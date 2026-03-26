G-BRIS Lancia il Modulo di Conformità per l'Italia dopo il Decreto Legislativo 210/2025
G-BRIS introduce la verifica forense del titolare effettivo per l'Italia, aiutando le aziende a gestire i nuovi requisiti di accesso selettivo del 2026.
G-BRIS, una piattaforma di aggregazione di registri aziendali multi-giurisdizionale, ha annunciato oggi il lancio ufficiale di un modulo dedicato alla conformità in Italia, progettato per aiutare professionisti legali, istituzioni finanziarie e team di compliance ad accedere a dati aziendali italiani verificati nel quadro del nuovo regime normativo del Paese, entrato in vigore il 9 gennaio 2026.
Il Decreto Legislativo 210/2025 ha introdotto il concetto di ‘interesse legittimo differenziato’, richiedendo a chiunque voglia accedere al Registro dei Titolari Effettivi (UBO) di presentare una prova documentata di una specifica esigenza giuridica. Tale modifica ha di fatto chiuso l’accesso pubblico generalizzato ai dati sulla titolarità effettiva, creando sfide significative per i processi di due diligence nell’ambito delle procedure AML e KYC. Il nuovo modulo di G-BRIS colma questa lacuna combinando la verifica forense cross-registro – con corrispondenza di Codice Fiscale, Partita IVA e Codice REA – con un sistema strutturato di documentazione che aiuta i clienti a dimostrare il proprio interesse giuridico alle Camere di Commercio italiane.
A differenza dei fornitori di dati automatizzati che si affidano esclusivamente all’accesso API ai registri pubblici, G-BRIS combina l’aggregazione dei registri con la verifica a livello documentale delle pratiche aziendali storiche, consentendo la ricostruzione delle strutture proprietarie anche nei casi in cui l’accesso in tempo reale ai registri risulti limitato.
“Le modifiche normative in Italia hanno creato una lacuna in materia di conformità che la maggior parte degli strumenti automatizzati di accesso ai registri semplicemente non riesce a colmare. I nostri clienti – dagli studi legali alle istituzioni finanziarie – hanno bisogno di dati verificati sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che i registri pubblici siano aperti o chiusi. È esattamente per questo che G-BRIS è stata sviluppata,” ha dichiarato un portavoce di G-BRIS.
Il modulo Italia di G-BRIS è disponibile da subito su gbris.com.
Informazioni su G-BRIS
G-BRIS è una piattaforma globale di aggregazione di registri aziendali che fornisce documentazione societaria ufficiale e verificata da oltre 17 giurisdizioni, con sede a Tallinn, Estonia. Fondata nel 2023, G-BRIS supporta responsabili della conformità, professionisti legali e istituzioni finanziarie che necessitano di dati aziendali autorevoli per procedure AML/KYC, due diligence transfrontaliera e verifica della titolarità effettiva.
Team Media
G-BRIS
info@gbris.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.