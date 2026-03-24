Midtronics inaugura su oficina en Chihuahua con líderes de la industria automotriz
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Midtronics, líder global en soluciones avanzadas de diagnóstico y prueba de baterías, celebró la gran inauguración de su nueva oficina en Chihuahua, México, recibiendo a más de 80 invitados de empresas automotrices nacionales y representantes del gobierno municipal de Chihuahua.
La celebración comenzó con un desayuno de bienvenida y una experiencia interactiva en la sala de exhibición, donde los invitados, a través de 12 estaciones de productos, exploraron las soluciones y propuestas presentadas por el equipo de Midtronics, expertos en el área. Las sesiones de trabajo con socios clave, acompañadas de un almuerzo tradicional mexicano, propiciaron un ambiente idóneo para explorar oportunidades adicionales, donde la colaboración y el intercambio de ideas formaron nuevas sinergias.
Por la tarde, los invitados regresaron a un espacio renovado, digno de recepción, con cócteles y bocadillos, presentaciones de liderazgo y la ceremonia oficial de corte de listón, a la que asistieron ejecutivos de Midtronics, el equipo de Midtronics Chihuahua y representantes del gobierno local.
"El gobierno tiene un gran interés en fomentar el desarrollo de nuevos negocios y confiamos en Midtronics y su nuevo proyecto en Chihuahua", dijo el Lic. Jesús Gilberto Elías Ogaz, Subdirector de Industria de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del municipio de Chihuahua.
La celebración continuó al ritmo de la música de mariachi, con buffet de cena y una recepción festiva, destacando tanto la innovación como la cultura local. Los asistentes recorrieron la instalación, presenciaron demostraciones en vivo de productos y se conectaron con el equipo de Midtronics, reforzando el compromiso de la compañía de apoyar a sus clientes y promover la innovación en todo México.
La oficina de Midtronics en México servirá como un centro regional para operaciones, soporte al cliente, capacitación y colaboración, fortaleciendo aún más la presencia de la compañía en América Latina.
Acerca de Midtronics
Midtronics es una fuerza pionera en soluciones de gestión de baterías para la industria automotriz global. Fundada en 1984, la compañía se especializa en diagnóstico, carga, monitoreo y análisis de baterías, apoyando a fabricantes de equipo original (OEM), concesionarios y proveedores de servicios para optimizar el rendimiento de las baterías en todas las plataformas de vehículos. Con un firme compromiso con la precisión, rapidez y seguridad, Midtronics continúa dando forma al futuro de la gestión de baterías de vehículos.
Danielle Xiang
Midtronics, Inc
dxiang@midtronics.com
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