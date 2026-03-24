XLERATOR recibe premio de sostenibilidad otorgado por CEES, capítulo ecuatoriano del Green Building Council

Belén y Rodrigo Anda, de Cecomex, socio de Excel Dryer en Ecuador

El reconocimiento destaca su aporte a materiales de construcción más sostenibles y a mejores condiciones de salud pública

Este reconocimiento de CEES Ecuador representa un hito importante para Excel Dryer en América Latina y más allá.” — Sybil Jandette, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Excel Dryer, Inc. anunció que su secador de manos XLERATOR® fue reconocido en la categoría de Materiales en los Premios de Sostenibilidad en la Construcción , otorgados por CEES, capítulo local en Ecuador del Green Building Council, en alianza con EKOS.El reconocimiento fue recibido por los hermanos Belén y Rodrigo Anda, de Cecomex, socio de Excel Dryer en Ecuador, y destaca soluciones de materiales para la construcción que contribuyen a que la industria avance hacia mayores niveles de sostenibilidad, eficiencia y bienestar para las personas, a través de un diseño más inteligente y un mayor compromiso ambiental.El secador de manos XLERATOR contribuye a los objetivos de construcción sostenible al reducir la dependencia de las toallas de papel, disminuir la generación de residuos y ayudar a mejorar la higiene en baños comerciales y públicos de alto tránsito.“Este reconocimiento de CEES Ecuador representa un hito importante para Excel Dryer en América Latina y más allá”, afirmó Sybil Jandette, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina. “XLERATOR demuestra cómo las soluciones sostenibles para baños pueden contribuir a crear edificios más saludables, al mismo tiempo que apoyan el impulso global hacia una mayor eficiencia y una gestión ambiental responsable”.La tecnología de secado de manos de alto desempeño de Excel Dryer se utiliza en aeropuertos, escuelas, estadios, lugares de trabajo y otras instalaciones que buscan modernizar sus baños mientras reducen su impacto ambiental.Los Premios de Sostenibilidad en la Construcción de CEES reflejan el creciente interés del sector de la construcción por productos que generen un impacto medible en sostenibilidad y, al mismo tiempo, mejoren la experiencia diaria de los usuarios.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, estableciendo un nuevo estándar en desempeño, confiabilidad y satisfacción del cliente. Desde hace más de 50 años, Excel fabrica en Estados Unidos soluciones de secado de manos confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por un servicio al cliente de excelencia, los productos de Excel Dryer se comercializan a través de una sólida red global de representantes de ventas y distribuidores. Para más información sobre Excel Dryer, visite exceldryer.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.