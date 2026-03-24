A Broadway recebe uma nova onda de espetáculos enquanto a Copa do Mundo atrai visitantes de todo o mundo

Chess

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Enquanto a região da cidade de Nova York se prepara para receber os fãs do futebol durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a Broadway Collection apresenta seus espetáculos mais recentes para os visitantes. Com a cidade pronta para receber fãs de todo o mundo, a Broadway oferece aos viajantes uma experiência nova-iorquina única entre cada partida.Com o MetLife Stadium, em Nova Jersey, sediando oito jogos a partir de junho — incluindo a Final em 19 de julho — os fãs hospedados a menos de 16 quilômetros em Nova York podem manter a empolgação assistindo a um espetáculo da Broadway Collection.Entre as partidas, os visitantes da Copa do Mundo podem assistir a um dos mais novos espetáculos da Broadway — como Chess, CATS: The Jellicle Ball, The Lost Boys: A New Musical e Two Strangers (Carry a Cake Across New York) — com cada produção conectando-se à Copa do Mundo através de histórias de resiliência, rivalidade e vitória, incluindo:∙ Chess: assim como a Copa do Mundo, Chess gira em torno de uma competição intensa — no musical, os Estados Unidos enfrentam a Rússia no Campeonato Mundial de Xadrez, onde espionagem, romance e política criam um drama de alto risco tão complexo quanto o próprio jogo. Com dois jogadores e uma mulher dividida entre eles arriscando tudo — pessoal, profissional e politicamente —, Benny Andersson e Björn Ulvaeus, do ABBA, apresentam sua trilha icônica nesta história de desejo, devoção e competição que vai muito além da vitória, no Imperial Theatre.∙ CATS: The Jellicle Ball: transformando o Broadhurst Theatre em uma passarela de alto risco, CATS: The Jellicle Ball reimagina o fenômeno mundial de Andrew Lloyd Webber sob a perspectiva da cultura ballroom underground da cidade de Nova York. Aqui, os gatos competem através de performances em busca de renascimento — refletindo as partidas da Copa do Mundo e sua busca pela glória. Esta produção vibrante combina Old Possum’s Book of Practical Cats, de T. S. Eliot, com batalhas de dança eletrizantes. Por meio de diferentes competições de dança, moda e performance, os personagens compartilham suas histórias e exploram assuntos como identidade, família e transformação.∙ The Lost Boys: A New Musical: transportando o filme cult para o palco, o Palace Theatre se transforma em Santa Carla, uma cidade litorânea aparentemente perfeita que esconde um segredo sinistro por trás dos seus cartazes de “Desaparecido”. Assim como os fãs de futebol demonstram lealdade aos seus times, os irmãos Michael e Sam enfrentam lealdades divididas. Michael é atraído por uma banda de rock local e seu líder carismático, enquanto Sam luta para salvá-lo da verdade assustadora sobre quem — e o que — os novos amigos de Michael realmente são.∙ Two Strangers (Carry a Cake Across New York): como muitos fãs de futebol que viajam para Nova York para a Copa do Mundo, o musical acompanha Dougal, um britânico extremamente otimista que acaba de chegar à cidade para participar do casamento do pai que nunca conheceu. Robin, a irmã da noiva, que tem muitas tarefas para cumprir antes do grande dia, junta-se a ele enquanto esses dois desconhecidos percorrem Nova York juntos — equilibrando a entrega de um bolo, segredos familiares e segundas chances inesperadas no Longacre Theatre.Se os visitantes da Copa do Mundo desejam assistir a um dos mais novos espetáculos da Broadway ou a uma produção consagrada como Chicago, Hamilton ou O Rei Leão, a equipe da Broadway Collection recomenda que os viajantes reservem seus ingressos com antecedência nos sites oficiais de venda dos espetáculos ou através de fornecedores de viagem confiáveis — acabando com a incerteza na hora de comprar os ingressos.Qualquer pessoa que esteja planejando sua visita a Nova York em 2026 pode encontrar informações sobre espetáculos, as últimas notícias da Broadway e links para os sites oficiais de venda de ingressos de 26 dos espetáculos mais populares em www.broadwaycollection.com Sobre a Broadway CollectionA Broadway Collection é uma seleção especial de experiências teatrais de alto nível em Nova York, criada especialmente para visitantes. Ela funciona como um guia completo que ajuda os viajantes a descobrir os espetáculos mais empolgantes e acolhedores, tanto para quem vai à Broadway pela primeira vez quanto para quem já é amante do teatro. A Broadway Collection facilita a pesquisa das melhores produções da Broadway e da Off-Broadway, além de ícones culturais como a Metropolitan Opera e o New York City Ballet. A Broadway Collection destaca os principais espetáculos para os visitantes, garantindo que encontrem a apresentação ideal de acordo com seus interesses, horários e orçamentos. Ao conectar o público diretamente a fontes oficiais e seguras de ingressos, a Broadway Collection assegura uma experiência de compra confiável e transparente, sem taxas ocultas ou intermediários não confiáveis. Seja para um grupo de 10 pessoas ou mais, ou apenas alguns ingressos para uma noite em família, a Broadway Collection oferece acesso confiável aos melhores pontos de venda. Nenhuma visita a Nova York está completa sem assistir a um espetáculo da Broadway, e a Broadway Collection busca garantir que toda viagem inclua uma experiência teatral inesquecível.Visite www.broadwaycollection.com para notícias e informações e siga a Broadway Collection no Facebook, Instagram, TikTok e YouTube para mais fotos, vídeos e conteúdos exclusivos da Broadway. #MakeItBway

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