Smartpatient blickt auf ein Jahr Mighty zurück und erweitert seinen KI-Gesundheitsassistenten durch neue Partnerschaften

Mit Mighty haben wir konversationelle KI direkt in das MyTherapy-Erlebnis integriert. So unterstützen wir Patient:innen genau in der Umgebung, in der sie bereits ihre Medikamente” — Florian Mueller, Head of Product bei smartpatient.

MUNICH, GERMANY, March 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Patient:innen suchen zunehmend nach Rat und Orientierung zwischen ihren Arztbesuchen – sei es bei der Anpassung von Medikationsroutinen, der Interpretation von Symptomen oder um ihren Behandlungsfortschritt zu verstehen.KI-gestützte Gesundheitsassistenz beginnt derzeit neu zu definieren, wie Menschen in solchen alltäglichen Situationen Unterstützung suchen. Konversationelle KI-Technologien werden zunehmend direkt in Behandlungsumgebungen integriert, anstatt als eigenständige Tools zu funktionieren.Das Gesundheitswesen befindet sich mit Blick auf den Einsatz von KI im Umbruch, insbesondere hinsichtlich vertrauenswürdiger Therapieplattformen, in denen Patient:innen ihre tägliche Versorgung schon heute organisieren.Heute unterstützt MyTherapy mehr als 12 Millionen Patient:innen weltweit und zählt damit zu den größten Plattformen für Medikationsmanagement. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Langzeittherapien ist die App ein verlässlicher digitaler Begleiter.Vor diesem Hintergrund zieht smartpatient, das Digital-Health-Unternehmen hinter der global etablierten MyTherapy-Plattform, nach einem Jahr Mighty Bilanz. Der KI-Gesundheitsassistent unterstützt Menschen im Alltag beim Umgang mit ihrer Therapie und hat bislang mehr als 50.000 Patientengespräche begleitet.Mighty ist direkt in die MyTherapy-Plattform integriert – dort, wo Patient:innen bereits ihre Medikamente verwalten, Gesundheitsdaten erfassen und ihre Therapieroutinen organisieren. Der Assistent ermöglicht es Nutzer:innen, Fragen zu stellen, sich in der App zu orientieren und auf verifizierte Gesundheitsinformationen zuzugreifen, während sie ihre Behandlung managen.Konversationelle KI verändert die PatientenunterstützungViele Patient:innen suchen zwischen Arztterminen Orientierung – etwa wenn sie ihre Routine anpassen, Fortschritte verfolgen oder verstehen möchten, wie ihre Behandlung in ihren Alltag passt.Digitale Tools können in solchen Momenten helfen, verlässliche Informationen bereitzustellen und das Vertrauen in die eigene Therapie zu stärken.Gesundheitsanwendungen stellen jedoch grundsätzlich andere Anforderungen an KI als allgemeine digitale Dienste: Medizinische Kontexte verlangen nach verifizierten Informationen, starkem Datenschutz und klaren Grenzen zwischen Orientierungshilfe und medizinischem Rat.Forschende und Gesundheitsorganisationen haben wiederholt davor gewarnt, sich bei medizinischen Informationen auf allgemeine KI-Tools zu verlassen. Eine aktuelle Studie der University of Oxford zeigt, dass konversationelle KI bei medizinischen Fragen falsche Diagnosen generieren oder medizinische Notfälle nicht erkennen kann.Gleichzeitig schaffen Regulierungsbehörden verbindliche Standards für den Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Im Rahmen des EU-AI-Acts gelten KI-Systeme im medizinischen Kontext als Hochrisiko-Anwendungen und müssen strenge Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Transparenz und Datenschutz erfüllen.KI im Gesundheitswesen erfordert daher einen besonders hohen Standard.Mighty bringt konversationelle Unterstützung in ein vertrauenswürdiges VersorgungsumfeldMighty wurde unter strengen europäischen und deutschen Datenschutzstandards entwickelt und legt besonderen Wert auf Patientenschutz, Datensicherheit und einen verantwortungsvollen Einsatz von KI.Der Assistent bietet Orientierung auf der Grundlage verifizierter Gesundheitsinformationen, die innerhalb der Plattform verfügbar sind, und ermutigt Patienten, medizinisches Fachpersonal zu konsultieren, wenn ärztlicher Rat erforderlich ist.Mighty stellt keine medizinischen Diagnosen und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Stattdessen unterstützt der Assistent Patient:innen dabei, die Funktionen und Informationen innerhalb von MyTherapy besser zu nutzen und mehr Sicherheit im Umgang mit ihren täglichen Behandlungsroutinen zu gewinnen.Seit seiner Einführung im März 2025 hat Mighty mehr als 50.000 Interaktionen unterstützt und Nutzer:innen geholfen, sich in der Plattform zurechtzufinden sowie ihre Therapieroutinen besser zu verstehen. Fast die Hälfte (47 %) dieser Gespräche hatte einen gesundheitsbezogenen Bezug – ein Hinweis auf den großen Bedarf an Orientierung auch außerhalb der Arztpraxis.