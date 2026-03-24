Adsterra Lança o Rastreamento de Múltiplos Eventos: Um Novo Passo em Direção a um Desempenho Previsível

Adsterra Lança o Rastreamento de Múltiplos Eventos

A Adsterra anuncia o seu novo recurso Rastreamento de Múltiplos Eventos, projetado para capturar ações do usuário ao longo do funil e melhorar a otimização

Em Adsterra, nos dedicamos a fortalecer os fundamentos que impulsionam resultados reais. O Multi-Event Tracking reforça essa abordagem, oferecendo crescimento estável, sem apostas no escuro.” — Gala Grigoreva, CMO da Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- O rastreamento de campanhas tradicional normalmente registra um único evento de conversão após um usuário interagir com um anúncio. No entanto, as jornadas dos usuários modernos geralmente incluem várias etapas valiosas, como instalações, testes, assinaturas ou depósitos. O rastreamento de múltiplos eventos da Adsterra permite que os anunciantes monitorem várias dessas ações em uma única campanha, fornecendo uma visão mais completa do envolvimento do usuário e da qualidade do tráfego.

O novo recurso permite que os anunciantes entendam melhor como o público interage com anúncios e produtos além de uma única ação. Esses dados expandidos ajudam os profissionais de marketing a identificar quais fontes de tráfego geram engajamento significativo, refinar criativos e páginas de destino e alocar orçamentos com mais eficiência.

O lançamento apoia diretamente a missão de evolução de produtos da Adsterra: fortalecer os sistemas principais que impulsionam a previsibilidade do desempenho. O rastreamento de múltiplos eventos ajuda a melhorar a precisão das previsões e apoia o desenvolvimento contínuo de modelos de aprendizado de máquina mais inteligentes.

Por fim, o recurso contribui para o objetivo mais amplo da Adsterra de construir um ecossistema de publicidade mais transparente e confiável. Com sinais de desempenho mais claros e insights mais profundos sobre o funil, os anunciantes ganham um controle mais forte sobre os resultados das campanhas, enquanto os editores se beneficiam de uma demanda mais estável e sustentável.



Sobre a Adsterra.

A Adsterra é uma rede de publicidade global com uma abordagem única de atendimento ao parceiro e uma presença de uma década na publicidade digital. É uma marca de renome mundial com uma boa reputação, reconhecida por muitos compradores de mídia, redes CPA, profissionais de marketing afiliados, fundadores de startups e gerentes de geração de demanda. Desde 2013, a Adsterra tem ajudado os anunciantes a aumentar seu ROI e os editores a obter o máximo eCPM e envolver sua base de usuários com soluções de tráfego flexíveis. A rede de publicidade tem parceria com iniciantes e profissionais.

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