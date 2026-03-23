Real Capital Ventures Despliega $15M para Adquirir Operadores Turísticos en el Caribe

Real Capital Ventures

La firma de inversión privada lanza su primera fase de adquisiciones en Punta Cana y Santo Domingo con un capital inicial de 15 millones de dólares.

El Caribe es una oportunidad de consolidación turística única. RCV llega con capital, experiencia operativa y visión de largo plazo para construir una plataforma de clase mundial.” — Antonio Velardo, Fundador — Real Capital Ventures

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, DOMINICAN REPUBLIC, March 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Real Capital Ventures Anuncia Despliegue de $15 Millones para la Adquisición Estratégica de Operadores Turísticos en República DominicanaReal Capital Ventures (RCV), firma de inversión privada internacional especializada en capital privado turístico e inmobiliario, anuncia formalmente el inicio de su primera fase de adquisiciones en el mercado turístico de República Dominicana. La firma tiene previsto desplegar hasta 15 millones de dólares en participaciones mayoritarias o totales en empresas del sector, canalizados a través de su red consolidada de vehículos de inversión, socios estratégicos y capital institucional.Una oportunidad estructural en el mercado turístico caribeñoRepública Dominicana se ha consolidado como el principal destino turístico del Caribe, recibiendo más de 10 millones de visitantes anuales y registrando tasas de crecimiento sostenidas en sus mercados emisores clave de Europa y Norteamérica. Sin embargo, la industria de operadores turísticos locales —agencias receptivas, operadores de experiencias, empresas de transporte especializado y hospitalidad boutique— permanece estructuralmente fragmentada, con un elevado número de empresas de tamaño medio con fundamentos sólidos, flujos de ingresos recurrentes y carteras de clientes internacionales establecidas, pero con acceso limitado a capital de crecimiento y estructuras corporativas que no reflejan su potencial de escala.Es precisamente en este segmento donde RCV identifica su mayor oportunidad: empresas bien gestionadas, con reputación de mercado y operaciones probadas, que se beneficiarían de un socio capitalista con visión estratégica de largo plazo.Filosofía de inversión: consolidación, no disrupciónEl enfoque de Real Capital Ventures en esta iniciativa se fundamenta en un principio central: preservar y potenciar lo que ya funciona. RCV no busca transformar ni reemplazar los modelos operativos de las empresas que adquiere. Al contrario, la firma apuesta por la consolidación inteligente: incorporar activos ya fundamentados dentro de una plataforma de inversión que les provea acceso a capital, red internacional de distribución, estructuras corporativas más eficientes y sinergias con otros activos del portafolio de RCV.Las adquisiciones objetivo contempladas en esta fase son participaciones mayoritarias o adquisiciones totales, estructuradas de manera que reconozcan el valor del equipo fundador, la cultura empresarial y las relaciones comerciales preexistentes. RCV no descarta estructuras de participación compartida o esquemas de earnout para propietarios que deseen mantenerse vinculados al negocio bajo la nueva estructura de capital.Mercados objetivo y perfil de activoEn esta primera fase, la actividad de RCV se concentrará en los mercados de Punta Cana y Santo Domingo, con posibilidad de extensión a otros polos turísticos de la región caribeña y suramericana en fases posteriores. El perfil de empresa objetivo incluye:- Operadores de tours, excursiones y experiencias turísticas con operaciones establecidas y cartera de clientes internacionales activa- Agencias receptivas con contratos vigentes con touroperadores europeos, norteamericanos o latinoamericanos- Empresas de transporte turístico de lujo o transfers especializados con flota propia- Operadores de hospitalidad boutique, experiencias de lujo o servicios de concierge de alto valorRCV no tiene restricciones en cuanto a estructura jurídica o forma societaria de los activos objetivo, y su equipo de estructuración cuenta con experiencia en transacciones en múltiples jurisdicciones, incluyendo República Dominicana, España, Italia y Estados Unidos.Contexto estratégicoEsta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de expansión regional de Real Capital Ventures en el sector de turismo privado, área en la que la firma ha desarrollado un histórico de operaciones en la cuenca mediterránea y Europa. El despliegue en el Caribe representa la extensión natural de dicha plataforma hacia uno de los mercados turísticos de mayor dinamismo a nivel global, aprovechando la red de contactos, capital y experiencia sectorial acumulada por RCV y sus socios."Nuestra tesis en el Caribe es clara: hay empresas turísticas extraordinarias en República Dominicana, con años de trayectoria y relaciones comerciales de alto valor, que merecen un socio capitalista a la altura de su potencial. No llegamos a cambiar lo que funciona — llegamos a darle escala," afirmó Antonio Velardo, fundador de Real Capital Ventures.Sobre Real Capital Ventures:Real Capital Ventures es una firma de inversión privada internacional con actividad en los sectores inmobiliario y turístico. A través de su red de vehículos de inversión y socios estratégicos, RCV ha estructurado y ejecutado operaciones de adquisición, desarrollo y gestión de activos en España, Italia, República Dominicana y Estados Unidos. La firma opera bajo un modelo de capital privado orientado al valor a largo plazo, con preferencia por activos con flujos de caja recurrentes, posicionamiento de mercado establecido y potencial de crecimiento orgánico dentro de plataformas consolidadas.Para consultas sobre oportunidades de adquisición, desinversión o alianzas estratégicas en la región:info@realcventures.com | realcventures.com

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