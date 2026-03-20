Government of Saskatchewan Celebrates the Grand Opening of Francophone Elementary School in Regina

CANADA, March 20 - Released on March 20, 2026

The Government of Saskatchewan, in collaboration with the Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), is proud to announce the official inauguration of a new Francophone Kindergarten to Grade 6 school, école du Parc, in North Regina. This modern facility reflects the province's commitment to providing quality education for Francophone students.

"This new school is a testament to our commitment to supporting Francophone education in Saskatchewan," Education Minister Everett Hindley said. "It demonstrates the province's dedication to ensuring Francophone students have access to a safe and welcoming environment that allows them to learn and grow in French."

The $26.9 million project is designed to accommodate 325 students, features a 51-space child care centre and includes a shared Francophone community space. The Government of Saskatchewan contributed $22.2 million, while the Government of Canada provided $4.7 million to fund the community space.

"Today marks an exciting milestone for education in our province," SaskBuilds and Procurement Minister Sean Wilson said. "The opening of this new CÉF elementary school reflects our shared commitment to creating welcoming, modern learning spaces for students. We are proud to support a project that provides Fransaskois students with an updated facility that will help them learn and grow for years to come."

"Today, with the official opening of école du Parc, we are reaching a major milestone in the history of Fransaskois education," CSF President Geneviéve Binette said. "École du Parc is the first of our neighborhood schools, established at the very heart of a community where many Fransaskois families live. It brings to life our vision of an accessible school, rooted in its environment and deeply connected to its community. It embodies the vitality, pride and success of the Fransaskois community, as the school is not only a place of learning - it is the beating heart of the community and a key pillar of its long-term sustainability."

"A quality educational environment is essential for the development of Francophone minority communities across the country," Federal Minister of Canadian Identity and Culture and Minister Responsible for Official Languages Marc Miller said. "We are proud to support the construction of this new community infrastructure in Regina, which will make it possible to better meet the needs of Fransaskois youth and provide them with an environment where they can grow, learn and thrive in French."

This new school, école du Parc, replaces a temporary facility opened in 2018 to address rising enrolment. Construction began in June 2023 and was completed in December 2024. Plans for additional Francophone schools in Saskatoon and Prince Albert are currently under development.

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Le gouvernement de la Saskatchewan célèbre l’ouverture officielle d’une école élémentaire francophone à Regina

Le gouvernement de la Saskatchewan, en collaboration avec le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), est fier d’annoncer l’inauguration d’une nouvelle école francophone de la maternelle à la 6e année, l’École du Parc, dans le nord de Regina. Cet établissement moderne reflète l’engagement de la province à offrir une éducation de qualité aux élèves francophones.

« Cette nouvelle école témoigne de notre engagement à soutenir l’éducation francophone en Saskatchewan », a déclaré le ministre de l’Éducation, EverettHindley. « Elle démontre que la province est dévouée à offrir aux élèves francophones l’accès à un environnement sécuritaire et accueillant qui leur permet d’apprendre et de s’épanouir en français. »

Cette école, dont le coût de construction totalise 26,9 millions de dollars, peut accueillir 325 élèves, comprend une garderie non résidentielle comptant 51 places et comporte un espace partagé pour la communauté francophone. Le gouvernement de la Saskatchewan a apporté une contribution de 22,2 millions de dollars, alors que le gouvernement du Canada a fourni 4,7 millions de dollars pour financer l’espace communautaire

« Aujourd’hui marque un jalon important pour l’éducation dans notre province », a affirmé le ministre de SaskBuilds et de l’Approvisionnement, Sean Wilson. « L’ouverture de cette nouvelle école élémentaire du CÉF reflète notre engagement commun à créer des espaces d’apprentissage accueillants et modernes pour les élèves. Nous sommes fiers de soutenir un projet qui offre aux élèves fransaskois un nouvel établissement qui les aidera à apprendre et à grandir pour les années à venir. »

« Aujourd’hui, avec l’inauguration officielle de l’école du Parc, nous franchissons un jalon majeur dans l’histoire de l’éducation fransaskoise», a déclaré la présidente du CSF, Geneviève Binette. « L’École du Parc est la première de nos écoles de proximité, établie au cœur même d’un quartier où vivent de nombreuses familles fransaskoises. Elle concrétise notre vision d’une école accessible, ancrée dans son milieu et profondément connectée à sa communauté. Elle incarne la vitalité, la fierté et la réussite de la communauté fransaskoise, car l’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage : elle est le cœur battant de la communauté et un pilier essentiel de sa pérennité. »

« Un environnement éducatif de qualité est essentiel à l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire partout au pays », a souligné l’honorable Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. « Nous sommes fiers d’appuyer la construction de ces nouvelles infrastructures communautaires à l’école de Regina, qui permettront de mieux répondre aux besoins des jeunes Fransaskois et de leur offrir un environnement où ils pourront grandir, apprendre et s’épanouir pleinement en français. »

Cette nouvelle école, l’École du Parc, remplace un établissement temporaire qui avait ouvert ses portes en 2018 en réponse à l’augmentation du nombre d’inscriptions. La construction a commencé en juin 2023 et a été complétée en décembre 2024. Des projets de construction d’autres écoles francophones à Saskatoon et à Prince Albert sont en cours d’élaboration.

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