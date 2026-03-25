La Colección Patricia Phelps de Cisneros patrocina dos becas para la 58ª Conferencia Anual de CIMAM en Zimbabue

CIMAM 2025 Conferencia Anual en Turin. © Giorgio Perottino

Las becas son para profesionales en arte de República Dominicana, Venezuela, y sus diásporas. La convocatoria cierra el 4 de mayo de 2026.

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 25, 2026 / EINPresswire.com / -- La Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) patrocina dos becas de viaje para asistir a la 58ª Conferencia Anual de CIMAM, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en Harare, Zimbabue. Estas becas están dirigidas a profesionales del arte de la República Dominicana, Venezuela y sus diásporas residentes en países elegibles, con el objetivo de facilitar su participación en este encuentro internacional.CIMAM, el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno, organiza esta conferencia anual como una plataforma de intercambio entre profesionales de museos de arte contemporáneo de todo el mundo. Su Programa de Becas de Viaje, activo desde 2005, facilita su participación en este encuentro internacional para fomentar el desarrollo profesional de curadores y directores de museos, especialmente de economías con menor acceso a oportunidades internacionales.La edición de 2026 marca un hito histórico, al ser la primera vez que la conferencia anual de CIMAM se celebra en el continente africano. Organizada en colaboración con la National Gallery of Zimbabwe, la conferencia reunirá a directores y curadores de museos de más de 50 países, consolidándose como un espacio clave para el debate sobre los desafíos contemporáneos del sector.Esta iniciativa refleja el compromiso sostenido de la CPPC con el fortalecimiento del ecosistema cultural de la República Dominicana y Venezuela. Como miembro fundador del Programa de Becas de CIMAM, la CPPC ha facilitado la participación de más de 40 curadores y profesionales de museos de 14 países de América Latina y el Caribe. Estas becas también están dirigidas a miembros de la diáspora establecidos en países elegibles, reconociendo su papel en la circulación y producción de conocimiento desde contextos diversos.PostulaciónLas solicitudes deberán completarse en línea a través del sitio web de CIMAM . Los candidatos deberán presentar un currículum, una biografía breve y cartas de recomendación, según los requisitos establecidos en la convocatoria.El plazo de postulación estará abierto del 24 de marzo al 4 de mayo de 2026.Para obtener más información sobre la conferencia y el proceso de solicitud, los interesados pueden visitar el sitio web de CIMAM. Requisitos de elegibilidadLa convocatoria está dirigida a directores, curadores e investigadores de museos de arte moderno y contemporáneo, así como a curadores independientes que sean ciudadanos dominicanos o venezolanos que residan en sus países de origen o vivan y trabajen en países clasificados en los Grupos C, D o E, según los criterios de elegibilidad de CIMAM. No podrán postularse quienes tengan residencia en países clasificados en los Grupos A y B. La lista de países elegibles puede consultarse en el sitio web de CIMAM.Los investigadores y curadores independientes deben demostrar una especialización en teoría del arte contemporáneo o estudios museológicos. Aunque la convocatoria está abierta a curadores con distintas trayectorias, se dará prioridad a aquellos en etapas iniciales de su carrera, con menos de diez años de experiencia profesional. Quienes hayan sido beneficiarios de una beca CIMAM otorgada por el mismo patrocinador deberán esperar un mínimo de tresaños antes de volver a postular.Compromiso de la CPPCLa Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) fue establecida en la década de 1970 por Patricia Phelps de Cisneros y Gustavo A. Cisneros, y tiene como misión promover una mayor comprensión de las contribuciones de América Latina y el Caribe a la cultura global. Con sede en Caracas, la República Dominicana, Madrid y Nueva York, la CPPC es presidida desde 2008 por su hija, Adriana Cisneros de Griffin.Las colecciones que conforman la CPPC presentan un relato que abarca cinco siglos de producción cultural en América Latina y el Caribe. Las cinco colecciones —Orinoco, artistas viajeros, período colonial, arte moderno y arte contemporáneo— se activan mediante exposiciones, préstamos, donaciones, plataformas digitales, y publicaciones.A través de sus colecciones y programas, la CPPC ha fomentado el desarrollo del campo del arte y de las ideas de América Latina mediante la creación y circulación de conocimiento, desde la producción artística hasta la investigación académica. Durante más de cuatro décadas, una serie de becas, alianzas institucionales e iniciativas de investigación han brindado apoyo a generaciones de artistas, curadores y académicos. La CPPC, pionera en el campo de las humanidades digitales, sigue apoyando iniciativas para preservar y difundir la cultura de América Latina y sus diásporas.La CPPC ha donado más de seiscientas obras de arte a más de veinte museos en pro de sus esfuerzos por incorporar el arte de América Latina a sus colecciones. En 2017 la CPPC colaboró con The Museum of Modern Art de Nueva York para crear el Instituto Cisneros para la Investigación del Arte de América Latina, un centro permanente. La CPPC continúa organizando programas para avanzar en su misión, siempre guiada por un compromiso con la educación, los valores democráticos y la libertad de pensamiento.Contacto de prensa:

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