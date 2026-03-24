No mercado de €111 bilhões entre a UE e o Mercosul, a maturidade empresarial em compliance tornou-se o filtro de acesso

UE-Mercosul - 111 bilhões em negócios

A parceria ajuda exportadores do Mercosul a navegar pelas regras europeias com ferramentas de compliance baseadas em IA e expertise local.

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Enquanto a Europa endurece drasticamente suas exigências de conformidade ambiental e rastreabilidade, bilhões de euros em receitas de exportação estão em jogo para as empresas de mineração e do agronegócio da América do Sul. Velours International e Datamensio anunciam uma parceria exclusiva que combina experiência de campo e inteligência artificial para transformar essa ameaça em vantagem competitiva.UM CONTRATO PERDIDO, UM SINAL DE ALERTA PARA TODO UM CONTINENTEUm exportador brasileiro de soja perde um contrato de 12 milhões de euros com um comprador europeu. Não por causa da qualidade do produto. Não por causa do preço. Porque não conseguiu comprovar a rastreabilidade da sua cadeia de suprimentos.Esse cenário não é ficção. Ele se repete toda semana na América do Sul, à medida que a União Europeia implementa suas novas regulamentações: EUDR (regulamento contra o desmatamento), CSRD (diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa), Green Deal, dever de vigilância sobre matérias-primas críticas e rotulagem nutricional reforçada.A mensagem de Bruxelas é clara: comprovar a conformidade é manter o acesso ao mercado. Não fazê-lo é perdê-lo.UM MERCADO DE 111 BILHÕES DE EUROS SOB PRESSÃOO comércio entre a UE e o Mercosul movimenta 111 bilhões de euros por ano. Para as empresas de mineração e do agronegócio da região, o que está em jogo é existencial.As consequências da não conformidade são imediatas e severas: bloqueio do acesso ao mercado europeu, pesadas penalidades financeiras, perda de receitas de exportação e danos duradouros à reputação. No entanto, a maioria das PMEs latino-americanas ainda não possui a infraestrutura necessária para garantir rastreabilidade completa da cadeia de suprimentos.Ao mesmo tempo, as empresas que adiam sua transformação digital perdem terreno. Estudos mostram que as empresas que abraçaram a liderança digital entre 2018 e 2022 geraram um retorno acionário de 8,1 %, contra 4,9 % para aquelas que não fizeram essa transição.Conformidade não é mais um custo. É uma vantagem competitiva.UMA ALIANÇA INÉDITA: EXPERIÊNCIA DE CAMPO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIALVelours International, empresa de origem francesa especializada em gestão de riscos e inteligência estratégica, presente na América Latina há mais de 15 anos, assinou um acordo de distribuição exclusiva com a Datamensio, plataforma europeia de IA dedicada à gestão da transformação e da conformidade.Essa parceria reúne, pela primeira vez, duas forças complementares a serviço dos exportadores do Mercosul: o conhecimento profundo do território latino-americano e uma tecnologia de IA capaz de industrializar os processos de adequação regulatória.“Nossos clientes na América Latina enfrentam uma dupla urgência: gerir seus riscos, adequando-se a regulamentações europeias cada vez mais exigentes, e ao mesmo tempo acelerar sua transformação digital. A aliança Velours / Datamensio finalmente lhes oferece uma ferramenta à altura desse desafio.”— Laurent SERAFINI, CEO, Velours International“Nossa plataforma permite passar do diagnóstico à prova de conformidade em poucos dias, onde as abordagens tradicionais levam meses. A aliança com a Velours nos dá a presença de campo indispensável para implantar essa tecnologia em escala no Mercosul.”— Michael Aim, CEO, DatamensioO QUE ESSA PARCERIA MUDA NA PRÁTICACom esse acordo, a Velours integra a tecnologia da Datamensio ao seu portfólio de serviços, oferecendo às empresas de mineração e do agronegócio do Mercosul uma abordagem completa:Avaliação acelerada de maturidade. Diagnósticos cobrindo maturidade digital, ESG, IA, normas ISO, cibersegurança e conformidade regulatória — em dias, não em meses.Roteiros de transformação orientados por dados. Planos de ação estruturados, alinhados às melhores práticas e aos padrões europeus, com acompanhamento completo dos custos de transformação.Prova de conformidade documentável. Capacidade de demonstrar conformidade com as regulamentações do Mercosul e da União Europeia, pronto para cada auditoria e cada exportação.Expertise de campo integrada. As equipes da Velours trazem seu know-how em gestão de riscos, investigações, inteligência de mercado e relações institucionais, diretamente no terreno na América Latina.SOLUÇÕES DIRECIONADAS PARA DOIS SETORES-CHAVEPara o setor de mineração: segurança da cadeia de suprimentos, conformidade com padrões ambientais e sociais, preparação para auditorias relacionadas à legislação europeia sobre matérias-primas críticas e dever de vigilância.Para o agronegócio: conformidade com as regras de exportação europeias (segurança alimentar, rastreabilidade, gestão ambiental), alinhamento com os selos da UE e a CSRD, roteiros de melhoria contínua.SOBREVelours International é uma empresa de origem francesa fundada em 2008 por ex-membros do Ministério do Interior da França. Especializada em gestão de riscos, inteligência estratégica e apoio à entrada em mercados, a Velours está presente na América Latina desde 2011, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Paris. A empresa atua na maioria dos países da América do Sul (Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai) e atende multinacionais de primeira linha.Datamensio é uma plataforma SaaS europeia que centraliza a gestão da transformação e da conformidade em uma única ferramenta baseada em IA. Com sede em Paris e Barcelona, a Datamensio opera em mais de 15 países na Europa e no Canadá. A plataforma permite que as organizações avaliem sua maturidade digital e regulatória, gerenciem projetos de transformação e se adequem às regulamentações internacionais. A Datamensio foi fundada por Michael Aim (CEO) e Harlow Fres (CTO).Palavras-chave: Mercosul • Conformidade UE • EUDR • CSRD • Mineração • Agronegócio • Transformação Digital • ESG • IA • Gestão de Riscos • América Latina

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