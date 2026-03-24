La barrera regulatoria europea pone en riesgo €111 mil millones del comercio UE-Mercosur

UE-Mercosur : 111 mil millones en negocios

Velours y Datamensio unen fuerzas frente a la barrera regulatoria europea. Velours y Datamensio: listos para el desafío regulatorio europeo

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Mientras Europa endurece drásticamente sus exigencias de conformidad ambiental y trazabilidad, miles de millones de euros en ingresos de exportación están en juego para las empresas mineras y del agronegocio de América del Sur. Velours International y Datamensio anuncian una alianza exclusiva que combina experiencia de campo e inteligencia artificial para transformar esta amenaza en ventaja competitiva.________________________________________UN CONTRATO PERDIDO, UNA SEÑAL DE ALERTA PARA TODO UN CONTINENTEUn exportador brasileño de soja pierde un contrato de 12 millones de euros con un comprador europeo. No por la calidad del producto. No por el precio. Sino porque no pudo demostrar la trazabilidad de su cadena de suministro.Este escenario no es ficción. Se repite cada semana en América del Sur, a medida que la Unión Europea implementa sus nuevas regulaciones: EUDR (reglamento contra la deforestación), CSRD (directiva de informes de sostenibilidad corporativa), Pacto Verde, deber de vigilancia sobre materias primas críticas y etiquetado nutricional reforzado.El mensaje de Bruselas es claro: demostrar la conformidad es mantener el acceso al mercado. No hacerlo es perderlo.________________________________________UN MERCADO DE 111 MIL MILLONES DE EUROS BAJO PRESIÓNEl comercio entre la UE y el Mercosur mueve 111 mil millones de euros al año. Para las empresas mineras y del agronegocio de la región, lo que está en juego es existencial.Las consecuencias del incumplimiento son inmediatas y severas: bloqueo del acceso al mercado europeo, fuertes sanciones financieras, pérdida de ingresos de exportación y daños duraderos a la reputación. Sin embargo, la mayoría de las pymes latinoamericanas aún no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar una trazabilidad completa de la cadena de suministro.Al mismo tiempo, las empresas que retrasan su transformación digital pierden terreno. Los estudios muestran que las empresas que adoptaron el liderazgo digital entre 2018 y 2022 generaron un retorno accionarial del 8,1%, frente al 4,9% de aquellas que no realizaron esa transición.La conformidad ya no es un costo. Es una ventaja competitiva.________________________________________UNA ALIANZA INÉDITA: EXPERIENCIA DE CAMPO E INTELIGENCIA ARTIFICIALVelours International, empresa de origen francés especializada en gestión de riesgos e inteligencia estratégica, presente en América Latina desde hace más de 15 años, ha firmado un acuerdo de distribución exclusiva con Datamensio, plataforma europea de IA dedicada a la gestión de la transformación y la conformidad.Esta alianza reúne, por primera vez, dos fuerzas complementarias al servicio de los exportadores del Mercosur: el conocimiento profundo del territorio latinoamericano y una tecnología de IA capaz de industrializar los procesos de adecuación regulatoria."Nuestros clientes en América Latina enfrentan una doble urgencia: gestionar sus riesgos adaptándose a regulaciones europeas cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, acelerar su transformación digital. La alianza Velours / Datamensio les ofrece por fin una herramienta a la altura de ese desafío."— Laurent SERAFINI, CEO, Velours International"Nuestra plataforma permite pasar del diagnóstico a la prueba de conformidad en pocos días, donde los enfoques tradicionales tardan meses. La alianza con Velours nos brinda la presencia en campo indispensable para desplegar esta tecnología a escala en el Mercosur."— Michael Aim, CEO, Datamensio________________________________________LO QUE ESTA ALIANZA CAMBIA EN LA PRÁCTICACon este acuerdo, Velours integra la tecnología de Datamensio en su cartera de servicios, ofreciendo a las empresas mineras y del agronegocio del Mercosur un enfoque completo:Evaluación acelerada de madurez. Diagnósticos que cubren madurez digital, ESG, IA, normas ISO, ciberseguridad y conformidad regulatoria — en días, no en meses.Hojas de ruta de transformación orientadas por datos. Planes de acción estructurados, alineados con las mejores prácticas y los estándares europeos, con seguimiento completo de los costos de transformación.Prueba de conformidad documentable. Capacidad para demostrar el cumplimiento de las regulaciones del Mercosur y de la Unión Europea, listo para cada auditoría y cada exportación.Experiencia de campo integrada. Los equipos de Velours aportan su know-how en gestión de riesgos, investigaciones, inteligencia de mercado y relaciones institucionales, directamente sobre el terreno en América Latina.________________________________________SOLUCIONES DIRIGIDAS A DOS SECTORES CLAVEPara el sector minero: seguridad de la cadena de suministro, cumplimiento de estándares ambientales y sociales, preparación para auditorías relacionadas con la legislación europea sobre materias primas críticas y deber de vigilancia.Para el agronegocio: cumplimiento de las normas de exportación europeas (seguridad alimentaria, trazabilidad, gestión ambiental), alineación con los sellos de la UE y la CSRD, hojas de ruta de mejora continua.________________________________________ACERCA DEVelours International es una empresa de origen francés fundada en 2008 por ex miembros del Ministerio del Interior de Francia. Especializada en gestión de riesgos, inteligencia estratégica y apoyo a la entrada en mercados, Velours está presente en América Latina desde 2011, con oficinas en São Paulo, Río de Janeiro y París. La empresa opera en la mayoría de los países de América del Sur (Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay) y atiende a multinacionales de primer nivel.Datamensio es una plataforma SaaS europea que centraliza la gestión de la transformación y la conformidad en una única herramienta basada en IA. Con sede en París y Barcelona, Datamensio opera en más de 15 países en Europa y Canadá. La plataforma permite a las organizaciones evaluar su madurez digital y regulatoria, gestionar proyectos de transformación y adaptarse a las regulaciones internacionales. Datamensio fue fundada por Michael Aim (CEO) y Harlow Fres (CTO).________________________________________Mercosur • Conformidad UE • EUDR • CSRD • Minería • Agronegocio • Transformación Digital • ESG • IA • Gestión de Riesgos • América Latina

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.