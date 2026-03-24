Midtronics inaugura su oficina en Chihuahua con líderes de la industria automotriz

Corte de listón: Rosa Angélica Ulate Bernal (Municipio de Chihuahua), Blanca Patricia Ulate Bernal (Consejo de la Ciudad), Steve McShane (Fundador y CEO, Midtronics), Victor Hernandez Chavez (GM México, Midtronics), Jesús Gilberto Elías Ogaz (Director de Industria).