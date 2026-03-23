VSP Consultores Legales amplia i propri servizi per cittadini italiani
VSP Consultores Legales amplia per cittadini italiani: Costituzione di entità dominicane per l’ottimizzazione fiscale e la protezione del patrimonio
Un’opportunità strategica nei Caraibi
La Repubblica Dominicana offre un quadro giuridico stabile, incentivi fiscali competitivi e una posizione geografica strategica che la rendono una destinazione ideale per investitori internazionali. VSP Consultores Legales mette a disposizione la propria consolidata esperienza nel diritto societario e tributario dominicano per accompagnare i clienti italiani nella creazione di strutture legali efficienti. Grazie a una profonda conoscenza sia della normativa locale sia delle esigenze specifiche degli investitori europei, il nostro studio è in grado di progettare soluzioni su misura che consentono un risparmio significativo sulla pressione fiscale, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. VSP Consultores Legales si impegna a offrire un processo di costituzione società rapido, trasparente e garantito. I nostri servizi principali includono:
Costituzione di società dominicane (SRL, SAS, SA). Procedure semplificate con tempi certi e ridotti, dalla registrazione presso la Cámara de Comercio y Producción all’ottenimento del RNC (Registro Nacional del Contribuyente).
Strutture di ottimizzazione fiscale. Progettazione di veicoli giuridici che sfruttano i vantaggi del regime fiscale dominicano, incluse le agevolazioni previste per gli investimenti esteri, con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale complessivo.
Protezione e trasferimento del patrimonio. Consulenza completa per il trasferimento sicuro di asset verso la Repubblica Dominicana, comprensiva di due diligence, conformità normativa e pianificazione successoria.
Assistenza legale continua. Supporto post-costituzione con servizi di compliance annuale, aggiornamento normativo e rappresentanza legale locale.
VSP Consultores Legales garantisce la corretta e tempestiva esecuzione di ogni incarico. I nostri clienti beneficiano di un processo trasparente con tempistiche definite fin dall’inizio, assistenza multilingue (spagnolo, italiano e inglese) e un team di professionisti dedicato a ogni fase del percorso. La rapidità è una nostra priorità: la costituzione di una società dominicana può essere completata in tempi significativamente ridotti rispetto alla media del mercato.
La Repubblica Dominicana si distingue come giurisdizione attraente per gli investitori italiani grazie a una serie di vantaggi concreti: un regime fiscale competitivo con aliquote favorevoli per le entità straniere, trattati internazionali che evitano la doppia imposizione, stabilità politica ed economica, costi operativi contenuti e un sistema bancario in crescita con apertura agli investimenti internazionali.
VSP Consultores Legales, S.A. è uno studio legale con sede a Santo Domingo, Repubblica Dominicana, specializzato in diritto societario, tributario e degli investimenti esteri. Con un team di avvocati altamente qualificati e una solida rete di contatti istituzionali, lo studio assiste clienti nazionali e internazionali nella realizzazione dei propri obiettivi di business nei Caraibi.
Sharon Marcelino
VSP Consultores Legales, S.A.
+1 849-570-2800
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