Protecting Saskatchewan's Future with $3.6 Billion Investment into Education and Child Care

CANADA, March 19 - Released on March 18, 2026

The Government of Saskatchewan is ensuring students get their best start by investing $3.6 billion in Prekindergarten to Grade 12 education, early learning and child care and libraries to help ensure Saskatchewan students and families have the opportunities they need to learn and grow.

Saskatchewan's 27 school divisions will receive $2.5 billion in school operating funding for the 2026-27 school year, an increase of $62.2 million, or 2.6 per cent from the previous budget. Over the past three years, the province has increased school operating funding by approximately 20 per cent.

Through this investment, an additional 50 Specialized Support Classrooms (SSCs) will be added in schools across the province, bringing the total number to 108 across all 27 school divisions. With specialized staff and targeted supports, the SSC model assists students in building stronger self-regulation skills so they are better able to focus and participate and enhances educator capacity to better support all learners. This year's budget provides $2 million to continue the important work of improving early years literacy for our youngest students through renewed curriculum, teacher development and provincial literacy screening.

"With new specialized classrooms, a continued focus on early literacy and additional investments in modern school facilities, we are ensuring Saskatchewan students have the supports they need," Education Minister Everett Hindley said. "These investments in education, child care and libraries will secure a strong future for children and families across the province and ensure we are giving Saskatchewan kids their best start."

School infrastructure remains a priority, with $123.8 million for school capital. This includes funding for three new schools - a joint-use public and Catholic middle/high school in Martensville - Warman and a new school in Shellbrook to consolidate and replace the existing elementary and high schools - and a major renovation of Esterhazy High School. Work also continues on 20 new schools and three major renovations underway to provide students with safe, modern learning spaces designed to support success today and in the future. The capital investment also includes $20 million for relocatable classrooms to provide school divisions flexibility to manage local space pressures.

The 2026-27 Provincial Budget provides $425.5 million for early learning and child care in Saskatchewan, an increase of $12.3 million or three per cent. The renewal of the Canada-Saskatchewan Canada-Wide Early Learning and Child Care Agreement effective April 1, 2026, provides continuity for child care operations and supports Saskatchewan families in accessing affordable, high-quality early learning and child care.

The budget includes $9.2 million for the continuation of the National School Food Program which, alongside the provincial Child Nutrition Program, will enhance school food programs across all school divisions in Saskatchewan.

The budget also invests $11.7 million to support the provincial public library system, which includes a $175,000 increase for public library operating grants.

There is $1.1 million for funded literacy organizations to support family literacy initiatives.

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Protéger l’avenir de la Saskatchewan grâce à des investissements de 3,6 milliards de dollars en éducation, dans les services de garde d’enfants et dans les bibliothèques

Le gouvernement de la Saskatchewan s’assure que les élèves ont le meilleur départ dans la vie en investissant 3,6 milliards de dollars dans l’éducation des jeunes de la prématernelle à la 12e année, dans les services de garde d’enfants et dans les bibliothèques, ce qui donnera aux élèves et aux familles de la Saskatchewan les occasions nécessaires pour apprendre et grandir.

Les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan recevront 2,5 milliards de dollars en financement pour le fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2026-2027, soit une augmentation de 62,2 millions de dollars ou de 2,6 %, comparativement au budget précédent. Au cours des trois dernières années, la province a augmenté le financement pour le fonctionnement des écoles d’environ 20 %.

Par cet investissement, 50 nouvelles classes de soutien spécialisé (Specialized Support Classrooms — SSC) seront ajoutées dans les écoles partout dans la province. La province comptera maintenant 108 de ces classes, réparties dans chacune des 27 divisions scolaires. Le modèle de SSC, avec ses mesures de soutien ciblées et son personnel spécialisé, aide les élèves à acquérir les compétences nécessaires à une meilleure autorégulation pour mieux pouvoir se concentrer et participer. Ce modèle permet également d’améliorer la capacité du personnel éducatif à mieux soutenir chaque apprenant. Le budget de cette année fournit 2 millions de dollars pour continuer l’important travail visant à améliorer le niveau de littératie de nos plus jeunes élèves, c’est-à-dire chez la petite enfance. Cela sera rendu possible grâce au renouvellement du programme d’études, au perfectionnement du personnel enseignant ainsi qu’aux épreuves d’évaluation du niveau de littératie à l’échelle provinciale.

« Grâce à ces nouvelles salles de classe spécialisées, aux efforts continus pour consolider le niveau de littératie chez les plus jeunes et à une hausse des investissements dans nos installations scolaires, nous faisons en sorte que les élèves de la Saskatchewan reçoivent le soutien dont ils ont besoin », a déclaré le ministre de l’Éducation, Everett Hindley. « Ces investissements dans l’éducation, dans les services de garde pour enfants et dans les bibliothèques garantiront un futur solide pour les enfants et les familles partout dans la province et veilleront à donner aux jeunes de la Saskatchewan le meilleur départ possible dans la vie. »

Les infrastructures scolaires demeurent une priorité, comme en témoigne le financement de 123,8 millions de dollars pour les immobilisations scolaires. Cela comprend le financement de trois nouvelles écoles : une école publique et une école catholique intermédiaire/secondaire à usage conjoint à Martensville-Warman, une nouvelle école à Shellbrook pour regrouper et remplacer les écoles élémentaire et secondaire existantes, en plus de rénovations majeures de l’école secondaire Esterhazy. Les travaux se poursuivent également pour 20 nouvelles écoles et pour 3 projets de rénovation majeurs en cours en vue d’offrir aux élèves des espaces d’apprentissage sécuritaires et modernes qui favorisent la réussite, tant aujourd’hui que dans l’avenir. L’investissement dans les immobilisations comprend également 20 millions de dollars pour les classes mobiles, ce qui offre aux divisions scolaires la flexibilité de gérer les pressions liées au manque d’espace dans les classes à l’échelle locale.

Le budget 2026-2027 prévoit 425,5 millions de dollars pour le secteur de l’apprentissage et de garde des jeunes enfants en Saskatchewan, ce qui représente une augmentation de 12,3 millions de dollars, ou de 3 %. La prolongation de l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada dont l’entrée en vigueur aura lieu le 1er avril 2026 permet une continuité dans les activités de garde des jeunes enfants. L’accord permet également d’appuyer les familles de la Saskatchewan en leur donnant accès à des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de grande qualité.

Le budget comprend 9,2 millions de dollars pour la continuation du Programme national d’alimentation scolaire qui, conjugué au programme provincial de nutrition des enfants, permettra d’améliorer les programmes d’alimentation scolaire dans chacune des divisions scolaires de la Saskatchewan.

Le budget prévoit également un investissement de 11,7 millions de dollars pour appuyer le réseau provincial des bibliothèques publiques, ce qui comprend une hausse de 175 000 $ en subventions d’exploitation des bibliothèques publiques.

Un montant de 1,1 million de dollars servira au financement d’organismes d’alphabétisation en appui aux initiatives l’alphabétisation familiale.

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Renseignements :

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Ministère de l’Éducation

Regina

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