Biocarburants avancés Canada sur la relation Canada–Japon et le rôle des carburants marins à faible teneur en carbone

TOKYO, JAPAN, March 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Le président de l’Association Biocarburants avancés Canada, Fred Ghatala, a participé à la table ronde Canada–Japon sur la décarbonation maritime : harmonisation des stratégies énergétiques, des ports et de la transition du transport maritime. Celle-ci s’est tenue à Tokyo, au Japon, du 15 au 18 mars dernier. La participation de l’association vient appuyer la stratégie canadienne de diversification commerciale et met de l’avant le rôle des carburants à faible teneur en carbone dans la décarbonation du secteur maritime. La table ronde a été organisée par Affaires mondiales Canada et Transports Canada.La table ronde sur la décarbonation du secteur maritime réunissait des représentants d’organismes gouvernementaux canadiens et japonais ainsi que des chefs de file de l’industrie afin de discuter de stratégies collaboratives visant à mettre en œuvre des solutions pour réduire les émissions du secteur maritime. Cet engagement souligne l’importance des carburants à faible teneur en carbone, qui constituent une solution facilement accessible pour réduire les émissions du transport maritime à l’heure où les échanges commerciaux avec les marchés asiatiques s’intensifient.« Le transport maritime est le pilier du commerce mondial, acheminant plus de 80 % du volume total des marchandises commercialisées à l’échelle internationale. Le Canada et le Japon ont la possibilité de collaborer pour lutter contre les émissions maritimes, et les carburants à faible teneur en carbone jouent un rôle essentiel à cet égard. Les carburants à faible teneur en carbone sont déjà accessibles, compatibles avec les moteurs et les infrastructures existants, et permettent de réduire immédiatement les émissions pendant que d’autres technologies sont encore en développement », explique Fred Ghatala, président de l’Association Biocarburants avancés Canada.L’association soutient fermement le programme ambitieux du premier ministre Mark Carney visant à diversifier et à développer le commerce international du Canada. La participation de l’Association Biocarburants avancés Canada à la table ronde au Japon s’inscrit dans le prolongement de son rôle au sein de la mission commerciale d’Équipe Canada au Mexique, dirigée par le ministre Dominic Leblanc aux côtés des ministres Heath MacDonald et Marc Miller, au cours de laquelle la délégation s’est employée à renforcer les relations commerciales entre le Canada et le Mexique.-30-À propos de l’Association des biocarburants avancés du CanadaL’Association Biocarburants avancés Canada est la voix de l’industrie nationale des producteurs, distributeurs et fournisseurs de technologies proposant des solutions de remplacement à faible teneur en carbone pour l’essence, le diesel, les carburants marins et les carburéacteurs. Ses membres exploitent plus de 45 milliards de litres de capacité de production de carburants à faible teneur en carbone à l’échelle mondiale et sont d’importants fournisseurs de programmes en faveur des carburants renouvelables et à faible teneur en carbone au Canada et dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.advancedbiofuels.ca

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