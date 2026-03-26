DIE VERKOSTUNGEN VON THE EU FAB 6 IN WEINFACHGESCHÄFTEN IN DER SCHWEIZ ENDEN MIT STARKER BETEILIGUNG
Eine einwöchige Aktivierung brachte die drei Weinkonsortien des Projekts in Schweizer Weinhandlungen und Bars zusammen
DIE VERKOSTUNGEN VON THE EU FAB 6 IN WEINFACHGESCHÄFTEN IN DER SCHWEIZ ENDEN MIT STARKER BETEILIGUNG
Eine einwöchige Aktivierung brachte die drei Weinkonsortien des Projekts in Schweizer Weinhandlungen und Bars zusammen
26. März 2026 – Die jüngste Aktivierung in Weinfachgeschäften in der Schweiz ist mit einer starken Beteiligung von Konsumentinnen, Konsumenten und Weinliebhabern zu Ende gegangen und bestätigt damit das wachsende Interesse an europäischen g.U.-Weinen sowie an Verkostungserlebnissen direkt im Geschäft. Die Initiative, die vom 16. bis 22. März 2026 stattfand, vereinte die drei Weinkonsortien des Projekts in einem koordinierten Verkostungsprogramm, das in Weinhandlungen im ganzen Land veranstaltet wurde.
Im Laufe einer Woche erreichte die Aktivierung 10 Veranstaltungsorte in wichtigen Schweizer Standorten, darunter Zürich, Solothurn, Bern, Aarau, Zollikofen, Lugano und Lausanne, und schuf zahlreiche Gelegenheiten für Konsumentinnen und Konsumenten, die Vielfalt und Identität europäischer Weine zu entdecken, die durch das g.U.-System geschützt sind. Das Programm präsentierte die Weine der Region Premières Côtes de Bordeaux und Cadillac, die die Authentizität und das Erbe eines historischen, von der Garonne geprägten Terroirs zum Ausdruck bringen, Abruzzo-g.U.-Weine, verwurzelt in einer einzigartigen Landschaft zwischen Bergen und Adriatischem Meer, sowie Garnacha-g.U.-Weine aus Cariñena, Campo de Borja, Calatayud und Terra Alta, die den Reichtum von drei unterschiedlichen Weinregionen innerhalb einer einzigen Kampagnenerfahrung hervorheben.
Von urbanen Weinbars in Zürich und Bern bis hin zu Fachgeschäften in Lugano und Lausanne bot die Initiative Besucherinnen und Besuchern eine direkte und zugängliche Möglichkeit, die Weine durch geführte Verkostungen und Gespräche über Herkunft, Qualität und Produktionsidentität kennenzulernen. Während der gesamten Aktivierung wurden die Besucherinnen und Besucher nicht nur dazu eingeladen, die Weine im Rahmen geführter Verkostungen zu probieren, sondern auch, sie im Geschäft an eigens eingerichteten Präsentationsflächen weiter zu entdecken. Diese Kombination aus direkter Verkostung und verlängerter Produktsichtbarkeit schuf ein umfassenderes Erlebnis, das es den Konsumentinnen und Konsumenten ermöglichte, sowohl durch persönliche Interaktion als auch direkt am Verkaufsort mit den Weinen in Kontakt zu treten.
Indem alle drei Weinkonsortien in derselben Aktivierung zusammengeführt wurden, unterstrich das Projekt eine der zentralen Stärken von The EU Fab 6: die Fähigkeit, die Vielfalt des europäischen Weinerbes durch komplementäre Stile, Territorien und Verkostungsmomente zu präsentieren. Der Erfolg der Initiative bestätigt zudem den Wert von Aktivierungen in Weinfachgeschäften als wirksames Format, um Konsumentinnen und Konsumenten in einem pädagogischen und erlebnisorientierten Rahmen mit europäischen g.U.-Weinen in Verbindung zu bringen.
Mit dieser jüngsten Aktivierung in der Schweiz stärkt The EU Fab 6 weiterhin seine Präsenz auf dem Markt und fördert eine tiefere Wertschätzung für die Authentizität, das handwerkliche Können und die territoriale Identität, die hinter Europas zertifizierten Weinen stehen
Die von der Europäischen Union kofinanzierte Kampagne „The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe“ fördert europäische Exzellenz im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Durch Verkostungen, Bildungsaktivitäten und Promotion-Events unterstützt sie die Sichtbarkeit und den Wert von Produkten mit g.U.- und g.g.A.-Zertifizierung.
Die Initiative wird von sechs renommierten Konsortien unterstützt:
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italien) – Lead Partner
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italien)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. (Italien)
• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Frankreich)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spanien)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italien)
LE DEGUSTAZIONI DI THE EU FAB 6 NEI WINE STORE IN SVIZZERA SI CONCLUDONO CON UNA FORTE PARTECIPAZIONE
Un’attivazione della durata di una settimana ha riunito i tre consorzi vinicoli del progetto tra enoteche e wine bar svizzeri
26 marzo 2026 – L’ultima attivazione nei wine store in Svizzera si è conclusa con una forte partecipazione da parte di consumatori e appassionati di vino, confermando il crescente interesse per i vini europei a denominazione DOP e per le esperienze di degustazione in-store. Svoltasi dal 16 al 22 marzo 2026, l’iniziativa ha riunito i tre consorzi vinicoli del progetto in un programma coordinato di degustazioni ospitato in enoteche e wine store di tutto il Paese.
