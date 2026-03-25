Hans Annellsson Releases New Cover of Frank Zappa’s 'Sinister Footwear'
EINPresswire.com/ -- Hans Annellsson, one part of the prog duo The Vegetarians, has recorded a complete cover version of Frank Zappa’s orchestral composition Sinister Footwear. This new version has been arranged for keyboards, bass, drums, guitar, violin, woodwinds & mallets. This recording was produced and performed by Hans Annellsson with Andreas Hagman (violin) & Viktor Enebjörn (drums). The new recording released on March 1, 2026 on Bandcamp, and is available as a digital download or as a numbered limited edition CD.
The complete version of Sinister Footwear, which had its world premiere at Zellerbach Auditorium, Berkeley, California on June 15, 1984, has never been officially released by Frank Zappa.
Most of the instruments on this new version were recorded in Annellssongs studio during the second half of 2025. The drums were recorded by Viktor Enebjörn in his studio, and the violin was recorded at Studio Loftet, Malmö, Sweden by Janne Brovall. The mixing and mastering was also done at Studio Loftet by Hans Annellsson & Janne Brovall.
The story of the music:
00:00 JAKE, WHO DESIGNS IT
01:06 SOMEPLACE IN NEW JERSEY WHERE THEY MAKE THEM
02:55 ILLEGAL ALIENS ON A LUNCHBREAK
03:35 AT THE CATERING TRUCK
04:15 JAKE EATS A MOLDED JELLO SALAD
05:16 JAKE’S SECRETARY
05:55 ILLEGAL ALIENS WORK SLOWER IN THE AFTERNOON
06:06 JAKE’S SECRETARY READS HER MAGAZINE
06:22 ILLEGAL ALIENS WANT TO GO HOME
06:30 JAKE’S SECRETARY EATS COTTAGE CHEESE
06:41 UGLY SHOES ON THE ASSEMBLY LINE
07:51 WHAT YOU THINK YOU LOOK LIKE WHILE YOU’RE
WEARING THEM
09:11 SOMETIMES THEY MAKE YOU WALK FUNNY
09:48 OTHER PEOPLE PRETEND NOT TO NOTICE
12:08 SOMETIMES YOU HAVE TO TAKE THEM OFF FOR A MINUTE
12:28 THEN YOU PUT THEM BACK ON BECAUSE YOU THINK THEY LOOK SO GOOD ON YOU
13:18 CHILDREN CAN ALSO HAVE UGLY SHOES
15:03 THE FOOT DOCTOR SAYS YOU MIGHT NEED AN OPERATION
15:30 BUT YOU’RE GONNA WEAR THEM ANYWAY
16:04 VARIOUS NEW POSTURES
16:42 EVERYBODY HAS A PAIR SOMEWHERE
18:19 A PLACE YOU CAN GO WHEN YOU GOT THEM ON
Hans Annellsson
Musician/Composer from Sweden. One part of the Swedish-American Prog duo The Vegetarians with John Tabacco. Has released music on his label Annellssongs since 1989. Has his own studio where the majority of the music is recorded. Got permission from Frank Zappa to release one of Frank’s compositions in Swedish, Penisens Storlek, (Penis Dimension) 1993. Performed with The Vegetarians at the Zappanale Festival in Bad Doberman, Germany in 2011. Has worked with Morgan Ågren & Mats Öberg (Mats&Morgan Band), Gustaf Hielm (Meshugga), Napoleon Murphy Brock (Frank Zappa & George Duke) & John Tabacco.
Andreas Hagman
Violinist from Sweden with an interest in contemporary & avant-garde music. A member of the Opera Orchestra in Malmö, Sweden.
Viktor Enebjörn
Freelancing drummer from Sweden. Also supporting himself as a drum teacher.
To purchase digitally or on CD: https://hansannellsson.bandcamp.com/album/sinister-footwear
Press inquiries:
Keith James
