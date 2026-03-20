a leyenda de la UEFA Champions League, Ludovic Giuly, desafía a los aficionados en el evento Move Like a Pro de FedEx

Ludovic Giuly joins FedEx in Barcelona for stop 2 of the Move Like A Pro campaign

Ludovic Giuly estuvo en Barcelona hablando junto a FedEx en la nueva campaña Move Like a Pro

BARCELONA, SPAIN, March 20, 2026 / EINPresswire.com / -- FedEx se alía con Ludovic Giuly, leyenda del FC Barcelona, para llevar la emoción de la UEFA Champions League a Barcelona mediante la activación «Move Like a Pro»Barcelona, 19 de marzo de 2026 – FedEx, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, llevó la pasión, el espectáculo y la auténtica expectación de los días de partido hasta el corazón de Barcelona, con motivo de la parada más reciente de su activación europea «Move Like a Pro».Tras su puesta de largo en Múnich el pasado mes de enero, FedEx llevó la emoción de su gira europea a Barcelona, donde invitó a residentes, visitantes y asistentes al estadio a poner a prueba sus habilidades, en una experiencia inmersiva en torno al deporte rey desarrollada en el corazón de la ciudad.El evento contó con la presencia de Ludovic Giuly, exjugador del FC Barcelona y ganador de la UEFA Champions League con el club.Los presentes tuvieron la oportunidad de poner a prueba su velocidad, precisión, fiabilidad y capacidad de trabajo en equipo y de optar a distintos premios, incluidas entradas para el partido de la UEFA Champions League que iban a disputar esa misma tarde el FC Barcelona y el Newcastle United FC.Los participantes compitieron de manera individual o en grupo por un puesto en la clasificación, inspirada en la FedEx Performance Zone, la plataforma oficial de análisis del rendimiento de jugadores, gracias a lo cual pudieron comparar sus habilidades con las de profesionales y ganar exclusivos premios.La activación tuvo lugar en Westfield La Maquinista y generó un espectacular ambiente en Barcelona, a medida que aumentaba la expectación en la ciudad de cara al partido de la UEFA Champions League.El evento estuvo presentado por Xntonio, The Elastico King, creador español de contenido de fútbol, que se midió en duelos individuales con los aficionados y se alió con Ludovic Giuly para que no decayera la energía durante toda la jornada.Ludovic Giuly, exjugador del FC Barcelona, comentó lo siguiente: «Siempre es especial entrar en contacto con los aficionados. La activación «Move Like a Pro» de FedEx ha generado un ambiente extraordinario. Los participantes lo han dado todo en los retos, y ha sido un placer ver a tanta gente disfrutando y ganando premios».Xntonio, The Elastico King, creador de contenido futbolístico e influencer, añadió lo siguiente: «Los retos han sido intensos, pero divertidos. Los duelos con los aficionados y con Ludovic Giuly han sido increíbles. Ha habido una gran lucha por los primeros puestos de la clasificación, ya que todo el mundo trataba de demostrar que estaba a la altura de los profesionales. ¡Ha sido toda una fiesta del fútbol!».Kaat Vanderheyde, Managing Director Brand & Communications de FedEx Express, comentó lo siguiente: «La activación “The Move Like a Pro” tiene como objetivo acercar a los aficionados al deporte que tanto les apasiona. Nos enorgullece brindar a seguidores de la UEFA Champions League de toda Europa la oportunidad de experimentar la emoción de la competición y ponerse a prueba con los mejores. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de poner en contacto a comunidades mediante el fútbol y demuestra la capacidad de FedEx para rendir con fiabilidad dentro y fuera del terreno de juego».Barcelona ha sido la segunda parada de la gira europea «Move Like a Pro» de FedEx, que seguirá recorriendo las principales ciudades anfitrionas de la UEFA Champions League hasta la disputa de la final el 30 de mayo en Budapest.La siguiente ubicación se decidirá una vez que se conozcan los resultados de los octavos de final. Puedes obtener más información aquí.--FIN--

FedEx Move Like A Pro - Barcelona

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