HomePro Publica el Índice de Costos de Mantenimiento de Marzo 2026 para Empresas en la Ciudad de México

HomePro publica su índice marzo 2026 con costos reales de mantenimiento en CDMX, mostrando rangos y factores clave para presupuestar mejor.

Las empresas ya no evalúan el mantenimiento como un costo por visita. Lo están tratando como parte de una estrategia operativa más amplia, enfocada en reducción de riesgos y eficiencia a largo plazo.” — Daniel Lampert, CEO y Cofundador, HomePro

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, March 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Homepro.com.mx, proveedor líder de servicios de mantenimiento y reparación para empresas en la Ciudad de México y Estado de México, publicó su Índice de Costos de Mano de Obra de Marzo 2026, con benchmarks de precios en categorías clave como electricidad, plomería, HVAC, mantenimiento general e impermeabilización.Basado en datos propios de más de 50 cotizaciones reales generadas entre febrero y marzo de 2026, el reporte ofrece a las empresas una visión clara de los costos actuales de mantenimiento en CDMX y la zona metropolitana.Conforme las empresas siguen priorizando la continuidad operativa, el mantenimiento se mantiene como una de las categorías de gasto más críticas —y más variables—. Los datos de HomePro muestran que, si bien los precios en general se han mantenido estables respecto a inicios del año, la dispersión de costos entre tipos de trabajo sigue siendo considerable."Los costos de mantenimiento pueden variar drásticamente dependiendo del alcance, la urgencia y las condiciones del inmueble", señaló Daniel Lampert, CEO y Cofundador de HomePro. "Este reporte está diseñado para darle a las empresas una base realista para planificar sus presupuestos con mayor efectividad y evitar sorpresas costosas."El reporte identifica benchmarks claros por categoría. Los servicios eléctricos tienen un costo promedio de $7,860 MXN, mientras que los servicios de HVAC y refrigeración se ubican en aproximadamente $11,924 MXN. Los proyectos de plomería promedian $14,764 MXN, y los servicios de acabados y construcción general alcanzan aproximadamente $18,075 MXN.El mantenimiento general promedia $20,873 MXN, mientras que los proyectos de impermeabilización a gran escala pueden llegar a $284,148 MXN. Sin embargo, los costos varían ampliamente según la naturaleza del trabajo. Una reparación menor de plomería puede costar alrededor de $3,000 MXN, mientras que una rehabilitación completa de drenaje puede superar los $90,000 MXN. De igual forma, instalaciones de HVAC a gran escala pueden rebasar los $400,000 MXN dependiendo del tamaño y la complejidad del sistema.HomePro destaca que los precios de mantenimiento están fuertemente influenciados por factores como el alcance del proyecto, las condiciones del inmueble, la accesibilidad, la urgencia, el costo de materiales y la escala general del trabajo. Estas variables siguen generando una variabilidad significativa en los precios del mercado."Las empresas ya no evalúan el mantenimiento únicamente como un costo por visita", agregó Daniel Lampert. "Lo están tratando como parte de una estrategia operativa más amplia, enfocada en reducción de riesgos y eficiencia a largo plazo."Diversas dinámicas del mercado continúan sosteniendo costos elevados de mantenimiento en 2026. La escasez de técnicos calificados, particularmente en HVAC y electricidad, ha limitado la capacidad de servicio. Al mismo tiempo, los incrementos salariales y el mayor costo de la carga laboral han elevado los costos generales del servicio. Los aumentos en precios de materiales, especialmente en categorías como refrigerantes y productos impermeabilizantes, han contribuido adicionalmente a mayores costos por proyecto. Además, la creciente demanda de proveedores formales y cumplidos ha elevado el estándar operativo en toda la industria. El Índice de Costos de Mantenimiento de Marzo 2026 está basado en cotizaciones reales generadas por HomePro entre el 16 de febrero y el 16 de marzo de 2026, en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Los precios reflejan el costo total del proyecto —no tarifas por hora— y se presentan como valores medianos junto con los rangos observados. Todos los precios se indican antes de IVA.Al publicar benchmarks de precios transparentes y perspectivas operativas, HomePro reafirma su compromiso de dotar a las empresas en México de herramientas basadas en datos para gestionar mejor sus operaciones de mantenimiento e instalaciones.Acerca de HomeProHomePro es una empresa de servicios para el sector comercial y para hogares con sede en la Ciudad de México, que conecta a propietarios y negocios con su propio equipo técnico confiable y verificado, respaldado por una garantía de satisfacción. Diseñada para el mercado local, HomePro ofrece una experiencia transparente y sin complicaciones tanto para clientes como para prestadores de servicios.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.