„KI verändert, wie Menschen auf Gesundheitsinformationen zugreifen. Während allgemeine KI-Tools das Potenzial konversationeller Interfaces gezeigt haben, erfordert das Gesundheitswesen ein deutlich höheres Maß an Kontext, Vertrauen und Verantwortung“, sagt Florian Müller, Head of Product bei smartpatient.„Mit Mighty haben wir konversationelle KI direkt in das MyTherapy-Erlebnis integriert. So unterstützen wir Patient:innen genau in der Umgebung, in der sie bereits ihre Medikamente und Gesundheitsdaten verwalten – und genau in den Momenten, in denen im Alltag Fragen entstehen.“Skalierbare Patienteninteraktion für PharmaunternehmenFür Pharmaunternehmen, die skalierbare Direct-to-Patient-Supportprogramme entwickeln, stellt konversationelle KI innerhalb intenstiv genutzter Plattformen für Medikationsmanagement eine bedeutende Weiterentwicklung der Patienteninteraktion dar.Patient:innen suchen zunehmend auch außerhalb des klinischen Rahmens nach Antworten. Finden diese Gespräche innerhalb vertrauenswürdiger digitaler Gesundheitsumgebungen statt, die bereits in Therapieroutinen integriert sind, können sie das Verständnis für die Behandlung stärken, Vertrauen in die Therapie fördern und langfristige Therapietreue unterstützen.Für Pharmaunternehmen entsteht damit auch die Möglichkeit, Patient:innen in Echtzeit bei alltäglichen Therapieentscheidungen zu begleiten – in Momenten, die häufig darüber entscheiden, ob eine Therapie fortgeführt, angepasst oder abgebrochen wird und in denen klassische Adhärenzprogramme bislang nur begrenzte Einblicke hatten.Durch die Kombination aus Medikationsmanagement, Gesundheits-Tracking, verifizierten Gesundheitsinformationen und konversationeller Unterstützung in einer Plattform baut MyTherapy seine Rolle als digitale Infrastruktur für langfristige Patientenunterstützung und skalierbare digitale Versorgungsprogramme weiter aus.Die Zukunft von KI im GesundheitswesenDialogorientierte KI wird zu einer immer wichtigeren Schnittstelle zwischen Patient:innen und digitalen Gesundheitstools.Die Zukunft der KI im Gesundheitswesen wird jedoch wahrscheinlich nicht von eigenständigen tools geprägt sein.Stattdessen wird intelligente Unterstützung zunehmend in vertrauenswürdige Direct-to-Patient-Ökosysteme integriert sein – dort, wo Patient:innen bereits ihre Medikamente verwalten, Symptome dokumentieren und ihre Therapieroutinen organisieren.smartpatient sieht dieses Modell als einen zentralen Baustein der Zukunft der digitalen Patienteninteraktion.Wer mehr darüber erfahren möchte, wie konversationelle KI die Zukunft der Patienteninteraktion prägt, kann den kürzlich veröffentlichten Artikel „ Why AI Health Assistance Must Be Built into Trusted Treatment Ecosystems. “ lesen.Zudem hat smartpatient eine Fallstudie zur langfristigen Therapietreue bei GLP-1-Behandlungen veröffentlicht: „ From Prescription to Persistence: Sustaining GLP-1 Therapy Over Time. Über smartpatientsmartpatient, Teil der Redcare Pharmacy Gruppe, ist ein führender Anbieter von Direct-to-Patient-Lösungen für die pharmazeutische Industrie. Mit MyTherapy, der weltweit meistgenutzten App für Medikamentenmanagement mit über 12 Millionen aktiven Patient:innen, ermöglicht smartpatient pharmazeutischen Partnern, Patient:innen direkt, skalierbar und unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu erreichen und zu unterstützen. Das integrierte Ökosystem verbindet digitale Patientenaktivierung, personalisierte Begleitung, Zugang zu Medikamenten sowie Real-World-Insights und ermöglicht so messbare Ergebnisse entlang der gesamten Patient Journey.

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