3º Congresso Nacional de ESG - Principal Evento de ESG e Sustentabilidade da América Latina Acontecerá em São Paulo

Congresso Nacional de ESG

3º Congresso Nacional de ESG® acontecerá nos dias 15 e 16 de junho, em São Paulo, reunindo líderes e para debater ESG, Sustentabilidade e Governança

SâO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, March 26, 2026 / EINPresswire.com / -- 3º Congresso Nacional de ESG reúne líderes e especialistas para impulsionar sustentabilidade governança e inovação no BrasilSão Paulo será palco de um dos mais relevantes encontros sobre ESG, sustentabilidade e governança do país. Nos dias 15 e 16 de junho, acontece o 3º Congresso Nacional de ESG, reunindo líderes empresariais, executivos, especialistas e profissionais que estão na linha de frente das transformações que moldam o futuro das organizações.Consolidado como um dos principais eventos do calendário corporativo nacional, o Congresso se posiciona como um hub estratégico para geração de negócios, troca de conhecimento e fortalecimento de conexões qualificadas no universo ESG (Environmental, Social and Governance). A iniciativa reúne diferentes setores da economia em um ambiente propício para diálogo, colaboração e construção de soluções sustentáveis.A programação foi cuidadosamente estruturada para oferecer uma experiência imersiva e de alto nível, com palestras inspiradoras, painéis estratégicos e debates relevantes sobre os desafios e oportunidades da agenda ESG no Brasil e no mundo. Entre os temas abordados estão sustentabilidade corporativa, mudanças climáticas, governança, diversidade e inclusão, saúde mental, inovação, tecnologia e inteligência artificial aplicada aos negócios.O evento também promove um ambiente exclusivo de networking qualificado, permitindo que participantes ampliem suas conexões, desenvolvam parcerias estratégicas e explorem novas oportunidades de negócios alinhadas às melhores práticas de mercado e às demandas contemporâneas da sociedade.Como destaque da programação, será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio ESG, que reconhece organizações, líderes e iniciativas que se destacam na promoção de práticas sustentáveis, impacto social positivo e excelência em governança. A premiação reforça o compromisso com a valorização de boas práticas e com o incentivo à transformação responsável no ambiente corporativo.Outro momento relevante será o lançamento do livro: "Liderança Humanizada – Estratégias para Liderar com Empatia e Propósito na Era da Inteligência Artificial, Saúde Mental e Sustentabilidade”, obra que reúne a contribuição de líderes e especialistas que compartilham experiências, reflexões e estratégias sobre os novos modelos de liderança no cenário atual.Em um contexto global marcado por rápidas transformações, pressões regulatórias, demandas sociais crescentes e avanços tecnológicos acelerados, o Congresso Nacional de ESGse consolida como uma plataforma essencial para atualização profissional, desenvolvimento de competências e protagonismo na construção de organizações mais sustentáveis, éticas e inovadoras.Participar do 3º Congresso Nacional de ESGé mais do que acompanhar tendências — é fazer parte ativa de um movimento que conecta propósito, performance e impacto positivo, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável e responsável.As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial: https://www.congressodeesg.org.br

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