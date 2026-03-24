eStruxture lève 150 millions de dollars additionnels pour développer et dynamiser l’infrastructure numérique du Canada

eStruxture renforce son financement novateur de 150 millions de dollars canadiens pour soutenir l’économie des données au Canada

Cette capacité d’endettement supplémentaire témoigne de la confiance du marché dans la capacité d’eStruxture à réaliser ses plans stratégiques et à soutenir l’économie des données canadienne” — Todd Coleman, président et PDG d’eStruxture

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- eStruxture Data Centers , la plus grande plateforme de centres de données au Canada, a annoncé aujourd’hui le succès de l’émission de titres ABS d’une valeur de 150 millions de dollars canadiens. Cela porte le montant total des fonds levés dans le cadre de son nouveau programme ABS et DevCo à 1,55 milliard de dollars canadiens, qui servira à soutenir le développement de centres de données prêts pour l’IA à travers le Canada.« Cette capacité d’endettement supplémentaire témoigne de la confiance du marché dans la capacité d’eStruxture à réaliser ses plans stratégiques et à soutenir l’économie des données canadienne, alors que l’entreprise se concentre sur l’IA et la souveraineté des données », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et PDG d’eStruxture. « Ce financement permet à eStruxture de se développer et de consolider davantage sa position de premier fournisseur de centres de données à très grande échelle et d’IA au Canada. »Cette augmentation de 150 millions de dollars canadiens résulte d’une nouvelle extension de la première opération de titrisation de centres de données canadiens, notée « A », lancée par la société en juillet 2025. Les titres ABS ont été émis dans le cadre du cadre de financement vert de la société, leader du secteur. eStruxture tire parti de la forte demande des investisseurs pour une offre d’infrastructure numérique différenciée, ce qui démontre qu’elle dispose d’un solide pipeline de capitaux pour financer l’expansion de sa plateforme à travers le Canada.« Nous accordons une grande importance à notre partenariat continu avec eStruxture », a déclaré Matt Bissonette, directeur général senior chez Guggenheim Securities. « La mise en place de la deuxième émission d’ABS de centres de données libellée en CAD issue du programme eStruxture — après le succès de notre toute première opération notée en CAD — témoigne de la grande qualité des actifs sous-jacents. Cette opération a été bien accueillie par les investisseurs, et sa conclusion marque une étape importante alors que nous continuons à introduire cette classe d'actifs sur de nouveaux segments du marché. »Guggenheim Securities, LLC a agi en tant que conseiller unique en structuration et agent de placement unique.À propos d’eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise possède des sites à Toronto, Calgary et Vancouver. L’entreprise répond aux besoins croissants du Canada en matière de données en offrant la flexibilité nécessaire pour évoluer rapidement et s’adapter aux demandes changeantes, afin que vous puissiez garder une longueur d’avance dans un paysage numérique en constante évolution.Près de 1 000 clients font confiance à eStruxture et comptent sur notre infrastructure et notre service client, notamment des opérateurs, des fournisseurs de cloud, des entreprises spécialisées dans l’IA, le GPUaaS, les contenus multimédias, les services financiers et des entreprises. eStruxture propose des services de colocation, de bande passante, de sécurité et d'assistance à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres vis-à-vis des opérateurs et du cloud.Pour plus d'informations :

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