Heroes Made chega a Portugal para ajudar alunos do ensino básico a desenvolver competências para a vida.

Heroes Made - Portugal

Plataforma educativa baseada em histórias ajuda escolas a desenvolver literacia, resiliência, comunicação e competências para a vida.

Hoje, pede-se às escolas que desempenhem um papel central, apoiando a aprendizagem académica e ajudando os alunos a desenvolver resiliência, comunicação e competências sólidas de tomada de decisão.” — Maria Lavithi Howard, CEO of Heroes Made

LISBON, LISBON, PORTUGAL, March 23, 2026 / EINPresswire.com / -- A Heroes Made , uma plataforma educativa inovadora concebida para ajudar as escolas a desenvolver a resiliência, a comunicação e competências de vida essenciais através da aprendizagem baseada em histórias, está agora disponível para escolas em Portugal.Concebida para alunos do 1.º ao 6.º ano, a Heroes Made ajuda os educadores a enfrentar um dos maiores desafios que as escolas enfrentam atualmente: desenvolver a criança na sua totalidade enquanto gerem horários já preenchidos. A plataforma integra-se facilmente no tempo letivo, como aulas de literacia, aulas de cidadania e desenvolvimento, reuniões de turma ou períodos de enriquecimento, sem exigir disciplinas adicionais ou uma preparação extensiva por parte do professor.A Heroes Made utiliza experiências de narrativa imersiva que colocam os alunos dentro de contextos significativos onde se tornam os protagonistas. Através de discussões orientadas, atividades de escrita, reflexão e envolvimento na sala de aula, os alunos desenvolvem competências-chave, incluindo comunicação, resiliência, tomada de decisão responsável e colaboração, enquanto reforçam as competências de leitura e escrita.Ao contrário dos programas tradicionais de educação do caráter que dependem de palestras ou vídeos, a Heroes Made foca-se na participação ativa, onde os alunos leem, escrevem, discutem e refletem como parte da experiência de aprendizagem. Cada lição integra naturalmente o desenvolvimento da literacia, ajudando simultaneamente os alunos a explorar desafios e perspetivas da vida real.A plataforma foi concebida para ser totalmente intuitiva, requerendo "preparação zero" por parte dos professores, permitindo que iniciem sessão, selecionem uma lição e orientem imediatamente os alunos através de percursos de aprendizagem estruturados que incluem discussão, aprendizagem baseada em atividades, exploração individual e reflexão profunda.Além das lições em sala de aula, a Heroes Made fornece aos educadores informações valiosas através de verificações de bem-estar dos alunos integradas, relatórios de envolvimento e experiências de autoria, que permitem às crianças escrever e publicar as suas próprias histórias, desenvolvendo tanto a confiança como a literacia.Para apoiar as escolas em Portugal, a Heroes Made está a trabalhar com a Meethink.pt, o parceiro de educação da empresa em Portugal, que ajudará as escolas a saber mais sobre a plataforma e a agendar demonstrações.“Pede-se às escolas hoje em dia que desempenhem um papel central, apoiando a aprendizagem académica e ajudando também os alunos a desenvolver resiliência, comunicação e competências sólidas de tomada de decisão”, afirmou Maria Lavithi Howard, fundadora da Heroes Made. “A Heroes Made foi criada para ajudar as escolas a atingir ambos os objetivos sem acrescentar pressão sobre os professores ou exigir tempo adicional no horário escolar.”Carlos Silva da Meethink acrescentou: “Estamos entusiasmados por apresentar a Heroes Made às escolas em Portugal. A plataforma oferece uma abordagem inovadora que combina o desenvolvimento da literacia com a aprendizagem de competências de vida, dando aos professores uma forma prática de envolver os alunos enquanto respondem à necessidade crescente de uma educação holística.”A Heroes Made está atualmente disponível em inglês, e a empresa planeia introduzir uma versão em língua portuguesa em 2026, à medida que a adoção na região cresce. As escolas interessadas em saber mais sobre a Heroes Made ou em agendar uma demonstração podem visitar: www.heroesmade.com Sobre a Heroes MadeA Heroes Made é uma plataforma educativa baseada em histórias, concebida para ajudar as escolas a desenvolver competências de vida, educação do caráter e literacia simultaneamente. Através de lições imersivas, reflexão e experiências de escrita dos alunos, a plataforma ajuda os estudantes a desenvolver resiliência, competências de comunicação e tomada de decisão responsável, enquanto reforça a leitura e a escrita.Concebida para o 1.º ao 6.º ano, a Heroes Made exige preparação zero para os professores e integra-se perfeitamente no tempo de aula, facilitando às escolas o apoio ao desenvolvimento académico e ao bem-estar dos alunos.

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