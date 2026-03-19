Oltre la Password, l'importanza degli SMS e codici OTP nella difesa contro il Phishing e i Furti d'Identità
Dall'affidabilità del 2FA alle rigide normative AGCOM scoprite perché l'umile SMS è ancora il gold standard per le comunicazioni aziendali sicure
Mentre le app OTT (Over-The-Top) richiedono una connessione dati e l'installazione di una piattaforma specifica, l'SMS rimane l'unico protocollo universale disponibile su ogni dispositivo mobile del pianeta, indipendentemente dall'hardware o dall'accesso a Internet. Questa universalità è esattamente il motivo per cui è diventato la spina dorsale dell'autenticazione a due fattori (2FA) e degli avvisi automatici critici.
La matematica della fiducia: perché il 2FA è fondamentale
Il passaggio alla verifica basata su SMS non è solo una moda; è una risposta alle crescenti minacce dell'era digitale. Le password non sono più sufficienti. Secondo le ricerche di settore:
- L'81% delle violazioni di dati è causato da password compromesse, deboli o riutilizzate;
- L'implementazione del 2FA via SMS può bloccare il 100% degli attacchi bot automatizzati;
- Può prevenire il 96% degli attacchi di phishing di massa e il 76% di quelli mirati.
Per le imprese, la "velocità di consegna" di questi messaggi non è un lusso, ma un requisito funzionale. Se una banca invia una password dispositiva (OTP) che arriva con tre minuti di ritardo, la sessione dell'utente è probabilmente scaduta, portando a clienti frustrati e transazioni abbandonate. È qui che la qualità del fornitore di servizi diventa una variabile aziendale critica.
Navigare tra le normative: Italia e Regno Unito
Man mano che l'SMS è diventato uno strumento di sicurezza, è diventato anche un bersaglio per lo "smishing" (phishing via SMS). Per combatterlo, gli enti regolatori hanno introdotto regole severe riguardanti gli Alias (i nomi alfanumerici che appaiono come mittente, ad esempio "TuaBanca" invece di un numero casuale).
Italia: Il quadro normativo AGCOM
In Italia, l'autorità garante AGCOM ha stabilito linee guida chiare con la Delibera 42/13/CONS. Le aziende che desiderano utilizzare un mittente alfanumerico (Alias) devono:
- Essere un ente registrato con partita IVA.
- Registrare l'Alias in un apposito database gestito dall'organo di vigilanza.
- Assicurarsi che l'Alias non sia fuorviante o non violi marchi registrati.
La non conformità comporta spesso il blocco dei messaggi da parte degli operatori italiani per proteggere i consumatori dalle frodi.
Regno Unito: Ofcom e il MEF
Nel Regno Unito, Ofcom lavora a stretto contatto con il Mobile Ecosystem Forum (MEF) per gestire il registro di protezione dei mittenti SMS. Gli operatori britannici sono sempre più aggressivi nel filtrare il traffico delle "rotte grigie" (grey routes) che tentano di aggirare questi protocolli di sicurezza.
L'infrastruttura dietro lo schermo
Non tutti i servizi SMS sono creati uguali. Molti fornitori agiscono come meri "aggregatori", a caccia delle rotte più economiche attraverso canali internazionali "grigi". Questi percorsi sono spesso inaffidabili, privi di rapporti di consegna e frequentemente segnalati come spam. Al contrario, una comunicazione di livello professionale richiede una connessione diretta alla dorsale delle telecomunicazioni.
"Abbiamo chiesto a Simone Desantis come scegliere il prodotto giusto in un mercato così frammentato", poiché i requisiti tecnici per le comunicazioni critiche differiscono enormemente dai messaggi di marketing. "L'errore comune è pensare che tutti i percorsi SMS siano uguali", spiega Desantis. "Come operatore licenziato, non ci limitiamo ad aggregare il traffico; ci interfacciamo direttamente con l'infrastruttura dei carrier. Questo riduce la latenza quasi a zero e garantisce che il messaggio non vada perso nelle 'rotte grigie' spesso utilizzate dai fornitori low-cost per risparmiare."
Non è facile trovare il gateway giusto che colmi il divario tra lo sviluppo software e l'infrastruttura telco tradizionale, ma ci sono ottimi player sul mercato. Chi fornisce un'API diretta che si interfaccia con la rete SS7 garantisce:
Bassa latenza: fondamentale per il 2FA dove ogni secondo conta.
- Alti tassi di consegna: per evitare che i messaggi spariscano nei "buchi neri" tra i carrier internazionali.
- Conformità normativa: gestione automatica delle complessità legate alle registrazioni AGCOM o Ofcom.
- Conformità alla privacy: sono da preferire le aziende con certificazioni come ISO 27001 e ISO 9001.
"L'automazione richiede coerenza", afferma Desantis. "Se una clinica medica invia un promemoria automatico per un intervento chirurgico, quel messaggio deve arrivare. Il mio obiettivo è garantire che la licenza telefonica sottostante garantisca che i dati raggiungano il terminale di destinazione attraverso un percorso sicuro, legale e veloce."
Oltre al mondo del 2FA, gli SMS sono il motore della logistica e della sanità moderna. Le statistiche mostrano che il 98% dei messaggi di testo viene letto entro tre minuti, un traguardo che l'e-mail — con le sue caselle affollate e i filtri spam aggressivi — semplicemente non può raggiungere.
Il futuro è affidabile
Mentre ci avviciniamo al 2027, la dipendenza dagli SMS per la verifica dell'identità non accenna a diminuire. Per le aziende, la lezione è chiara: nell'economia digitale, la tua comunicazione è forte quanto l'operatore che la consegna. Scegliere un partner che comprenda le sfumature legali dell'AGCOM e le esigenze tecniche della rete globale non è più un'opzione: è un prerequisito per la fiducia.
Luca Scuriatti
Openapi Spa
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.