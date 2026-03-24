Am Broadway feiern neue Shows Premiere und die Weltmeisterschaft lockt Gäste aus aller Welt nach New York

Chess

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- New York City macht sich bereit für Fußballfans aus aller Welt zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, und der Broadway zeigt sich von seiner besten Seite. The Broadway Collection präsentiert neue Shows für ein unvergessliches Broadway-Erlebnis zwischen den Spielen.Das MetLife Stadium liegt in New Jersey und ist Austragungsort von acht Spielen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, darunter das Finale am 19. Juli. Viele Fans werden in New York City übernachten, weil es nur etwa 10 Meilen entfernt liegt. Zwischen den Spielen bietet sich die perfekte Gelegenheit, auch eine Broadway-Show zu erleben.Für Fans der Weltmeisterschaft lohnt sich daher ein Blick auf die neuesten Broadway-Shows, darunter Chess, CATS: The Jellicle Ball, The Lost Boys: A New Musical und Two Strangers (Carry a Cake Across New York). Sie handeln von Rivalität, Durchhaltevermögen und Triumph.∙ Chess: In Chess geht es, wie bei der Weltmeisterschaft, um Kampfgeist und Wettbewerb. Bei einer Schachweltmeisterschaft treten Amerika und Russland gegeneinander an. Dabei spielen nicht nur Züge auf dem Brett eine Rolle, sondern auch Spionage, Romantik und Politik. Zwei Spieler und eine Frau zwischen ihnen geraten in eine schwierige Situation und setzen viel aufs Spiel, persönlich, beruflich und politisch. Die Musik von ABBAs Benny Andersson und Björn Ulvaeus begleitet die Geschichte. Zu sehen im Imperial Theatre.∙ CATS: The Jellicle Ball: Im Broadhurst Theatre wird Andrew Lloyd Webbers berühmtes Musical Cats neu interpretiert. Diese Version spielt in der New Yorker Ballroom-Kultur, einer Szene, in der Menschen bei Tanz- und Modewettbewerben gegeneinander antreten. Wie im Original versammeln sich die sogenannten Jellicle-Katzen zu einem großen Ball, bei dem jede Figur ihre Geschichte erzählt und hofft, für ein neues Leben ausgewählt zu werden. Die Produktion verbindet die Songs aus dem Musical mit Runway-Auftritten, Voguing und weiteren Tanzstilen der Ballroom-Szene. Dabei geht es um Wettbewerb, Selbstausdruck und darum, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden.∙ The Lost Boys: A New Musical: Das Palace Theatre wird zur Küstenstadt Santa Carla. Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein perfekter Ferienort, doch hinter den „Vermisst“ -Plakaten verbirgt sich ein dunkles Geheimnis. Die Brüder Michael und Sam geraten in einen Konflikt um Loyalität. Michael fühlt sich von einer lokalen Rockband und ihrem charismatischen Anführer angezogen. Sam versucht gleichzeitig herauszufinden, wer diese Gruppe wirklich ist, und vor seinem Bruder die Wahrheit zu verbergen. Schon bald wird klar, dass Michaels neue Freunde nicht das sind, was sie zu sein scheinen.∙ Two Strangers (Carry a Cake Across New York): Wie viele Fußballfans, die zur Weltmeisterschaft nach New York City reisen, kommt auch Dougal neu in die Stadt. Der sehr gut gelaunte Brite ist angereist, um an der Hochzeit seines Vaters teilzunehmen, den er noch nie getroffen hat. Robin, die Schwester der Braut, hat vor dem großen Tag viele Besorgungen zu erledigen und begleitet ihn dabei. Gemeinsam ziehen diese beiden Fremden durch New York City. Dabei versuchen sie, einen Kuchen rechtzeitig zu liefern, stoßen auf Familiengeheimnisse und bekommen unerwartet eine zweite Chance. Zu sehen im Longacre Theatre.Planen Sie Ihren Broadway Besuch rechtzeitig. Während der Weltmeisterschaft ist die Nachfrage besonders hoch, ganz gleich ob Sie eine neue Produktion oder etablierte Shows wie Chicago, Hamilton oder The Lion King sehen möchten. Das Team der Broadway Collection empfiehlt, Tickets frühzeitig über die offiziellen Ticketseiten der Shows oder über autorisierte Reiseanbieter zu buchen. So können Sie den Ticketkauf schnell und sicher abwickeln.Besuchen Sie www.broadwaycollection.com und entdecken Sie für Ihren New York Aufenthalt im Jahr 2026 Informationen zu Shows, aktuelle Broadway Nachrichten und direkte Links zu den offiziellen Ticketseiten von 26 der gefragtesten Produktionen.Über die Broadway CollectionThe Broadway Collection ist eine kuratierte Auswahl führender Theatererlebnisse in New York City, die speziell für Besucher zusammengestellt wurde. Sie dient als zentraler Leitfaden, der Ihnen hilft, besonders gefragte und einladende Produktionen zu entdecken, ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal eine Broadway-Aufführung besuchen oder regelmäßig Theater erleben. Die Plattform erleichtert Ihnen die Recherche nach aktuellen Broadway- und Off-Broadway-Produktionen sowie nach renommierter Kulturinstitutionen wie der Metropolitan Opera und dem New York City Ballet. Sie stellt ausgewählte Produktionen für Besucher vor und unterstützt Sie dabei, eine Aufführung zu finden, die zu Ihren Interessen, Ihrem Zeitplan und Ihrem Budget passt. Mit „The Broadway Collection“ gelangen Sie direkt zu den offiziellen Ticketseiten der Shows und können Ihre Tickets bequem buchen. Auch für Gruppen ab zehn Personen oder für einzelne Theaterbesuche bietet die Broadway Collection direkten Zugang zu den offiziellen Ticketseiten. Ein Besuch in New York City gehört für viele Reisende untrennbar mit einer Broadway-Aufführung zusammen. Die Broadway Collection setzt sich dafür ein, Ihnen den Zugang zu diesen Theatererlebnissen so einfach und verlässlich wie möglich zu ermöglichen.Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter www.broadwaycollection.com . Folgen Sie der Broadway Collection auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube für Fotos, Videos und exklusive Broadway-Inhalte. #MakeItBway

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