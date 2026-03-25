Fortalecen protocolos de bioseguridad y vigilancia fitosanitaria en torno al Congreso Internacional del Banano

Mapa mundial donde se indican los países con presencia de Foc R4T Artículos, artesanías y empaques fabricados con fibras o tejidos de musáceas

Estaciones de desinfección y mecanismos de inspección en puntos de ingreso al país, son parte de los controles que recibirán a los visitantes.

COSTA RICA, SAN JOSE, COSTA RICA, March 25, 2026 / EINPresswire.com / -- A menos de un mes de la Reunión Internacional ACORBAT CORBANA , que se celebrará en Mérida, Yucatán, el comité organizador fortalece las medidas de bioseguridad con el fin de prevenir el riesgo de propagación de los patógenos que actualmente afectan a las musáceas, principalmente el Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T).“Contamos con un robusto plan de acción que hemos desarrollado en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y comprende controles tanto en los aeropuertos de México como en el Centro Internacional de Congresos, que será la sede del evento. Todo esto con el fin de proteger la industria agrícola mexicana, así como garantizar a los visitantes un espacio seguro”, declaró Dulce Rodríguez, Coordinadora del Comité Organizador del evento.Controles de bioseguridad en aeropuertos. En los principales puntos de ingreso a México los visitantes internacionales deberán pasar por tapetes fitosanitarios para la desinfección del calzado. Además, se desarrollarán inspecciones no intrusivas con binomios caninos especializados en la detección de material vegetal, equipo de rayos X y revisión de equipaje.Adicionalmente, se desarrollará una intensa campaña de educación en torno al Foc R4T tanto en los aeropuertos como en la sede del Congreso.El Centro Internacional de Congresos de Yucatán, contará con tapetes fitosanitarios en todas las entradas peatonales, y durante el evento, Compromiso del sector. Como parte del proceso de registro, el Comité Organizador ha generado para cada uno de los visitantes una declaración jurada en la que se reafirma el compromiso de cumplir todas las medidas preventivas antes expuestas, además de abstenerse de visitar plantaciones de musáceas en México, evitar portar materiales vegetales e informar su procedencia exacta.Todas las medidas implementadas son de cumplimiento obligatorio tanto para los visitantes internacionales como los asistentes nacionales (México), al igual que los proveedores de servicios locales que participen en el evento.La XXV Reunión Internacional ACORBAT y X Congreso Internacional del Banano CORBANA reunirá durante 4 días a representantes de la industria bananera de más de 40 países alrededor del mundo.Sobre CORBANA: La Corporación Bananera Nacional (CORBANA) es una entidad pública no estatal de Costa Rica, dedicada a promover el desarrollo y sostenibilidad del sector bananero del país. Su labor incluye la investigación científica, la asistencia técnica a productores y la promoción del banano costarricense a nivel nacional e internacional.Sobre ACORBAT: La Asociación para la Cooperación en Investigación y Manejo Integral del Cultivo de Banano y Plátano (ACORBAT) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el intercambio técnico-científico en torno al cultivo de banano y plátano. Fundada hace 60 años, reúne a expertos, investigadores y productores de países bananeros para impulsar la innovación, la sostenibilidad y las buenas prácticas en el sector.

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