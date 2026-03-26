AGM Mobile launcht die AGM Legion 3 Smartwatch: Premium-AMOLED-Display und extreme Robustheit jetzt erhältlich

Die Legion 3 ist mit einem AMOLED-Display ausgestattet und ist zu 100 % wasserdicht Die Legion 3 ist stoßfest und kratzfest

AGM Legion 3 – Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis bei robusten Smartwatches – AMOLED und weitere High-End-Features zum Einsteigerpreis

BERLIN, BERLIN, GERMANY, March 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile, ein führender Anbieter robuster Mobiltechnologie, gibt heute die offizielle Verfügbarkeit der AGM Legion 3 bekannt – einer äußerst robusten Outdoor-Smartwatch, die ein brillantes 1,95-Zoll-AMOLED-Display, militärtaugliche Widerstandsfähigkeit und alle wichtigen Smart-Funktionen zu einem außergewöhnlichen Preis von nur 69 Euro vereint.

In einer Zeit, in der Premium-Smartwatches mit AMOLED-Bildschirmen und echter Robustheit oft zwischen 150 und 300 Euro kosten, bietet die Legion 3 ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bringt kontrastreiche, auch bei Sonnenlicht gut ablesbare Darstellungen und unzerstörbaren Schutz einem breiten Publikum zugänglich – ohne Kompromisse.

„Die AGM Watch Legion 3 definiert bezahlbare Leistung neu“, so ein Sprecher von AGM Mobile. „Für nur 69 Euro erhalten Nutzer ein atemberaubendes AMOLED-Display mit brillanter und lebendiger Darstellung sowie eine IP68 + 5ATM-zertifizierte Robustheit, die Wasser, Staub, Stößen und extremen Bedingungen standhält. Es ist der Beweis, dass man keine Hunderte von Euro ausgeben muss, um eine zuverlässige und funktionsreiche Smartwatch zu besitzen – egal ob auf dem Trail, bei der Arbeit oder im Alltag.“

Die wichtigsten Highlights der AGM Watch Legion 3 im Überblick:

- 1,95-Zoll großes quadratisches AMOLED-Display – Bietet scharfe, farbenfrohe Bilder mit tiefen Schwarztönen und hervorragender Lesbarkeit im Freien, deutlich besser als herkömmliche LCD-Bildschirme im Budget-Segment.

- Extrem robustes Gehäuse – Mit 5ATM + IP68 Wasserdichtigkeit und Staubschutz übersteht die Uhr Schwimmen, starken Regen, Staubstürme, Stürze und raue Umgebungen mühelos.

- Integrierte helle LED-Taschenlampe – Praktische Hilfe beim Camping, in Notfällen oder bei Aufgaben bei schlechten Lichtverhältnissen.

- Bluetooth-Telefonie & Benachrichtigungen – Anrufe direkt vom Handgelenk annehmen und führen sowie sofortige Benachrichtigungen von Nachrichten und Apps.

- Gesundheits- und Fitness-Tracking – Kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Multi-Sport-Modi und umfassende Aktivitätsüberwachung.

- Langlebiger 500-mAh-Akku – Sorgt für lange Laufzeiten, die zum robusten Charakter der Uhr passen.

Die AGM Watch Legion 3 ist ab sofort in klassischem Schwarz erhältlich. Sie wurde als quadratische robuste Sportuhr konzipiert und ist ideal für Abenteurer, Fitnessbegeisterte, Outdoor-Arbeiter und alle, die eine zuverlässige Wearable-Technologie suchen, die wirklich alles mitmacht.

Zum Preis von nur 69 Euro sprengt diese Neuerscheinung die Erwartungen am Smartwatch-Markt und bietet Premium-AMOLED-Qualität sowie echte Robustheit zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.

Die AGM Watch Legion 3 ist ab sofort direkt über die offizielle AGM Mobile Website sowie bei ausgewählten Online-Händlern erhältlich.

Über AGM Mobile

AGM Mobile spezialisiert sich auf robuste Smartphones, Uhren und Geräte, die auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren – und dabei erschwinglich und innovativ bleiben. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, hochwertige Technologie für alle zugänglich zu machen und die Grenzen von Haltbarkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis kontinuierlich zu erweitern.

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