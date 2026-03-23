Plus de la moitié des Européens changent de marque en raison de préoccupations liées à l’emballage- révèle de Pro Carton

Forest Winfried Muehling, Director of Marketing & Communications chez Pro Carton

Une nouvelle enquête menée par Pro Carton a révélé que plus d'un tiers des Européens (37 %) ont changé de marque en raison de préoccupations liées à l'emballage

Les données de 2026 montrent que la recyclabilité est devenue un facteur déterminant dans les décisions d'achat, tandis que la confiance dans les emballages à base de fibres ne cesse de croître.” — Winfried Muehling, Director of Marketing & Communications chez Pro Carton

BRUSSELS, BELGIUM, March 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Plus de la moitié des consommateurs européens (53 %) ont déjà changé de marque en raison de préoccupations liées à l’emballage, ce qui souligne l’influence croissante de la durabilité sur les décisions d’achat, selon une nouvelle étude de Pro Carton.L’enquête 2026 sur la perception des emballages par les consommateurs européens, intitulée « The Power of Packaging: What makes European Consumers Trust, Stay or Switch? », a été menée auprès de plus de 5 000 consommateurs en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. L’étude montre comment les pressions financières, les préoccupations environnementales et la confiance dans le recyclage façonnent les attitudes à l’égard de l’emballage, de la durabilité et du rôle des marques dans la réduction des déchets.Le rapport met en évidence une liste croissante d’inquiétudes qui influencent les priorités des consommateurs en Europe. Le coût de la vie reste la préoccupation la plus immédiate : 78 % des personnes déclarent qu’il est devenu plus préoccupant au cours des 12 derniers mois, les ménages continuant de faire face aux effets persistants de l’inflation.Cependant, la pression financière ne constitue qu’un élément d’un contexte plus large d’inquiétudes. Dans toute l’Europe, les consommateurs se disent également de plus en plus préoccupés par les conflits mondiaux et le changement climatique, qui figurent désormais parmi les principaux enjeux pour le public. Ensemble, ces pressions reflètent une population confrontée simultanément à des incertitudes économiques, environnementales et géopolitiques.La durabilité reste importante, mais ne doit pas avoir un prix excessifSi les pressions financières influencent les décisions d’achat, la durabilité reste fermement ancrée dans l’esprit des consommateurs. Plus de la moitié des Européens (56 %) déclarent que vivre de manière durable est devenu plus important au cours de l’année écoulée. Toutefois, l’accessibilité financière influence de plus en plus la manière dont ces valeurs se traduisent dans les comportements d’achat.Près des trois quarts des consommateurs européens (73 %) déclarent qu’ils choisiront des produits durables uniquement s’ils coûtent autant que les alternatives conventionnelles, tandis que 27 % seulement sont prêts à payer davantage pour des options respectueuses de l’environnement, quel que soit le prix. Même parmi les jeunes consommateurs, souvent considérés comme les plus engagés en matière de durabilité, 67 % déclarent ne pas pouvoir se permettre de payer plus cher pour des options respectueuses de l’environnement.L’emballage devient un facteur décisif dans les choix d’achatL’emballage influence de plus en plus les décisions d’achat, les consommateurs prêtant davantage attention à l’impact environnemental des matériaux utilisés. Plus de la moitié des Européens (53 %) prennent désormais activement en compte l’impact climatique de l’emballage d’un produit avant de l’acheter, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente.Dans le même sens, la facilité de recyclage est devenue un facteur déterminant, 64 % des consommateurs la classant comme leur principale exigence en matière d’emballage. Par conséquent, la majorité des acheteurs (53 %) déclarent avoir changé de marque en raison d’emballages non recyclables.Une demande croissante d’actions en faveur de la circularitéLes consommateurs prennent également des mesures concrètes pour réduire leur impact environnemental. Près de six Européens sur dix (59 %) déclarent recycler davantage de déchets ménagers, 38 % réduisent activement leurs achats de produits emballés dans du plastique, tandis que 62 % considèrent le recyclage comme l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique.Cette confiance dans l’économie circulaire est particulièrement forte parmi les générations plus âgées, atteignant 65 % chez les plus de 60 ans.Les matériaux à base de fibres sont les plus fiablesLe carton plat (cartonboard) est désormais classé comme le matériau d’emballage que les consommateurs estiment le plus susceptible d’être recyclé, prenant pour la première fois la première place. Lorsqu’on leur propose un choix de matériaux, 84 % des Européens déclarent qu’ils choisiraient le carton plutôt que le plastique pour un même produit, ce qui souligne l’adéquation des emballages à base de fibres avec les attentes des consommateurs en matière de recyclabilité et de durabilité.Cette préférence est étroitement liée à la confiance dans les systèmes de collecte et de recyclage. Les emballages à base de fibres sont devenus un matériau de confiance, l’enquête indiquant qu’ils bénéficient désormais de 87 % de confiance des consommateurs quant à leur recyclage effectif. Cette confiance a augmenté de 4 % depuis 2025, positionnant le carton comme l’option la plus fiable, devant le carton ondulé (86 %). Les résultats reflètent également une base de consommateurs de plus en plus informée, 84 % des Européens déclarant se sentir capables de déterminer quels matériaux peuvent ou non être recyclés.L’emballage durable devient également un facteur clé de la perception des marques, deux tiers des consommateurs (66 %) affirmant qu’il renforce leur confiance dans une marque. Un emballage visiblement durable constitue une preuve importante de recyclabilité et joue un rôle essentiel dans la construction de la confiance des consommateurs. En tant que premier point de contact au point de vente, l’emballage peut immédiatement influencer la perception d’une marque. Les résultats montrent que les matériaux à base de fibres sont particulièrement bien placés pour protéger les marques et renforcer la fidélité des consommateurs à long terme.Winfried Muehling, Director of Marketing & Communications chez Pro Carton, a déclaré :« Même dans un contexte économique difficile, le message des consommateurs est clair : la durabilité est importante, mais elle doit rester pratique et abordable. Les données de 2026 montrent que la recyclabilité est devenue un facteur décisif dans les décisions d’achat, tandis que la confiance dans les emballages à base de fibres continue de croître, les consommateurs recherchant des matériaux qu’ils pensent réellement recyclés.Avec une préférence constante pour le carton par rapport au plastique lorsque le choix est proposé, les marques disposent d’une opportunité claire de renforcer la confiance et la fidélité grâce à des emballages qui s’intègrent dans des systèmes de recyclage établis et soutiennent la transition vers une économie circulaire. »

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