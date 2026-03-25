Empresarios e inversionistas internacionales ven oportunidad en San Antonio, pero enfrentan retos de financiamiento

Casas nuevas en San Antonio disponibles para compradores con ingresos no tradicionales. Standing in front of their new home in San Antonio—this is what it looks like when the right path finally opens. Interiores de casas nuevas en San Antonio disponibles a través de programas flexibles de compra.

Equipo inmobiliario en San Antonio orienta a compradores con ITIN, empresarios e inversionistas con ingresos no tradicionales sobre opciones de financiamiento

Muchos de nuestros clientes no necesitan una oportunidad, necesitan alguien que entienda su situación. No se trata de si pueden comprar, sino de encontrar la forma correcta de hacerlo.” — Roberto Gomez, Broker Asociado KW

SAN ANTONIO, TX, UNITED STATES, March 25, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que el mercado inmobiliario en San Antonio muestra un aumento en el inventario de viviendas, empresarios e inversionistas internacionales están volteando a ver la ciudad como una oportunidad real para comprar o invertir. Sin embargo, a pesar de este escenario favorable, muchos se enfrentan a un reto constante: el acceso al financiamiento.Tienen ingresos.Tienen buen historial crediticio.Pero aun así reciben un “no” al intentar comprar una casa.Roberto Gomez, líder del equipo Monteverde Group en Keller Williams Heritage, explica que esta situación es más común de lo que parece.“Muchos de nuestros clientes son empresarios o inversionistas con buenos ingresos,” comenta Gomez. “Pero los bancos tradicionales no siempre entienden cómo generan o comprueban ese ingreso.”¿Por qué compradores calificados no logran obtener aprobación?El sistema tradicional de préstamos fue diseñado para personas con ingresos fijos comprobables (W-2), no para quienes generan ingresos de manera distinta.Esto incluye a personas que:Tienen negocio propioCompran con ITINInvierten desde México o el extranjeroUtilizan documentación o ingresos alternativosComo resultado, muchos compradores con la capacidad real de adquirir una propiedad son rechazados, no por falta de ingresos, sino porque no encajan en el modelo tradicional.No es falta de capacidad. Es falta de opciones adecuadas.Preguntas comunes de compradores con ITIN e inversionistas mexicanos¿Puedo comprar casa en San Antonio con ITIN?Sí. Existen programas que aceptan ITIN y diferentes formas de comprobar ingresos, dependiendo del perfil del comprador.¿Qué pasa si soy independiente o tengo negocio propio?Hay opciones que permiten calificar utilizando estados de cuenta bancarios, depósitos u otra documentación, sin necesidad de depender únicamente de declaraciones fiscales tradicionales.¿Puedo comprar propiedad en San Antonio viviendo en México?Sí. Muchos inversionistas adquieren propiedades en San Antonio utilizando fondos en Estados Unidos o internacionales.¿Cuánto necesito de enganche?Dependiendo del programa, el enganche suele comenzar entre el 10% y el 20%, aunque puede variar según el caso. En algunos casos especiales, como en la compra de casas nuevas, puede ser posible adquirir con un enganche desde el 3.5%. Estos montos no incluyen los costos de trámite del prestamista ni los gastos de la compañía de título; sin embargo, en ciertos casos se pueden cubrir algunos de estos costos mediante incentivos de la constructora o del vendedor.¿Qué hago si ya me negaron un préstamo?Recibir una negativa de un banco tradicional no significa que no existan otras alternativas. Opciones como financiamiento alternativo o financiamiento directo pueden ofrecer caminos adicionales.¿Cuánto cobran por ayudarme a comprar casa?En la mayoría de los casos, el servicio de asesoría para compradores no representa un costo directo, ya que la compensación del agente suele estar cubierta dentro de la transacción. Sin embargo, cada operación puede variar, por lo que es importante revisar los detalles específicos según el tipo de propiedad y financiamiento.Opciones más allá del financiamiento tradicionalAnte estas limitaciones, el equipo Monteverde ha enfocado su trabajo en identificar soluciones adaptadas a cada perfil.Con más de 12 años de experiencia en bienes raíces en San Antonio, el equipo se especializa en apoyar a:Compradores con ITINEmpresarios y trabajadores independientesInversionistas mexicanos y extranjerosPersonas con ingresos no tradicionalesA través de acceso a:Opciones de financiamiento alternativoFinanciamiento directo (owner financing)Programas especiales en casas nuevasEstrategias de inversión en bienes raícesA lo largo de los años, el equipo ha construido relaciones con diversos prestamistas y especialistas en financiamiento, lo que les permite orientar a sus clientes hacia opciones que no siempre son evidentes dentro del proceso tradicional de compra.“No nos detenemos con el primer rechazo,” agrega Gomez. “Analizamos cada situación y buscamos el camino más adecuado para que el cliente pueda avanzar.”¿Por qué San Antonio sigue atrayendo a inversionistas mexicanos?San Antonio se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas para compradores internacionales debido a:Precios más accesibles en comparación con otras ciudades principales de TexasAlta demanda de rentaCrecimiento económico sostenidoCercanía cultural y geográfica con MéxicoPara muchos compradores, representa una combinación de estabilidad y oportunidad.Casas nuevas con incentivos poco conocidosAdemás de propiedades existentes, el equipo también trabaja con desarrolladores en San Antonio que ofrecen:Apoyo en costos de cierreProgramas de financiamiento flexiblesOpciones con menor inversión inicialCasas listas para entregaEstas oportunidades pueden representar una alternativa valiosa para compradores que buscan opciones distintas al mercado tradicional.Un cambio en el perfil del comprador actualCada vez más personas generan ingresos a través de negocios propios, inversiones o fuentes internacionales, mientras que los modelos tradicionales de financiamiento aún no se adaptan completamente a esta realidad.“El sistema no fue creado para todos,” comenta Gomez. “Pero eso no significa que no existan oportunidades.”Explora opciones en San AntonioEmpresarios, compradores con ITIN e inversionistas en México interesados en comprar casa o invertir en bienes raíces en San Antonio pueden explorar opciones disponibles en:Propiedades de inversión en San Antonio, TexasSobre Monteverde Group | Keller Williams HeritageMonteverde Group, liderado por Roberto Gomez en Keller Williams Heritage, es un equipo de bienes raíces en San Antonio especializado en apoyar a empresarios, trabajadores independientes, compradores con ITIN e inversionistas mexicanos en la compra de propiedades.Con experiencia propia al enfrentar los retos de financiamiento y más de 350 familias apoyadas, el equipo brinda asesoría especializada para comprar casa, invertir en propiedades y acceder a opciones de financiamiento, incluyendo:Programas para compradores con ITINFinanciamiento directo (owner financing)Opciones de crédito no tradicionalCompra de casas nuevasInversión en bienes raíces en San AntonioSu enfoque se centra en ayudar a los clientes a avanzar en el proceso de compra mediante estrategias alineadas con la forma en que generan ingresos en la actualidad.

¿Tienes ingresos, pero te dijeron que no puedes comprar casa?

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