La CONMEBOL anunció cifras récord en los premios que otorgará en 2026

Alejandro Domínguez posa durante o evento do sorteio; a confederação anunciou incentivos por mérito esportivo que elevarão as premiações e a competitividade dos torneios Asunción, Paraguay, 19/03/2026 — Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras anunciar un aumento que eleva a 316 millones de dólares el monto total de premios en 2026. Asunción, Paraguay, 19/03/2026 — Retrato de Alejandro Domínguez en el acto del sorteo, que incluyó el histórico aumento de premios para la CONMEBOL Sudamericana, con 10 millones de dólares para el campeón.

ASUNCION, PARAGUAY, March 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció el jueves 19 de marzo un nuevo aumento de casi USD 8,3 millones en el monto de los premios que otorgará en 2026 en todos sus torneos para alcanzar la cifra récord de USD 316 millones.

El anuncio, realizado en Paraguay en ocasión de los sorteos de las Fase de Grupos de las CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, no hizo más que confirmar la reinversión en el fútbol que ha instaurado el modelo de gestión de la organización continental en los últimos diez años.

Aunque la mayor parte del dinero será repartido entre los clubes participantes de los dos principales torneos regionales como son la Libertadores y la Sudamericana, también se prevén USD 10 millones para potenciar los torneos de las asociaciones que conforman la CONMEBOL.

Otros USD 4 millones serán destinados al subsidio y respaldo a la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, que disputará 20 encuentros en 2026 y se hará una entrega de USD 200.000 por partido al equipo visitante.

Mayor impacto de la CONMEBOL Sudamericana

El segundo torneo regional en importancia tendrá un aumento considerable en los premios establecidos para el campeón y el subcampeón.

La motivación para obtener el título -más allá de la gloria- recibirá un gran impulso con un aumento para el campeón de USD 3,5 millones, alcanzando un total de USD 10 millones.

“Este incremento marca un hito para la CONMEBOL Sudamericana: por primera vez, el campeón recibirá un premio histórico de USD 10 millones. Seguimos fortaleciendo nuestras competiciones con más inversión, más competitividad y mayores oportunidades para los clubes del continente”, expresó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El club sudamericano que pierda la final única en Barranquilla, Colombia, obtendrá un premio de USD 2,5 millones, que significa USD 500.000 más que el año anterior.

Considerando las distintas fases, los incentivos por mérito deportivo y el acceso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores, el campeón podrá superar los USD 20 millones en ingresos totales, reforzando un modelo que promueve la competitividad y premia el rendimiento sostenido a lo largo de toda la competencia.

La CONMEBOL Sudamericana entregará un total de premios de USD 84,7 millones, casi USD 5,9 millones más que en la edición anterior.

Una cuestión de mérito

La CONMEBOL entregará un premio al mérito deportivo de USD 340.000 por cada partido ganado en Fase de Grupos de Libertadores en 2026, generando un aumento de más de USD 1,4 millón en premios.

Esto sumado al USD 1 millón adicional para el campeón, -que ahora embolsará USD 25 millones si vence la final única en Montevideo, Uruguay- y establece el total de premios en USD 221,5 millones.

Además, considerando los distintos incentivos por mérito deportivo, fases, más el acceso a la Fase de Grupos de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, el campeón podrá superar los USD 40 millones en ingresos totales, premiando el rendimiento sostenido.

La CONMEBOL Sudamericana también reconocerá el mérito deportivo, con un premio de USD 125.000 por cada partido ganado en Fase de Grupos.

Estas cifras no contemplan los premios que recibirá una selección sudamericana en caso de alzarse con la Copa del Mundo FIFA que se disputará a mediados de año en México, Estados Unidos y Canadá.

Tampoco se considera la cifra que se llevaría un equipo sudamericano si obtiene la Intercontinental organizada por FIFA.

De esta forma la CONMEBOL se mantiene en línea con el objetivo establecido por su presidente Alejandro Domínguez al iniciar su gestión hace una década, que es potenciar el fútbol sudamericano en todas sus modalidades: “Devolviendo al fútbol lo que es del fútbol también recuperaremos nuestra identidad”.

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