchtet das Design-Erbe der ikonischen Schweizer Bahnhofsuhr

Ein funktionales Design, das 1944 für die Schweizerischen Bundesbahnen entstand, prägt bis heute die moderne Uhrmacherei und das Industriedesign.

Die Schweizer Bahnhofsuhr steht beispielhaft für funktionales Design. Ihre Klarheit und Ausgewogenheit machen sie unverwechselbar, und diese Prinzipien prägen bis heute unseren Designansatz.” — Pierrick Marcoux, Group Product Director bei Mondaine Watch

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, March 27, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE stellt das Design-Erbe der Offiziellen Schweizer Bahnhofsuhr in den Mittelpunkt, eines weithin anerkannten Beispiels funktionalen Industriedesigns, das bis heute die zeitgenössische Uhrmacherei beeinflusst.Die Uhr wurde erstmals 1944 vom Schweizer Ingenieur Hans Hilfiker für die Schweizerischen Bundesbahnen entwickelt. Ihr Ziel war es, die Zeit in stark frequentierten öffentlichen Räumen auf einen Blick erfassbar zu machen. Das klare Zifferblatt, die markanten Indizes und der gut sichtbare rote Sekundenzeiger wurden konsequent auf Lesbarkeit und Präzision ausgelegt.Im Laufe der Zeit wurde die Uhr zu einem vertrauten Bestandteil des Alltags in der Schweiz und zu einem Referenzpunkt für Designer. Dieser Fokus auf Funktionalität, Ausgewogenheit und Einfachheit ist seither eng mit dem Schweizer Industriedesign verbunden. Die Uhr gilt heute als Designreferenz und ist in führenden Museen für Kunst und Design weltweit vertreten.MONDAINE hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, dieses Design über die Bahnsteige hinaus zugänglich zu machen. Seit 1986 überträgt die Marke die charakteristischen Merkmale der Schweizer Bahnhofsuhr auf Armbanduhren und Wanduhren und bewahrt dabei ihre visuelle Identität, während sie für den Alltag adaptiert wird.„Die Schweizer Bahnhofsuhr steht beispielhaft für funktionales Design. Ihre Klarheit und Ausgewogenheit machen sie unverwechselbar, und diese Prinzipien prägen bis heute unseren Designansatz.“, sagt Pierrick Marcoux, Group Product Director bei Mondaine Watch.Heute steht dieses Design weiterhin im Zentrum der Arbeit von MONDAINE und verbindet Tradition mit einem klaren Fokus auf Lesbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und verantwortungsvolle Produktion. Geleitet vom Prinzip der drei Rs – Reduce, Reuse und Recycle – verfolgt das Unternehmen seit Jahren entsprechende Initiativen. Seit 2020 ist die Mondaine Watch Group gemäß Scope 1, 2 und 3 des GHG-Protokolls durch Wiederaufforstungsprojekte CO₂-neutral.Die vollständige Geschichte der Schweizer Bahnhofsuhr, einschließlich ihrer Ursprünge, Designprinzipien und ihrer Entwicklung zur Armbanduhr, ist auf der Website von MONDAINE verfügbar.

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