Adsterra lanza el seguimiento de múltiples eventos: un nuevo paso hacia un rendimiento predecible

Adsterra lanza el seguimiento de múltiples eventos

Adsterra lanza Multi-Event Tracking, una función que registra múltiples acciones del usuario en el embudo y mejora la optimización de campañas

En Adsterra nos dedicamos a fortalecer los fundamentos que impulsan un rendimiento real. Multi-Event Tracking refuerza este enfoque, ofreciendo un crecimiento estable, sin apostar a ciegas.” — Gala Grigoreva, CMO de Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- El seguimiento tradicional de campañas suele registrar un único evento de conversión después de que un usuario interactúe con un anuncio. Sin embargo, los recorridos modernos de los usuarios suelen incluir varios pasos valiosos, como instalaciones, pruebas, suscripciones o depósitos. El seguimiento de múltiples eventos de Adsterra permite a los anunciantes supervisar varias de estas acciones dentro de la misma campaña, ofreciendo una visión más completa de la interacción de los usuarios y de la calidad del tráfico.

La nueva función permite a los anunciantes comprender mejor cómo interactúan las audiencias con los anuncios y los productos más allá de una sola acción. Estos datos ampliados ayudan a los especialistas en marketing a identificar qué fuentes de tráfico generan interacciones significativas, perfeccionar las creatividades y las páginas de destino, y asignar los presupuestos de forma más eficiente.

La función es especialmente valiosa para verticales con embudos más largos o complejos, como iGaming, aplicaciones móviles, VPN, utilidades y comercio electrónico. Por ejemplo, los anunciantes pueden hacer seguimiento tanto de instalaciones como de suscripciones o depósitos dentro de la misma campaña, lo que les permite identificar las zonas geográficas, ubicaciones y creatividades que generan un mayor compromiso en las diferentes etapas del recorrido del usuario.

El lanzamiento contribuye directamente a la misión evolutiva de Adsterra con respecto a sus productos: reforzar los sistemas clave que permiten predecir el rendimiento. El seguimiento multievento ayuda a mejorar la precisión de las previsiones y contribuye al desarrollo continuo de modelos de aprendizaje automático más inteligentes.

Finalmente, la función contribuye al objetivo general de Adsterra de construir un ecosistema publicitario más transparente y fiable. Con señales de rendimiento más claras y una visión más profunda del embudo, los anunciantes obtienen mayor control sobre los resultados de sus campañas, mientras que los editores se benefician de una demanda más estable y sostenible.

Acerca de Adsterra

Adsterra es una red publicitaria global con un enfoque único en Partner Care y más de una década de experiencia en la publicidad digital. Es una marca reconocida internacionalmente y valorada por numerosos media buyers, redes CPA, marketers de afiliación, fundadores de startups y responsables de generación de demanda.

Desde 2013, Adsterra ayuda a los anunciantes a incrementar su ROI y a los publishers a maximizar su eCPM y a monetizar su base de usuarios mediante soluciones flexibles para el tráfico. La red publicitaria colabora tanto con principiantes como con profesionales.

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