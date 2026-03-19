Cosmic startet durch: Ein neuer Global Player für Halbleiter-Testlösungen vereint jahrzehntelange Erfahrung

Ruud van der Linden, CEO of Cosmic Group

Die Einführung der Marke Cosmic ist ein zentraler strategischer Schritt auf unserem Weg, unsere Position als führender internationaler Anbieter in der Halbleiter-Testindustrie weiter zu festigen.” — Ruud van der Linden, CEO of Cosmic Group

ALTOPASCIO, LU, ITALY, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Der internationale Wachstumsprozess, der 2022 mit der Investition von Xenon Private Equity in Microtest begann, erreicht heute einen bedeutenden neuen Meilenstein mit der Einführung des neuen Namens der Gruppe – Cosmic. Unter dieser gemeinsamen Markenidentität werden die verschiedenen Industrieunternehmen verknüpft. Zwei eigenständige Geschäftsbereiche werden künftig unabhängig unter den Namen Cosmic Equipment und Cosmic Services operieren.Nach den Akquisitionen von Test Inspire in den Niederlanden, Gedec in Italien sowie RoodMicrotec – einem Unternehmen mit starker Präsenz auf dem europäischen Markt – wurde die Expansion 2024 mit der Integration von ipTEST im Vereinigten Königreich und Focused Test in den USA fortgesetzt. Künftig vereinen sich diese Kompetenzen unter einer globalen Marke, die darauf ausgerichtet ist, das technologische Erbe und die spezifische Expertise jeder einzelnen Organisation weiter zu stärken.Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und 15 Standorten in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien verbindet Cosmic die Stärke einer internationalen Struktur mit der Nähe zu nationalen Märkten. Dadurch ist Cosmic in der Lage, Kunden eine solide, integrierte und hoch spezialisierte globale Präsenz zu bieten.Ein Portfolio spezialisierter Lösungen: Equipment und ServicesCosmic agiert mit zwei eigenständigen, sich aber ergänzenden Geschäftsbereichen. Dadurch bietet die Gruppe ein umfassendes Portfolio an Lösungen für verschiedene Halbleitertests.Der Geschäftsbereich Cosmic Equipment konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Testlösungen, darunter Automatic Test Equipment (ATE)-Systeme für Mixed-Signal- und Leistungshalbleiter sowie Handler- und Burn-in-Systeme. Dieser Bereich bildet den technologischen Kern der Gruppe und fokussiert sich auf die Entwicklung leistungsstarker Plattformen, die den steigenden Anforderungen in den Automobil-, Industrie-, Low-/High-Power- und High-Reliability-Märkten gerecht werden.Der Geschäftsbereich Cosmic Services bietet ein umfassendes Portfolio an Testservices und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauteile hinweg. Das Leistungsspektrum von Cosmic Services reicht von der Entwicklung kundenspezifischer Testlösungen über ASIC-Design inklusive Design-for-Testability-(DFT)-Support bis hin zu Wafer-Sort und End-of-Line-Prüfung (EoL). Darüber hinaus umfasst das Angebot Charakterisierungs- und Qualifikationstests sowie Burn-in- und Zuverlässigkeitsprüfungen. Cosmic gewährleistet höchste Qualitätsstandards und eine schnelle Durchführung von Fehler- und Technologieanalysen. Dank ausgefeilter Analysetechniken lassen sich Fehler präzise identifizieren. Die Ergebnisse unterstützen maßgeblich die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Herstellungsprozessen entlang der Prozesskette.„Die Einführung der Marke Cosmic stellt einen zentralen strategischen Schritt auf unserem Weg dar, unsere Position als führender internationaler Anbieter in der Halbleiter-Testindustrie weiter zu festigen“, erklärt Ruud van der Linden, CEO of Cosmic Group. „Die Integration technologischer, industrieller und operativer Expertise auf globaler Ebene ermöglicht es uns heute, unseren Kunden ein einzigartiges Wertversprechen zu bieten, das Innovation, Effizienz und Mehrwert vereint. Mit Cosmic schaffen wir eine starke globale Unternehmensidentität, die unsere Geschäftsbereiche Equipment und Services kombiniert und gleichzeitig die jeweils unterschiedlichen Schwerpunkte, Führungsstrukturen sowie die strategischen Ausrichtungen bewahrt. Beide Bereiche werden weiterhin mit klarer Eigenverantwortung in ihren jeweiligen Märkten agieren – gestützt durch die Stärke und Sichtbarkeit eines einheitlichen Firmennamens.“Über CosmicCosmic ist ein globaler Anbieter wettbewerbsfähiger, zukunftsweisender Testlösungen für die Halbleiterindustrie. Seit 2022 verfolgt das Unternehmen eine konsequente Wachstums- und Integrationsstrategie. Mit über 400 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Europa, den USA und Asien operiert Cosmic mit zwei eigenständigen, sich aber ergänzenden Geschäftsbereichen.Der Geschäftsbereich Equipment entwickelt und produziert Automatic Test Equipment (ATE)-Systeme für Mixed-Signal- und Leistungshalbleiter sowie Handler- und Burn-in-Systeme. Damit stellt sie leistungsfähige und hochmoderne technologische Plattformen insbesondere für die Automobil-, Industrie- und Low-/High-Power-Märkte bereit.Der Geschäftsbereich Services bietet ein umfassendes Spektrum an Testdienstleistungen an. Von Wafer-Sort und Produktionstests von Bauelementen einschließlich Verpackung und weltweitem Versand, über Charakterisierung, Qualifikation und Zuverlässigkeitstests bis hin zu Fehler- & Technologieanalysen sowie ASIC-Design und Design-for-Testability-(DFT)-Support zur Optimierung der Testabdeckung, Testbarkeit und Time-to-Market.Durch das Zusammenspiel beider Geschäftsbereiche erhalten Kunden Zugang zu einem umfangreichen Lösungsportfolio, das auf tiefgreifender technologischer Expertise und internationaler operativer Exzellenz basiert. Cosmic leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Time-to-Market in der modernen Elektronik sowie bei High-Reliability-Anwendungen.

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