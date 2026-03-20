El Gobernador Newsom y la Primera Pareja Siebel Newsom incorporan a la 19.ª generación al Salón de Fama de California

“Cada clase del Salón de la Fama ofrece una instantánea del legado en evolución de California, y las personas incorporadas de este año reflejan la profundidad de talento y visión que se encuentra en todo nuestro estado. Nos honra compartir sus historias y preservar sus contribuciones como parte de la historia de California.” — Anne Marie Petrie, Presidenta de la Junta Directiva

La ceremonia de anoche también rindió homenaje a las personas incorporadas póstumamente de la 18.ª clase del Salón de la Fama de California, con la presencia de integrantes de sus familias. Incorporadas durante una ceremonia virtual en 2024, Julia Child, Ina Donna Coolbrith, Vicki Manalo Draves, Mitsuye Endo, Dian Fossey, Alice Piper y Tina Turner hicieron historia como la primera clase integrada exclusivamente por mujeres.