Spare s'associe à CitéMobil pour moderniser le transport de personnes à mobilité réduite dans l'ouest de l'Île-de-France

Spare et CitéMobil modernisent le transport adapté dans l’ouest francilien avec une plateforme pour un service plus fiable et transparent.

PARIS, FRANCE, March 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- Spare, spécialiste mondial des technologies de transport et éditeur de solutions de mobilité accessibles pour les autorités organisatrices, annonce aujourd'hui un partenariat avec CiteMobil, à la suite de l'attribution du Lot 2 – Opérations Ouest du contrat PAM Francilien 2025 par Île-de-France Mobilités (IDFM).

Dans ce cadre, Spare mettra à disposition sa plateforme numérique d'exploitation au service du TPMR dans l'ouest de l'Île-de-France. L'objectif : moderniser le transport porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite, grâce à une planification renforcée, un suivi de flotte en temps réel et un pilotage de la performance par la donnée à l'échelle du territoire.

Conçue pour gérer la complexité opérationnelle des réseaux décentralisés de grande envergure, la plateforme Spare garantit la fiabilité du service sur l'ensemble de la zone concernée.

Le Lot 2 regroupe les départements des Yvelines (78), de l'Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92) et du Val-d'Oise (95). Cette attribution s'inscrit dans la stratégie de déploiement de Spare en Europe, autour des solutions de mobilité inclusive et connectée.

« Nous sommes fiers de nous associer à CitéMobil pour écrire la prochaine étape du PAM Francilien », déclare Antoine Lunet, directeur général EMEA chez Spare. « Notre plateforme permet aux opérateurs de piloter des réseaux TPMRs complexes avec davantage d'intelligence opérationnelle, une visibilité en temps réel et un niveau de service constant. »

Dans le cadre de ce lot, Spare fournira la solution logicielle qui soutiendra les opérations de CitéMobil : planification avancée, répartition, optimisation dynamique et suivi des performances — des fonctionnalités pensées pour les services TPMR de grande échelle.

Au service de la vision d'Île-de-France Mobilités pour PAM

Dans le cadre de son engagement pour une meilleure accessibilité, Île-de-France Mobilités a refondu le contrat PAM en rehaussant significativement ses exigences de service, avec pour ambition d'améliorer la fiabilité et la qualité des prestations pour les usagers. Cette refonte fait suite à un réexamen complet du dispositif, destiné à mieux répondre à une demande croissante.

Spare est en mesure d'accompagner cette ambition grâce à une plateforme alignée sur la vision d'Ile de France mobilités : un réseau de transport adapté plus intégré, plus lisible et plus performant. Ce modèle suppose des outils avancés de planification et d'optimisation, capables de gérer des flux dispersés sur le territoire et de garantir une visibilité en temps réel sur la flotte. C'est précisément ce à quoi répond la plateforme Spare.

« Île-de-France Mobilités fixe une nouvelle référence pour le transport adapté, avec des attentes élevées en matière de responsabilité et de performance », souligne Antoine Lunet. « Nous sommes heureux d'accompagner CitéMobil dans cette transformation. Notre plateforme fournit aux opérateurs et aux autorités organisatrices les données en temps réel nécessaires pour piloter le service de façon proactive, à l'échelle métropolitaine, dans toute la complexité des flottes décentralisées et des volumes élevés de trajets. »

« Pour CitéMobil, le contrat PAM Île-de-France représente à la fois une mission d'envergure et une responsabilité de premier plan, qui illustre pleinement notre expertise dans le transport de personnes à mobilité réduite », indique Jean-Charles Houyvet, directeur général adjoint de CitéMobil. « Ce partenariat avec Spare marque une étape décisive : offrir aux habitants de la région parisienne un service plus fiable, plus souple et mieux adapté à leurs besoins. »

Ce partenariat renforce la transparence et la responsabilité dans l'exécution du transport adapté, au bénéfice direct des usagers. Grâce au suivi en temps réel et à des indicateurs de performance précis, autorités organisatrices et opérateurs disposent des leviers pour agir en amont et assurer une qualité de service constante.

Cette approche est au cœur des déploiements de Spare en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, où l'entreprise accompagne le transport adapté et le transport à la demande dans des contextes réglementaires et opérationnels très variés.

À propos de Spare

Spare est une plateforme TàD/TPMR enrichie par l'intelligence artificielle, qui aide les autorités publiques et les opérateurs à délivrer une mobilité plus fiable, plus efficiente et mieux adaptée aux besoins des territoires. Hautement configurable, elle centralise transport PMR, transport à la demande, lignes régulières et gestion de flotte, permettant aux opérateurs de piloter des services essentiels avec précision et confiance. Déployée auprès de centaines d'agences et de collectivités, Spare allie une connaissance approfondie du transport public à une capacité d'innovation réactive : aide à la décision en temps réel, intelligence artificielle sectorielle et forte adaptabilité opérationnelle.

Les agences utilisent Spare pour améliorer la ponctualité, simplifier les opérations quotidiennes, optimiser des budgets contraints et offrir aux usagers des outils numériques à la hauteur de leurs attentes. Spare fournit l'infrastructure opérationnelle nécessaire pour rendre ces services durables : gestion de la demande en temps réel, programmes priorisés, intégration multimodale — sans alourdir les budgets.

Spare travaille avec des agences et des opérateurs de transport public en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment en France, au Royaume-Uni, en Norvège, au Japon, au Canada, aux États-Unis et en Espagne. Pour en savoir plus : www.spare.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.