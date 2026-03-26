ForTest presenta la nuova Serie K: gli strumenti per il leak test industriale di ultima generazione

Corporate Logo ForTest 2026 New K-Series Leak Tester ForTest Use of ForTest leak tester in metrology laboratory

ForTest lancia la K-Series strumenti per leak test industriale con processori dual core, Wi-Fi, Bluetooth e bus di campo. Tecnologia Dual Absolute™ brevettata.

La novità di punta dell’intera gamma è la tecnologia Dual Absolute™, brevettata da ForTest e disponibile sul modello K7090” — ForTest

MODENA, EMILIA-ROMAGNA, ITALY, March 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- ForTest, azienda italiana nata nel distretto biomedicale con oltre trent’anni di esperienza nella progettazione e produzione di strumenti per la prova tenuta ad aria, annuncia il lancio della nuova Serie K.

Con il claim "We know the leak", ForTest presenta sette strumenti di nuova generazione per il collaudo industriale a tenuta d'aria, progettati per offrire elevate prestazioni, flessibilità e connettività.

Al cuore di tutti i modelli della Serie K si trova un processore dual core che consente di gestire simultaneamente la misura ad alta precisione e l’intera piattaforma di comunicazione, garantendo la massima velocità di risposta e la stabilità del segnale anche nelle condizioni più critiche.

Ogni strumento della serie integra di serie Wi-Fi, Bluetooth, connettore I/O digitali, porte USB e seriali RS232/RS485, rendendo immediata l’integrazione in qualsiasi ambiente produttivo.

La Serie K si articola su tre formati per adattarsi a contesti operativi diversi. Il formato tester di tenuta mini K3, con dimensioni di 110×110×110 mm e peso di soli 1 kg, è progettata per l’inserimento diretto nelle linee automatizzate ad alta produttività, dove lo spazio è ridotto e i cicli di test devono essere rapidi e affidabili.

Il formato piccolo K5 (160×140×180 mm, 2,5 kg) è la soluzione entry-level con display touch-screen capacitivo da 3,5 pollici su vetro temperato, barra LED dinamica e tastiera retroilluminata. Il formato medio K7 (220×140×250 mm, 4 kg) rappresenta la serie K7000, con display TFT da 5,7 pollici, 300 programmi di prova memorizzabili, archivio avanzato dei risultati e supporto opzionale ai bus di campo Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT e Modbus RTU.

Sul piano delle tecnologie di misura, la Serie K copre le tre principali metodologie impiegate nel collaudo industriale a tenuta d’aria.

La prova a calo di pressione assoluto è disponibile su cinque dei sette modelli (K3990, K3890, K5990, K7890, K7990) e garantisce alta precisione con risoluzione fino a 0,001 mbar.

La misura differenziale, presente nel modello K3060, compara la pressione del pezzo in prova con un volume di riferimento sigillato, offrendo sensibilità elevatissima per micro volumi fino a 50 cc, tipici dei settori medicale e farmaceutico.

La novità di punta dell’intera gamma è la tecnologia Dual Absolute™, brevettata da ForTest e disponibile sul modello K7090: un sistema che supera strutturalmente i limiti della misura differenziale classica — instabilità del Master, complessità del circuito pneumatico, manutenzione programmata — integrando in un unico strumento quattro distinte modalità di misura: calo assoluto, differenziale classico, Dual Absolute e Zero Central. Il risultato è uno strumento universale, robusto e a manutenzione zero, adatto a qualsiasi processo di collaudo.

Due modelli della Serie K — il K3890 nel formato mini e il K7890 nella dimensione standard — sono disponibili in versione bicanale, con due canali di misura indipendenti che consentono il test di tenuta simultaneo di due pezzi, raddoppiando la produttività senza aumentare l’ingombro. Questa configurazione è particolarmente indicata per il collaudo di componenti simmetrici come fanali, coperchi doppi e parti con due camere distinte.

La varietà di taglie e tecnologie rende la Serie K adatta ai principali settori dell’industria manifatturiera: automotive ed e-mobility per il collaudo di componentistica, motori e batterie; medicale e farmaceutico per test ad alta sensibilità su dispositivi e imballaggi sterili; oleodinamico e pneumatico per la verifica di valvole e circuiti in pressione; aeronautica e difesa per prove safety-critical ad alta affidabilità; elettrodomestico e packaging per l’integrazione in linee ad alta produttività.

Un ulteriore elemento distintivo della Serie K è la compatibilità con MyForTest, la nuova piattaforma cloud proprietaria di ForTest per la gestione centralizzata e sicura dei dati di collaudo. Attraverso MyForTest, i dati raccolti dagli strumenti Serie K possono essere aggregati in tempo reale da più linee produttive e analizzati con strumenti avanzati di statistica, rilevamento anomalie e reportistica. Il risultato è un sistema di quality management completamente digitalizzato e tracciabile, che trasforma ogni prova di tenuta in un dato strutturato e consultabile nel tempo.

La nuova Serie K è disponibile a partire da Marzo 2026.

Per maggiori informazioni sui modelli, le specifiche tecniche, le possibilità di integrazione e la piattaforma MyForTest, visitare il sito www.fortest.com o contattare direttamente ForTest.

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