Adsterra Luncurkan Multi-Event Tracking: Langkah Baru Menuju Performa yang Lebih Terprediksi

Adsterra mengumumkan peluncuran Multi-Event Tracking, fitur baru untuk menangkap berbagai tindakan pengguna di funnel dan meningkatkan optimasi kampanye

Di Adsterra, kami berfokus memperkuat fondasi yang mendorong hasil nyata. Multi-Event Tracking memperkuat pendekatan ini, menawarkan pertumbuhan stabil tanpa spekulasi.” — Gala Grigoreva, CMO Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Pelacakan kampanye tradisional biasanya hanya mencatat satu peristiwa konversi setelah pengguna berinteraksi dengan iklan. Namun, perjalanan pengguna modern sering kali mencakup beberapa langkah bernilai, seperti instalasi aplikasi, uji coba, langganan, atau deposit. Multi-Event Tracking dari Adsterra memungkinkan pengiklan memantau beberapa tindakan tersebut dalam satu kampanye, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keterlibatan pengguna dan kualitas traffic.

Fitur ini membantu pengiklan memahami dengan lebih baik bagaimana audiens berinteraksi dengan iklan dan produk, tidak hanya pada satu tindakan saja. Data yang lebih komprehensif ini memungkinkan marketer mengidentifikasi sumber traffic yang menghasilkan engagement bermakna, menyempurnakan creative dan landing page, serta mengalokasikan anggaran secara lebih efisien.

Fitur ini sangat bermanfaat bagi vertikal dengan funnel yang lebih panjang atau kompleks, seperti iGaming, Mobile Apps, VPN, Utilities, dan E-commerce. Sebagai contoh, pengiklan dapat melacak instalasi sekaligus langganan atau deposit dalam satu kampanye. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi geografi, placement, dan creative yang mendorong engagement lebih dalam pada berbagai tahap perjalanan pengguna.

Peluncuran ini juga mendukung misi produk Adsterra yang terus berkembang, yaitu memperkuat sistem inti yang mendorong prediktabilitas performa. Multi-Event Tracking membantu meningkatkan akurasi forecasting serta mendukung pengembangan berkelanjutan model machine learning yang lebih cerdas.

Pada akhirnya, fitur ini berkontribusi pada tujuan Adsterra yang lebih luas untuk membangun ekosistem periklanan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan sinyal performa yang lebih jelas dan insight funnel yang lebih mendalam, pengiklan memperoleh kontrol yang lebih kuat atas hasil kampanye, sementara publisher mendapatkan permintaan traffic yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Adsterra adalah jaringan periklanan global dengan pendekatan Partner Care yang unik dan pengalaman lebih dari satu dekade di industri periklanan digital. Adsterra dikenal secara luas dengan reputasi yang baik, serta diakui oleh berbagai pelaku industri seperti media buyer, jaringan CPA, affiliate marketer, pendiri startup, dan demand generation manager.

Sejak 2013, Adsterra telah membantu pengiklan meningkatkan ROI mereka, sekaligus membantu publisher memperoleh eCPM maksimal dan melibatkan basis pengguna mereka melalui solusi traffic yang fleksibel. Jaringan iklan ini bermitra dengan pemula maupun profesional.

