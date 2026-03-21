The government congratulates the Muslim community on the celebration of Eid al-Fitr

Porta-Voz do Governo de Timor-Leste

IX Governo Constitucional

.............................................................................................................................

Comunicado de Imprensa

Governo felicita comunidade muçulmana pela celebração do Idul Fitri

O IX Governo Constitucional felicita a comunidade muçulmana em Timor-Leste pela celebração do Idul Fitri, que assinala o fim do mês sagrado do Ramadão.

Esta celebração constitui um momento de significado espiritual e familiar para os muçulmanos, marcado pela oração, pela partilha e pelo reforço dos laços de solidariedade e convivência entre famílias e comunidades.

O Idul Fitri recorda valores como o respeito, o perdão e a convivência harmoniosa entre diferentes culturas e religiões, princípios que refletem a diversidade e a coesão da sociedade timorense. FIM