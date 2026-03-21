En Sintonía con el Concejo Destacará Servicios Médicos Gratuitos en el Condado de Montgomery, el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, March 21 - For Immediate Release: Thursday, March 19, 2026

También se compartirán detalles sobre los programas de verano para jóvenes

Los invitados de esta semana del programa En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ana Samuels, enfermera de salud comunitaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery; Wendy Rivera, asistente de servicios comunitarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Yanira Rodríguez, gerente de la Oficina de Participación Comunitaria de Montgomery College; Priscyla Aguilar-Villatoro, consejera de admisiones de Montgomery College; y Juan Serrano, consejero de admisiones de Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 20 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición de esta semana de En Sintonía destacará las clínicas de vacunación gratuitas para estudiantes organizadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (DHHS, por sus siglas en inglés) que serán durante el receso de primavera a partir del lunes 30 de marzo hasta el lunes 6 de abril. Las clínicas ayudarán a las familias a asegurarse de que los niños estén al día con las vacunas requeridas para la escuela y cumplan con los requisitos de vacunación del estado de Maryland. La Sra. Samuels compartirá las ubicaciones de las clínicas, los horarios de atención, entre otros detalles.

El segundo segmento pondrá énfasis en las Clínicas Móviles de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que brindan servicios médicos y dentales gratuitos a los habitantes del Condado de Montgomery. El objetivo de estas clínicas es reducir las desigualdades en el área de la salud y ampliar el acceso a la atención, y ofrecer servicios médicos, dentales, de salud y servicios humanos gratuitos a comunidades vulnerables y con recursos limitados.

El programa continuará destacando las oportunidades educativas en Montgomery College, entre ellos, los programas de verano para jóvenes, las oportunidades académicas y los servicios de apoyo disponibles para los estudiantes. El segmento también cubrirá eventos de alcance comunitario dirigidos a estudiantes de secundaria y sus familias, ofreciendo orientación sobre el proceso de inscripción, requisitos de admisión, ayuda financiera, becas y carreras profesionales, junto con recursos para ayudar a los estudiantes a contar con una transición exitosa hacia la universidad.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonia con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

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