Airo Medical Inhalationsgerät ab sofort in Apotheken der wichtigsten medizinischen Märkte erhältlich

Das Airo Medical Inhalationsgerät startet in Deutschland mit SOMAÍ EU-GMP Inhalationsextrakten

LISBOA, PORTUGAL, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- AIRO BRANDS, Inc. („Airo“), ein US-Unternehmen, das auf proprietäre Cannabis-Verdampfungstechnologie spezialisiert ist, gab heute zusammen mit SOMAÍ, einem führenden EU-GMP-zertifizierten, vertikal integrierten Multi-Country-Operator (MCO) für Arzneimittel auf Cannabinoidbasis, die Einführung des Airo Medical Inhalationsgeräts bekannt. Es handelt sich um eines der ersten CE-zertifizierten medizinischen Cannabis-Inhalationsgeräte in Europa, das nun über Apothekenkanäle im regulierten deutschen Markt für medizinisches Cannabis verfügbar ist.Das System kombiniert das in Zusammenarbeit mit Jupiter Research entwickelte, CE-zertifizierte Airo Medical Inhalationsgerät mit den EU-GMP-gereinigten Inhalationsextrakten von SOMAÍ Pharmaceuticals. Dadurch entstehen standardisierte medizinische Optionen für verschreibungspflichtige Cannabinoid-Therapien. Durch die Paarung eines zertifizierten Medizinprodukts mit pharmazeutischen Cannabinoid-Formulierungen ermöglicht das System medizinischem Fachpersonal, eine neue Verabreichungskategorie mit Vertrauen in Produktkonsistenz und regulatorische Compliance zu verschreiben.Ein medizinisches Inhalationssystem für klinische PräzisionDas Airo Medical Inhalationsgerät integriert fortschrittliche Gerätetechnologie mit verschiedenen pharmazeutischen Cannabinoid-Formulierungen, um eine kontrollierte Inhalation zu unterstützen.Die wichtigsten Merkmale im Überblick:• Zertifizierung: CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIa.• Technik: Zugaktivierte Technologie, die ohne Knöpfe auskommt.• Dosierung: Konsistente Dosierung durch automatische Abschaltung.• Feedback: Haptische Rückmeldung zur Bestätigung der Wirkstoffabgabe.• System: Geschlossenes magnetisches Kartuschensystem für Zuverlässigkeit und einfache Handhabung.• Kompatibilität: Geeignet für EU-GMP Inhalationsextrakt-Kartuschen.• Design: Wiederaufladbar und für den täglichen therapeutischen Einsatz konzipiert.Markteinführung der EU-GMP InhalationsextrakteDas Airo-Medizinsystem startet mit einem Portfolio von SOMAÍ Pharmaceuticals, das durch fortschrittliche Reinigungsprozesse für eine optimale Leistung entwickelt wurde. Das anfängliche Portfolio umfasst zwei Formulierungsfamilien:1. Strain Series: Gereinigte Inhalationsextrakte mit cannabis-abgeleiteten Terpenmischungen, die den authentischen Charakter bekannter Sorten wie NYC Diesel und Pink Rozay einfangen.2. Artisan Series: Gereinigte Inhalationsextrakte kombiniert mit natürlich gewonnenen botanischen Terpenen. Diese bieten markante Aromaprofile (z. B. Lemon Cake und Mango Kush), um die Patientenpräferenz und Therapietreue zu unterstützen.Verfügbarkeit über Apotheken und medizinische KanäleDas Airo Medical Inhalationsgerät wird zusammen mit den kompatiblen SOMAÍ-Inhalationsextrakten ab sofort an deutsche Apotheken und autorisierte medizinische Großhändler geliefert. Die Partnerschaft zwischen SOMAÍ und Airo konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zuverlässig funktionieren und gleichzeitig die von Patienten bevorzugten Terpenprofile und Geschmacksrichtungen beibehalten.Neue Standards für inhalative Cannabinoid-Medizin„Extrahierte Cannabisprodukte treten nun in die Phase der Medizinprodukte ein, wodurch beliebte Verabreichungsmethoden wie Vaporizer mehr Patientengruppen erreichen“, sagt Michael Sassano, Gründer und Interim-CEO von SOMAÍ. „Wir verkaufen nicht nur Geräte an Apotheken; wir haben einen lückenlosen Bildungs- und Trainingskreislauf geschaffen, um die richtigen Produkte anzubieten und die Patientenauswahl in ein neues Zeitalter medizinischer Extrakte zu führen“.Richard Yost, CEO von Airo Brands, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, Deutschland als unseren ersten europäischen medizinischen Markt zu erschließen. Unser Ziel ist es, durch eine technologieorientierte Inhalationsplattform präzise und zuverlässige Formulierungen zu liefern“.Über Airo BrandsAiro Brands wurde 2017 gegründet und ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das für seine preisgekrönten Verdampfungstechnologien bekannt ist. Mit Stand Februar 2025 sind Airo-Produkte in über 2.100 lizenzierten Apotheken in 24 US-Bundesstaaten erhältlich. Das Unternehmen expandiert nun mit CE-zertifizierten Medizinprodukten und GMP-konformen Formulierungen nach Europa und Australien.Über SOMAÍSOMAÍ ist ein führender, EU-GMP-zertifizierter und vertikal integrierter Multi-Country-Operator (MCO) mit einer globalen Vertriebspräsenz für eines der fortschrittlichsten Portfolios an pharmazeutischen Extrakten und Blüten. Das Unternehmen besitzt eine hochmoderne Produktionsstätte in Lissabon, Portugal.

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