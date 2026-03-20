CONMEBOL anunciou cifras recorde nos prêmios que entregará em 2026

Alejandro Domínguez posa durante o evento do sorteio; a confederação anunciou incentivos por mérito esportivo que elevarão as premiações e a competitividade dos torneios Assunção, Paraguai, 19/03/2026 — Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, durante o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, após anunciar um aumento que eleva a 316 milhões de dólares o valor total das premiações em 2026.

ASSUNçãO, PARAGUAY, March 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou na quinta-feira 19 de março um novo aumento de quase US$ 8,3 milhões no valor dos prêmios que entregará em 2026 em todos os seus torneios, e que alcançam a cifra recorde de US$ 316 milhões.

O anúncio, realizado no Paraguai por ocasião dos sorteios das Fase de Grupos das CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana, confirmou o reinvestimento no futebol instaurado pelo modelo de gestão da organização continental nos últimos dez anos.

Embora a maior parte do dinheiro seja distribuída entre os clubes que participam dos dois principais torneios regionais, como a Libertadores e a Sul-Americana, também estão previstos US$ 10 milhões para potencializar os campeonatos das associações que integram a CONMEBOL.

Outros US$ 4 milhões serão destinados ao subsídio e apoio à CONMEBOL Liga das Nações Feminina, que terá 20 encontros em 2026 e onde serão entregues US$ 200 mil por jogo à equipe visitante.

Maior impacto da CONMEBOL Sul-Americana

O segundo torneio regional em importância terá um aumento considerável nos prêmios estabelecidos para o campeão e para o vice-campeão.

A motivação para obter o título —para além da glória— receberá um grande impulso, com um aumento para o campeão de US$ 3,5 milhões, o que significa um total de US$ 10 milhões.

“Este aumento representa um marco para a CONMEBOL Sul-Americana: pela primeira vez, o campeão receberá um prêmio histórico de US$ 10 milhões. Continuamos a fortalecer nossas competições com mais investimento, mais competitividade e maiores oportunidades para os clubes do continente”, expressou o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

O clube sul-americano que perder a final única em Barranquilla, Colômbia, receberá um prêmio de US$ 2,5 milhões, o que significa US$ 500 mil a mais que no ano anterior.

Considerando-se as distintas fases, os incentivos por mérito esportivo e o acesso à Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores, o campeão poderá superar os US$ 20 milhões em receitas totais, reforçando um modelo que promove a competitividade e premia o desempenho mantido ao longo de toda a competição.

A CONMEBOL Sul-Americana entregará um total de prêmios de US$ 84,7 milhões, quase US$ 5,9 milhões a mais que na edição anterior.

Uma questão de mérito

A CONMEBOL entregará um prêmio ao mérito esportivo de US$ 340 mil a cada partida ganha na Fase de Grupos da Libertadores em 2026, gerando um aumento de mais de US$ 1,4 milhão em prêmios.

Isso, somado ao US$ 1 milhão adicional para o campeão -que agora ganhará US$ 25 milhões se vencer a final única em Montevidéu, Uruguai-, estabelece o total de prêmios em US$ 221,5 milhões.

Além disso, considerando-se os diversos incentivos por mérito esportivo, fases, além do acesso à Fase de Grupos da próxima edição da CONMEBOL Libertadores, o campeão poderá superar os US$ 40 milhões em receitas totais, premiando o desempenho sustentado.

A CONMEBOL Sul-Americana também reconhecerá o mérito esportivo, com um prêmio de US$ 125 mil por cada partida ganha na Fase de Grupos.

Essas cifras não contemplam os prêmios que uma seleção sul-americana receberá se conquistar a Copa do Mundo FIFA que será disputada em meados do ano no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

Também não está sendo considerada a cifra que levaria uma equipe sul-americana em caso de obter a Intercontinental organizada pela FIFA.

Dessa forma a CONMEBOL se mantém em consonância com o objetivo estabelecido por seu presidente, Alejandro Domínguez, ao iniciar sua gestão há uma década, que é potencializar o futebol sul-americano em todas as suas modalidades: “Devolvendo ao futebol o que é do futebol também recuperaremos nossa identidade”.

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