Adsterra Ra Mắt Tính Năng Theo Dõi Đa Sự Kiện (Multi-event Tracking): Bước Tiến Mới Hướng Tới Hiệu Suất Có Thể Dự Đoán

Adsterra ra mắt Multi-Event Tracking (Theo dõi đa sự kiện), tính năng ghi lại nhiều hành động người dùng xuyên suốt phễu chuyển đổi, giúp tối ưu hóa chiến dịch

Tại Adsterra, chúng tôi tập trung củng cố nền tảng thúc đẩy kết quả thực tế. Multi-Event Tracking củng cố phương pháp này, mang lại tăng trưởng ổn định mà không cần đánh cược mù quáng.” — Gala Grigoreva, Giám đốc Marketing (CMO) Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Thông thường, việc theo dõi chiến dịch truyền thống chỉ ghi nhận một sự kiện chuyển đổi duy nhất sau khi người dùng tương tác với quảng cáo. Tuy nhiên, hành trình khách hàng hiện đại thường bao gồm nhiều bước giá trị như: cài đặt ứng dụng, dùng thử, đăng ký gói cước hoặc nạp tiền. Tính năng Multi-Event Tracking của Adsterra cho phép nhà quảng cáo giám sát cùng lúc nhiều hành động này trong phạm vi một chiến dịch duy nhất, mang lại cái nhìn toàn diện hơn về mức độ tương tác của người dùng và chất lượng lưu lượng truy cập (traffic).

Tính năng mới này giúp nhà quảng cáo thấu hiểu sâu sắc hơn cách đối tượng mục tiêu tương tác với quảng cáo và sản phẩm thay vì chỉ dừng lại ở một hành động đơn lẻ. Dữ liệu mở rộng này là cơ sở để các nhà tiếp thị xác định nguồn lưu lượng nào tạo ra chuyển đổi thực chất, từ đó tinh chỉnh nội dung sáng tạo (creatives), tối ưu hóa trang đích và phân bổ ngân sách hiệu quả hơn.

Tính năng này đặc biệt có giá trị đối với các lĩnh vực có phễu chuyển đổi dài hoặc phức tạp như: iGaming, Ứng dụng di động, VPN, Tiện ích (Utilities) và Thương mại điện tử. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể theo dõi song song cả lượt cài đặt và lượt đăng ký hoặc nạp tiền trong cùng một chiến dịch. Điều này giúp họ xác định chính xác các khu vực địa lý, vị trí hiển thị và nội dung sáng tạo nào thúc đẩy sự tương tác sâu hơn ở từng giai đoạn khác nhau trong hành trình người dùng.

Việc ra mắt tính năng này trực tiếp hỗ trợ sứ mệnh sản phẩm đang phát triển của Adsterra: tăng cường các hệ thống cốt lõi để đảm bảo tính dự đoán của hiệu suất (performance predictability). Multi-Event Tracking giúp cải thiện độ chính xác của các dự báo và hỗ trợ quá trình phát triển liên tục của các mô hình học máy (machine learning) thông minh hơn.

Sau cùng, tính năng này góp phần vào mục tiêu rộng lớn hơn của Adsterra là xây dựng một hệ sinh thái quảng cáo minh bạch và đáng tin cậy. Với các tín hiệu hiệu suất rõ ràng và hiểu biết sâu sắc về phễu chuyển đổi, nhà quảng cáo sẽ kiểm soát tốt hơn kết quả chiến dịch, trong khi các đối tác xuất bản (publishers) sẽ được hưởng lợi từ nguồn cầu ổn định và bền vững hơn.

Về Adsterra

Adsterra là mạng quảng cáo toàn cầu với cách tiếp cận "Chăm sóc Đối tác" (Partner Care) độc đáo và bề dày hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số. Là một thương hiệu danh tiếng thế giới, Adsterra được tin tưởng bởi đông đảo các chuyên gia mua quảng cáo (media buyers), mạng lưới CPA, các nhà tiếp thị liên kết, nhà sáng lập startup và quản lý tăng trưởng. Kể từ năm 2013, Adsterra đã giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa ROI và hỗ trợ các nhà xuất bản đạt mức eCPM tối đa, đồng thời thu hút người dùng thông qua các giải pháp lưu lượng truy cập linh hoạt. Mạng lưới quảng cáo này là đối tác tin cậy cho cả những người mới bắt đầu và các chuyên gia lâu năm.

