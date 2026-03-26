Facility management sin sorpresas: el evento que quiere cambiar las reglas del juegoy43

Uso de IA para una gestión más eficiente en el IFM Summit Madrid. Ana Carcavilla

El artículo presenta el IFM Summit Madrid 2026, centrado en el uso de IA y colaboración para mejorar la gestión de edificios de forma proactiva.

BARCELONA, CATALONIA, SPAIN, March 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- El IFM Summit Madrid 2026 muestra cómo la IA y la colaboración ayudan a anticipar problemas en los edificios

El IFM Summit Madrid 2026 se celebrará el 7 de mayo en MEEU y reunirá a los profesionales que hacen posible que los edificios e instalaciones funcionen sin fallos.

El evento pone el foco en la transición hacia un facility management (FM) más estratégico, analizando por qué muchos equipos siguen atrapados en un “ciclo reactivo” de emergencias, averías técnicas y burocracia, con poco espacio para la planificación, la prevención o la mejora continua.

En el IFM Summit Madrid, expertos del sector mostrarán cómo romper ese ciclo y gestionar las operaciones de forma más estratégica gracias a la tecnología, los datos, la inteligencia artificial, que realmente aporta valor, y la colaboración entre equipos. La IA permite anticipar problemas antes de que ocurran, automatizar tareas repetitivas y ofrecer

información clave para tomar decisiones más rápidas y eficientes, haciendo que los edificios sean más seguros y las operaciones más predecibles.

El programa incluye mesas redondas, ponencias de expertos, exposición de soluciones innovadoras, la ceremonia de premios a las empresas más innovadoras del FM y múltiples oportunidades de networking. Empresas de referencia como ACCIONA, Elecnor, SAMSIC, Gentalia y Real Madrid ya han participado en ediciones anteriores, lo que refuerza el papel del evento como punto de encuentro clave para el sector.

“El FM es clave para que todo funcione correctamente en los edificios y para garantizar la seguridad, el confort y la eficiencia. En el IFM Summit Madrid mostraremos soluciones prácticas, incluida la inteligencia artificial, para que los equipos dejen de reaccionar ante los problemas y puedan anticiparse a ellos”, explica Ana Carcavilla, responsable de la comunidad IFM y organizadora del evento.

El evento tendrá lugar en el espacio MEEU (Madrid) el 7 de mayo de 2026. Las entradas tienen un precio de 230 €. Más información e inscripciones en la página oficial del IFM Summit Madrid 2026.

IFM Inside Facilities Management es una comunidad que reúne a profesionales innovadores de facilities management y mantenimiento para compartir conocimientos y experiencias y construir juntos el futuro de la industria. Lo hace a través de recursos exclusivos, eventos dedicados y oportunidades de networking. Hoy cuenta ya con más de 900 miembros de más de 25 países, entre ellos Portugal, España, Reino Unido, Francia y Brasil.

Infraspeak es una plataforma colaborativa de facilities management que conecta personas, procesos y datos a lo largo de toda la operación, utilizando inteligencia predictiva e IA para eliminar silos, puntos ciegos y la sobrecarga operativa.

El facility management está evolucionando rápidamente pasando de lo reactivo a lo proactivo, de datos dispersos a inteligencia predictiva y de activos aislados a ecosistemas completamente conectados. Sin embargo, los sistemas tradicionales de FM siguen generando silos y burocracia que mantienen a los equipos atrapados en un ciclo reactivo de respuestas a corto plazo, en lugar de generar valor a largo plazo.

Infraspeak rompe ese ciclo, reuniendo a equipos de FM, proveedores de servicios e incluso clientes en una plataforma conectada que mantiene a todos alineados y productivos.

Con la colaboración, la inteligencia y la flexibilidad como pilares, Infraspeak ofrece visibilidad en tiempo real, automatiza tareas administrativas y libera a tu equipo para que se centre en lo que realmente importa.

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