Nel corso di una settimana, l’attivazione ha coinvolto 10 location in importanti aree della Svizzera, tra cui Zurigo, Soletta, Berna, Aarau, Zollikofen, Lugano e Losanna, creando molteplici occasioni per i consumatori di scoprire la diversità e l’identità dei vini europei protetti dal sistema DOP. Il programma ha presentato i vini della regione Premières Côtes de Bordeaux e Cadillac, espressione dell’autenticità e del patrimonio di uno storico terroir modellato dalla Garonna; i vini DOP d’Abruzzo, radicati in un paesaggio unico tra montagne e Mare Adriatico; e i vini DOP Garnacha provenienti da Cariñena, Campo de Borja, Calatayud e Terra Alta, mettendo in evidenza la ricchezza di tre distinti territori vitivinicoli all’interno di un’unica esperienza di campagna.
Dai wine bar urbani di Zurigo e Berna ai negozi specializzati di Lugano e Losanna, l’iniziativa ha offerto ai visitatori un modo diretto e accessibile per esplorare i vini attraverso degustazioni guidate e conversazioni su origine, qualità e identità produttiva. Durante tutta l’attivazione, i visitatori sono stati invitati non solo ad assaggiare i vini durante i momenti di degustazione guidata, ma anche a continuare a scoprirli in negozio attraverso corner espositivi dedicati. Questa combinazione di degustazione diretta e visibilità prolungata del prodotto ha creato un’esperienza più completa, consentendo ai consumatori di entrare in contatto con i vini sia attraverso l’interazione personale sia nel punto vendita.
Riunendo tutti e tre i consorzi vinicoli nella stessa attivazione, il progetto ha rafforzato uno dei principali punti di forza di The EU Fab 6: la capacità di presentare la diversità del patrimonio vinicolo europeo attraverso stili complementari, territori e momenti di degustazione. Il successo dell’iniziativa conferma inoltre il valore delle attivazioni nei wine store come formato efficace per avvicinare i consumatori ai vini europei DOP in un contesto educativo ed esperienziale.
Con quest’ultima attivazione in Svizzera, The EU Fab 6 continua a rafforzare la propria presenza sul mercato e a promuovere una più profonda valorizzazione dell’autenticità, dell’artigianalità e dell’identità territoriale che caratterizzano i vini certificati d’Europa.
Co-finanziata dall’Unione Europea, la campagna “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” promuove l’eccellenza europea nel Regno Unito e in Svizzera. Attraverso degustazioni, attività educative ed eventi promozionali, sostiene la visibilità e il valore dei prodotti certificati DOP e IGP.
L’iniziativa è supportata da sei prestigiosi consorzi:
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italia) – capofila
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italia)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italia)
• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Francia)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spagna)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italia)
LES DÉGUSTATIONS DE THE EU FAB 6 DANS LES CAVES EN SUISSE SE CLÔTURENT AVEC UNE FORTE PARTICIPATION
Une activation d’une semaine a réuni les trois consortiums viticoles du projet dans des caves et bars à vin suisses
26 mars 2026 – La dernière activation dans les caves en Suisse s’est achevée avec une forte participation des consommateurs et des amateurs de vin, confirmant l’intérêt croissant pour les vins européens AOP et pour les expériences de dégustation en point de vente. Organisée du 16 au 22 mars 2026, l’initiative a réuni les trois consortiums viticoles du projet dans le cadre d’un programme coordonné de dégustations accueilli par des caves à vin à travers le pays.
Au cours d’une semaine, l’activation a concerné 10 lieux dans des localités clés en Suisse, notamment Zurich, Soleure, Berne, Aarau, Zollikofen, Lugano et Lausanne, créant de multiples occasions pour les consommateurs de découvrir la diversité et l’identité des vins européens protégés par le système AOP. Le programme a mis à l’honneur les vins des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac, exprimant l’authenticité et l’héritage d’un terroir historique façonné par la Garonne, les vins AOP des Abruzzes, enracinés dans un paysage unique entre montagnes et mer Adriatique, ainsi que les vins AOP Garnacha de Cariñena, Campo de Borja, Calatayud et Terra Alta, soulignant la richesse de trois territoires viticoles distincts au sein d’une même expérience de campagne.
Des bars à vin urbains de Zurich et Berne aux caves spécialisées de Lugano et Lausanne, l’initiative a offert aux visiteurs une manière directe et accessible de découvrir les vins à travers des dégustations guidées et des échanges autour de l’origine, de la qualité et de l’identité de production. Tout au long de l’activation, les visiteurs ont été invités non seulement à déguster les vins lors de moments de dégustation guidée, mais aussi à poursuivre leur découverte en magasin grâce à des espaces d’exposition dédiés. Cette combinaison de dégustation directe et de visibilité prolongée des produits a créé une expérience plus complète, permettant aux consommateurs d’entrer en contact avec les vins à la fois par l’interaction personnelle et au point de vente.
En réunissant les trois consortiums viticoles dans une même activation, le projet a renforcé l’un des atouts majeurs de The EU Fab 6 : sa capacité à présenter la diversité du patrimoine viticole européen à travers des styles complémentaires, des territoires variés et différents moments de dégustation. Le succès de l’initiative confirme également la valeur des activations en cave comme format efficace pour connecter les consommateurs aux vins européens AOP dans un cadre éducatif et fondé sur l’expérience.
Avec cette dernière activation en Suisse, The EU Fab 6 continue de renforcer sa présence sur le marché et de promouvoir une appréciation plus profonde de l’authenticité, du savoir-faire artisanal et de l’identité territoriale qui se trouvent derrière les vins certifiés d’Europe.
Cofinancée par l’Union européenne, la campagne « The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe » promeut l’excellence européenne au Royaume-Uni et en Suisse. À travers des dégustations, des activités éducatives et des événements promotionnels, elle soutient la visibilité et la valeur des produits certifiés AOP et IGP.
L’initiative est soutenue par six prestigieux consortiums :
• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italie) – chef de file
• Consorzio Cacciatore Italiano (Italie)
• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italie)
• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (France)
• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Espagne)
• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italie)
