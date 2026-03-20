Une première mondiale : l’UFSBD et Dental Monitoring s’associent pour une journée de prévention dentaire numérique.

PARIS, FRANCE, March 20, 2026 / EINPresswire.com / -- DentalMonitoring , le leader mondial du suivi à distance de patients sous traitement orthodontique confirme sa volonté de proposer des solutions dans d’autres spécialités dentaires, via ses technologies brevetées d’Intelligence Artificielle et de prises des photographies intra-orales. En effet, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire ( UFSBD ) et DentalMonitoring présentent dans le cadre de la Journée Mondiale pour la santé bucco-dentaire (20 Mars) un nouvel outil de prévention dentaire numérique. A cette occasion, les membres de PariSanté Campus , centre de référence de l’IA et du numérique en santé, ont été invités à être les premiers à bénéficier d’un test d’usage.L'expérience patient est basée sur le volontariat et comprend : un questionnaire sur l'hygiène dentaire et les habitudes alimentaires, des photos intra-orales capturées via l'application DM, et la mise à disposition d'un rapport et de conseils personnalisés sur la santé bucco-dentaire sur une plateforme sécurisée.L’objectif de la démarche est de renforcer la prise de conscience de l’importance de la santé bucco-dentaire. En effet, les maladies bucco-dentaires, pourtant en grande partie évitables, sont à l’origine d’une importante charge pour la santé dans de nombreux pays et leurs effets se font ressentir tout au long de la vie, en provoquant des douleurs, une gêne, des déformations, voire la mort (1) . On estime que près de 3,7 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires, dans le monde (1) . En France, la carie dentaire représente un problème majeur de santé publique, touchant près de 30 % des enfants de 6 ans et un quart des adultes, avec de fortes inégalités sociales et territoriales (2) . De plus, la maladie parodontale est peu connue mais fortement présente dans la population : 2 Français sur 3 rencontrent des symptômes évocateurs de celle-ci (3) .Tout en les incitant à consulter plus rapidement si une suspicion d’anomalie est détectée, les conclusions du rapport soulignent l’importance d’une consultation annuelle chez le chirurgien-dentiste : celle-ci permet de réaliser un bilan indispensable à la détection des maladies rares, des troubles alimentaires et des pathologies orales comme la carie, la gingivite et le dépistage des cancers oraux.Philippe Salah (CEO & cofondateur de DentalMonitoring) : “Dans la foulée de notre dernière levée de fonds et en tant que société française, nous sommes honorés d’être accueillis dans LE lieu de l’innovation française qu’est PariSanté Campus pour présenter ce premier dispositif développé par DentalMonitoring en dehors de l’orthodontie. Il nous apparaît essentiel de proposer notre expertise technologique et des solutions innovantes aux chirurgiens-dentistes et professionnels de santé pour lutter contre ce problème de santé publique français et mondial que sont les affections bucco-dentaires.”Dr Benoît Perrier (Président de l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire) : “L’UFSBD collabore depuis plusieurs années avec DentalMonitoring, notamment via le projet Oralien (4) qui consiste à accompagner les personnes en EHPAD, pour qu’elles puissent avoir accès à un programme de santé dentaire incluant de la télémédecine, des conseils et soins ciblés. Cette deuxième concrétisation offre des possibilités tout aussi enthousiasmantes en permettant de sensibiliser plus de personnes à la santé bucco-dentaire dans une variété de lieux et en rappelant les bonnes pratiques par des outils innovants et au plus proche des patients. Nous sommes très heureux de cette association avec Dental Monitoring, et d’avoir pu proposer cette journée de prévention dentaire numérique à l’écosystème de PariSanté Campus, au sein duquel l’UFSBD est pleinement investi”À propos de PariSanté CampusPariSanté Campus est un hub d’innovation en IA et numérique appliqués à la santé. Cet espace de formation, de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat rassemble cinq opérateurs publics, Inserm, Université PSL, Inria, Health Data Hub, Agence du Numérique en Santé, et de très nombreux partenaires privés de la recherche, de l’innovation, et du soin, pour rendre concrète la santé du futur. www.parisantecampus.fr @PariSanteCampusÀ propos de l'UFSBDL’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), association loi de 1901, est l’organisme de la profession dentaire dont l’objet est de susciter, d’animer et de coordonner tous les efforts entrepris en faveur de la santé bucco-dentaire en France. Impliqués auprès des pouvoirs publics afin d’initier ou de faire évoluer les politiques de santé publique, l'UFSBD s'inscrit au quotidien dans la vie des Français. L'UFSBD s'appuie sur un réseau de praticiens qui agit dans et hors du cabinet dentaire pour la promotion de la santé bucco-dentaire.À propos de DentalMonitoringDentalMonitoring est la première solution de monitoring à distance alimentée par IA (Intelligence Artificielle) certifiée MDR et autorisée par la FDA. Elle renforce le contrôle clinique, optimise les flux de travail grâce à des innovations de pointe et améliore l'expérience patient en fournissant un suivi en temps réel pour tout type de traitement orthodontique, permettant ainsi aux praticiens d'offrir un nouveau niveau de soins.(1) https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/oral-health (2) https://www.has-sante.fr/jcms/p_3737852/en/strategies-de-prevention-de-la-carie-dentaire-actualisation-des-recommandations-de- sante-publique-note-de-cadrage(3) https://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2025/06/CP-Barometre-sante-bucco-dentaire-HALEON-UFSBD.pdf (4) https://www.ufsbd.fr/espace-public/formations-medico-social/oralien-innovation-sante-orale-profit-personnes-vulnerables/ Christophe LEQUARTChristine LECOINTEContacts Presse UFSBDufsbd@ufsbd.fr01 44 90 72 84

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