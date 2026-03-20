La experiencia de Airbnb con Hugo Sánchez que incluye boletos para el partido inaugural de la FIFA WC 2026

La leyenda Hugo Sánchez compartirá una emocionante partida de mini futbolito con los huéspedes en “La Tribuna de Hugol” Credito: Leo Manzo Los huéspedes tendrán la oportunidad única de dormir en el estadio y despertar con la vista impresionante de la cancha.

El 5 de abril, un grupo de fanáticos tendrá la oportunidad de vivir una estancia sin precedentes: pasar la noche dentro del icónico Estadio Ciudad de México.

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Como antesala a la gran fiesta del fútbol mundial, Airbnb acerca la magia del juego a los aficionados mexicanos con una experiencia histórica: un grupo de huéspedes será recibido personalmente por la leyenda del fútbol nacional, Hugo Sánchez, en el recinto más icónico del fútbol mexicano, el Estadio Ciudad de México, donde vivirán la oportunidad única de pasar la noche en palcos transformados en suites privadas con vista a la cancha.El “Pentapichichi”, reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, guiará personalmente a los huéspedes por rincones emblemáticos del estadio, revelará los secretos técnicos para lograr su legendaria ‘chilena’, jugada también bautizada como ‘Hugiña’ en su honor, compartirá una emocionante partida de mini futbolito con los huéspedes en “La Tribuna de Hugol”, entre muchas otras sorpresas diseñadas para vivir el fútbol como solo unos cuantos podrán hacerlo.“El Estadio Ciudad de México es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol en México y ha sido parte fundamental de mi historia. Aquí marqué mi primer gol como profesional y aquí también viví momentos que me marcaron para siempre. Es un lugar que impone, inspira y resguarda historias inolvidables. Por eso me emociona profundamente saber que, gracias a Airbnb, tendré el privilegio de recibir a verdaderos apasionados del fútbol para que vivan este templo desde una perspectiva única. No solo lo verán desde las gradas: lo habitarán, lo sentirán y despertarán en el mismo escenario donde se han escrito páginas memorables de nuestro deporte. Yo tuve la fortuna de vivir momentos inolvidables aquí; ahora será el turno de la afición de crear su propia historia”, comparte Hugo Sánchez.Dormir en El Coloso de Santa ÚrsulaEl próximo 5 de abril, una vez que el estadio haya sido re-inaugurado, el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas de una manera nunca antes vista: no para un partido, sino para recibir a un grupo de aficionados que vivirán el fútbol desde el corazón mismo del recinto.La experiencia comenzará con un recorrido exclusivo detrás de escena guiado por Hugo Sánchez, quien compartirá historias y momentos clave de su trayectoria. Luego, los huéspedes compartirán con la leyenda en “La Tribuna de Hugol”, un espacio diseñado por Airbnb para homenajear al fútbol mexicano. La convivencia continuará con una experiencia en Airbnb de personalización junto a Fuega Lab, donde los invitados podrán diseñar su balones y gorras, llevándose un recuerdo exclusivo de esta noche histórica.Más tarde, los huéspedes disfrutarán de una cena inspirada en los auténticos sabores de México, preparada por un servicio en Airbnb de chef privado, para celebrar la riqueza culinaria del país. Al culminar la noche, los huéspedes dormirán en dos suites dentro del Estadio Ciudad de México, espacios que integran pasión y diseño en cada detalle, ofreciendo la oportunidad única de dormir en el estadio y despertar con la vista impresionante de la cancha.A la mañana siguiente, los invitados disfrutarán de un desayuno especial por parte del anfitrión local de servicios Airbnb, prolongando una vivencia que quedará marcada en la memoria.Para cerrar con broche de oro, los huéspedes recibirán, como parte de esta experiencia, boletos para asistir al Partido Inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, coronando una vivencia que fusiona exclusividad, historia y la intensidad del fútbol en su máxima expresión, solo disponible en Airbnb.¿Cómo reservar?Los interesados pueden solicitar la reserva de esta experiencia a partir del lunes 23 de marzo a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) en airbnb.mx/hugol . Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden de aplicación a través de la plataforma Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril. La experiencia es gratuita e incluye comida y cena el día 5, y desayuno el día 6. El transporte al estadio para la estancia y para el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no está incluido. Aplican términos y condiciones. Consulta los detalles de elegibilidad, disponibilidad, restricciones y mecánica de la experiencia en: airbnb.com/rules Los huéspedes que estén planeando sus viajes para el torneo pueden descubrir lugares únicos para hospedarse y cosas que hacer en airbnb.com/fifa Acerca de AirbnbAirbnb nació en 2007, cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su hogar en San Francisco, y desde entonces ha crecido hasta contar con más de 5 millones de anfitriones que han dado la bienvenida a más de 2 mil millones de llegadas de huéspedes en casi todos los países del mundo.Cada día, los anfitriones ofrecen alojamientos, experiencias y servicios únicos que hacen posible que los viajeros se conecten con las comunidades de una manera más auténtica.

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