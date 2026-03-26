El fundador de Eastar, Ángel Suárez Moreno, abre nuevas operaciones en viajes y tecnología
EINPresswire.com/ -- El empresario Angel Suárez Moreno anunció la expansión de su cartera de negocios bajo el nombre Eastar con nuevas iniciativas en los sectores de viajes y desarrollo de software, así como el continuo crecimiento en bienes raíces, medios de comunicación y seguros.
El lanzamiento de Arc Travelers, una agencia de viajes especializada en experiencias premium a medida, y de Julie Apps, una empresa de software centrada en la creación de herramientas de automatización para la comunicación empresarial, forman parte de la expansión. Se trata de un movimiento estratégico para expandir la oferta de servicios en múltiples industrias, manteniendo un modelo centralizado centrado en el cliente.
Arc Travelers está diseñada para dar acceso a los clientes a experiencias de viaje personalizadas, que incluyen opciones de aviación privada, viajes basados en eventos y paquetes vacacionales de lujo. La compañía está preparada para dar servicio a clientes que demandan soluciones de viaje exclusivas y de alto nivel.
Julie Apps prevé lanzar su primer portal en junio, que contará con herramientas de automatización para mensajes de texto, correo electrónico y comunicaciones por voz. La plataforma busca ayudar a las empresas a optimizar su alcance y mejorar la eficiencia operativa.
“Lo que buscamos es construir sistemas escalables que mejoren la forma en que funcionan las empresas y la manera en que los clientes experimentan los servicios”, afirmó Suarez. “Cada empresa está pensada para funcionar de forma independiente, pero a su vez, para contribuir a un ecosistema más amplio e integrado”.
Aparte de estos lanzamientos, Eastar Realty sigue poniendo en marcha una estructura de precios orientada a alinear incentivos con los clientes mediante el ajuste de comisiones a lo largo del tiempo. Eastar Films continúa con su trabajo de desarrollo y producción de contenidos, mientras que United Artists Music se encarga de atraer talento mediante estrategias de head hunting.
Eastar Insurance Group, fundada en 2018, continúa siendo el pilar de la organización, brindando soluciones independientes de seguros con énfasis en precios competitivos y flexibilidad para el cliente.
La compañía dijo que el desarrollo futuro se concentrará en expandir la automatización, mejorar la experiencia del cliente y escalar operaciones en todas sus divisiones.
Suarez, consultado sobre si deseaba dirigir agradecimientos especiales, resaltó a las personas que han sido determinantes en su trayectoria. Agradeció a su madre, Carmen, por inculcarle disciplina, resiliencia y una fuerte ética de trabajo, y reconoció los sacrificios de su familia, incluyendo a su abuela, tíos y suegros. También agradeció profundamente a su esposa, Linda, a quien describió como un pilar esencial de apoyo y liderazgo en su vida personal y profesional.
Suarez habló con orgullo también de sus hijos, de su independencia, de su carácter y del impacto que han tenido en su vida. También reconoció a su padre por su guía y fe y a su hermana Jennifer por su fortaleza, valores familiares y compromiso con la comunidad. Juntando, resaltó su agradecimiento al sistema de apoyo que ha sido importante para su desarrollo personal y profesional.
Sobre Eastar Group
Eastar Group es una agrupación empresarial diversificada que actúa en el sector asegurador, inmobiliario, medios de comunicación, viajes y tecnología. La compañía se centra en soluciones escalables orientadas a mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
Links
eastaragency.com
arctravelers.com
julieapps.com
Ricardo Roberdh
El lanzamiento de Arc Travelers, una agencia de viajes especializada en experiencias premium a medida, y de Julie Apps, una empresa de software centrada en la creación de herramientas de automatización para la comunicación empresarial, forman parte de la expansión. Se trata de un movimiento estratégico para expandir la oferta de servicios en múltiples industrias, manteniendo un modelo centralizado centrado en el cliente.
Arc Travelers está diseñada para dar acceso a los clientes a experiencias de viaje personalizadas, que incluyen opciones de aviación privada, viajes basados en eventos y paquetes vacacionales de lujo. La compañía está preparada para dar servicio a clientes que demandan soluciones de viaje exclusivas y de alto nivel.
Julie Apps prevé lanzar su primer portal en junio, que contará con herramientas de automatización para mensajes de texto, correo electrónico y comunicaciones por voz. La plataforma busca ayudar a las empresas a optimizar su alcance y mejorar la eficiencia operativa.
“Lo que buscamos es construir sistemas escalables que mejoren la forma en que funcionan las empresas y la manera en que los clientes experimentan los servicios”, afirmó Suarez. “Cada empresa está pensada para funcionar de forma independiente, pero a su vez, para contribuir a un ecosistema más amplio e integrado”.
Aparte de estos lanzamientos, Eastar Realty sigue poniendo en marcha una estructura de precios orientada a alinear incentivos con los clientes mediante el ajuste de comisiones a lo largo del tiempo. Eastar Films continúa con su trabajo de desarrollo y producción de contenidos, mientras que United Artists Music se encarga de atraer talento mediante estrategias de head hunting.
Eastar Insurance Group, fundada en 2018, continúa siendo el pilar de la organización, brindando soluciones independientes de seguros con énfasis en precios competitivos y flexibilidad para el cliente.
La compañía dijo que el desarrollo futuro se concentrará en expandir la automatización, mejorar la experiencia del cliente y escalar operaciones en todas sus divisiones.
Suarez, consultado sobre si deseaba dirigir agradecimientos especiales, resaltó a las personas que han sido determinantes en su trayectoria. Agradeció a su madre, Carmen, por inculcarle disciplina, resiliencia y una fuerte ética de trabajo, y reconoció los sacrificios de su familia, incluyendo a su abuela, tíos y suegros. También agradeció profundamente a su esposa, Linda, a quien describió como un pilar esencial de apoyo y liderazgo en su vida personal y profesional.
Suarez habló con orgullo también de sus hijos, de su independencia, de su carácter y del impacto que han tenido en su vida. También reconoció a su padre por su guía y fe y a su hermana Jennifer por su fortaleza, valores familiares y compromiso con la comunidad. Juntando, resaltó su agradecimiento al sistema de apoyo que ha sido importante para su desarrollo personal y profesional.
Sobre Eastar Group
Eastar Group es una agrupación empresarial diversificada que actúa en el sector asegurador, inmobiliario, medios de comunicación, viajes y tecnología. La compañía se centra en soluciones escalables orientadas a mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
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eastaragency.com
arctravelers.com
julieapps.com
Ricardo Roberdh
Texas Voice News
ricardor@txvoicenews.com
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