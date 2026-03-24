Fort du succès du Guide anti-OTA, Doyield décrypte sur BFM Business le nouvel équilibre du Revenue Management hôtelier

Doyield confirme son rôle de voix montante de l’écosystème hôtelier sur les enjeux de distribution, de marketing digital et de réservations directes.

Ce qui fait la différence aujourd’hui, ce n’est pas seulement d’être visible ou d’avoir une bonne politique tarifaire, c’est l’alignement entre le Revenue Management et le marketing digital.” — Raphaël Batko, cofondateur de Doyield

PARIS, FRANCE, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Doyield , cabinet français spécialisé en Revenue Management et marketing digital pour l’hôtellerie, a été invité sur BFM Business pour intervenir sur les stratégies tarifaires, la distribution et la performance commerciale des établissements. Cette prise de parole médiatique s’inscrit dans la continuité du succès du guide anti-OTA , qui a suscité un fort intérêt dans l’écosystème et contribué à repositionner les enjeux de dépendance aux plateformes. Désormais, Doyield s’impose comme un interlocuteur sollicité pour décrypter les mutations du secteur et l’évolution du Revenue Management hôtelier.Lors de l’émission, les cofondateurs Chedi Chaari et Raphaël Batko ont présenté une approche intégrée du Revenue Management, combinant pilotage tarifaire, distribution, acquisition digitale et fidélisation. Une vision issue de l’expérience terrain qui vise à dépasser les silos traditionnels entre RM et marketing pour améliorer la rentabilité globale des établissements.« Le succès de notre Guide Anti-OTA a montré qu’il existait une véritable attente du marché sur ces sujets », précise Chedi Chaari, cofondateur de Doyield. « Les hôteliers veulent des repères concrets, une lecture claire des enjeux de distribution et une vision plus stratégique du Revenue Management. Notre conviction est simple : il ne s’agit pas d’opposer les OTA au direct, mais d’aider les hôteliers à reprendre la main sur leur mix de canaux, leur visibilité et leur rentabilité. »C’est cette ambition de maîtrise stratégique qui est mise en avant dans l’interview : les OTA restent des partenaires incontournables, mais doivent s’inscrire dans une stratégie maîtrisée. Doyield défend un modèle équilibré dans lequel la réservation directe joue un rôle central. La société de conseil s’appuie sur quatre leviers principaux : acquisition digitale (SEA et social ads), optimisation SEO/GEO et conversion, CRM et fidélisation, ainsi que gestion de la présence en ligne. Selon Doyield, cette approche permet d’atteindre en moyenne +20 à +30 % de chiffre d’affaires pour les établissements accompagnés, avec un objectif de mix autour de 50 % de ventes directes.« Ce qui fait la différence aujourd’hui, ce n’est pas seulement d’être visible ou d’avoir une bonne politique tarifaire, c’est l’alignement entre le Revenue Management et le marketing digital », souligne Raphaël Batko, cofondateur de Doyield. « Quand la stratégie de distribution, les prix, le site web, les campagnes d’acquisition et la fidélisation travaillent ensemble, l’hôtel ne vend pas seulement plus, il vend mieux. C’est cette logique qui redéfinit le rôle du Revenue Management. »Avec cette intervention sur BFM Business, Doyield franchit un cap dans sa visibilité et réaffirme sa mission : contribuer à structurer les réflexions du secteur par une approche intégrée de la distribution, de l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier.À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. https://www.doyield.com/

Doyield / BFM Business

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